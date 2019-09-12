 Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса

Об этом заявил в эфире 24 канала экономический эксперт Сергей Фурса.
"Сама концепция новых налогов, заложенная в законопроекте 1210, просто бессмысленна. Привязка ренты к конечному продукту – это вообще нонсенс. Такого ни в одной стране мира никто не делает", – сказал Фурса.
Как отметил эксперт, это также противоречит заявлениям власти о том, что нужно развивать сложные производства, чтобы торговать на мировых рынках не сырьем, а продуктами переработки.
А сейчас производителю это зачем? Чем больше он производит продукции, чем больше ее усложняет, тем больше он платит налогов, – пояснил экономический эксперт.
Как уже сообщалось, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.
Подобные новации властей могут лишить работы почти 50 тысяч украинцев, отмечает ряд экспертов и народных депутатов.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
єто только в кривбассе..
не безсторонній.
Середа, 5 червня 2019, 11:30
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/5/648470/
За останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти. Добре це чи погано? (рос)
Середа, 31 липня 2019, 15:59https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/31/650160/
эксперд)
А со стороны зеленого стада...не было еще сдеоано ничего ...абсолютно ничего для его укрепления....
Дердатся на том что сделали попередники...а вот на долго ли этого хватит...вот это вопрос..
За счет этих сворованных 20 лярдов роскошно живут наши чинуши и олигархи. И нет смысла поднимать налоги, пока существует эта коррупция. Иначе это похоже на бездонное ведро, в которое сколько не лей воду, все равно не наполнишь.
Нарит её заслужил