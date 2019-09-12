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 Экономика
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Все про:налоги (2643) Фурса Сергей (5)

 Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса

Новая концепция налогообложения, предложенная властями, является бессмысленной.

Об этом заявил в эфире 24 канала экономический эксперт Сергей Фурса.

"Сама концепция новых налогов, заложенная в законопроекте 1210, просто бессмысленна. Привязка ренты к конечному продукту – это вообще нонсенс. Такого ни в одной стране мира никто не делает", – сказал Фурса.

Как отметил эксперт, это также противоречит заявлениям власти о том, что нужно развивать сложные производства, чтобы торговать на мировых рынках не сырьем, а продуктами переработки.

А сейчас производителю это зачем? Чем больше он производит продукции, чем больше ее усложняет, тем больше он платит налогов, – пояснил экономический эксперт.

Как уже сообщалось, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Подобные новации властей могут лишить работы почти 50 тысяч украинцев, отмечает ряд экспертов и народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148064
 
   
 Топ комментарии
 
Признанный публичный порохобот никак не может быть независимым экспертом. Все его выступления имеют все явные признаки заказа. Туфта.
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".. могут лишить работы почти 50 тысяч украинцев.."
єто только в кривбассе..
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, СЦУКА, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
налоги не платили- поэтому страна хуже гондураса
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так сначала надо ответить на вопрос кто не платил! а чтобы ответить на этот простой вопрос, то надо просто посмотреть кто где живет и на чем ездит и тогда сразу видно кто не платил!!
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кто-то платит, кто-то в оффшорьі пачками вьіводит Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса - Цензор.НЕТ 7761
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апример, зеля. Миллионер - а в бюджет ни копейки не заплатил. Все его фирмы - "убыточные"
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Признанный публичный порохобот никак не может быть независимым экспертом. Все его выступления имеют все явные признаки заказа. Туфта.
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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для вьісокоодаренніх почитателей Зе слишком много букв - они такое не осилят, максимум на что они способньі, єто ролики в инстаграмм
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Согласен, выражение мыслей с помощью подзаборного мата - явный показатель ограниченности интеллекта, отсутствия словарного запаса вследствие малой начитанности, и в 90% случаев генный фон родителей алколюмпенов, которые с детства приучили ребенка говорить и мыслить матом. Даже читать не стоит, но порохоботам, выросшим как всем известно под опекой родителей воров в особо крупуных размерах это привычно, они радуются знакомой речи.
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Даже отвечать не охота. Это не лечится!!!
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".. могут лишить работы почти 50 тысяч украинцев.."
єто только в кривбассе..
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Эксперт...Где вас берут? Похож на одного из зеленых человечков, что анексировали Крым в 2014г
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Сергій Фурса - спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів .

не безсторонній. Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса - Цензор.НЕТ 6497
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Та нехай їдуть, стане менше на 50 000 порохоботів, все правильно робить Зеля.
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увеличение налогов это по твоему правильно? интересный у тебя подход для развития экономики! все так сказать экономические тигры делали как раз наоборот уменьшали налоги а то и отменяли вовсе, но у Украины типа другой путь да!!
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Рента,це зовсім податок,це плата за використання надр,які належать всьому Народу України.Чи не так?
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И сколько лмчно тебе с этой платы перепадет？какой процент зебобики пообещали？
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Ну так назови зебобик...цифру...не дерди в себе...
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Поросятки,вам подобається шо надра України використовує Ахмет та йому подібні,майже безкоштовно?
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Зрозуміло що дурні, адже вираховування ренти з кінцевого продукту відбиває бажання виробляти високотехнологічні продукти аби лише НПЗ Бені працювали.
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Який високотехнологічний продукт виробляє Ахметка?Він літаки будує?
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Звичайно правильно, і закриття шкіл правильно, і заборона дотаціям українським фільмам і російські прапори в Станиці правильно, Зеля робить все правильно, він же не збирається тут жити, а зешмизь хай начувається.
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проблема не в увеличении налогов, а в том, что мелкий бизнес и ФОПики их платят, а кое-кто только выводить бабло и научился. Откуда ж бюджет деньгами наполнится, если СХЕМЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ и не ломаются???
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Як же ці експерти турбуються за працівників,які можуть втратити роботу))Польща ці 50 тисяч прийме і не поміте,а шо курви які зараз грабують Україну будуть робити,теж на бурівку поїдуть?
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Да нормально все...зебобики все дожны прочувствовать на себе...это только умные учатся на чужих ошибках...а зебобики только на своих...
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Курс гривні вирішив не чекати осені і другий рік поспіль почав своє сезонне зниження вже влітку. Але якщо рік тому ця знаменна подія стартувала в липні, то цього року - вже на початку червня.(рос)
Середа, 5 червня 2019, 11:30
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/5/648470/
За останні декілька місяців в Україні спостерігається суттєве зміцнення національної валюти. Добре це чи погано? (рос)
Середа, 31 липня 2019, 15:59https://www.epravda.com.ua/columns/2019/07/31/650160/

эксперд)
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Курс гривны...это работа нацбанка...хорошая работа...и действия предыдущей власти..
А со стороны зеленого стада...не было еще сдеоано ничего ...абсолютно ничего для его укрепления....
Дердатся на том что сделали попередники...а вот на долго ли этого хватит...вот это вопрос..
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а потом запас прочности закончится и все разом рухнет так, что мало не покажется
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Из тебя и то лучше экперд, чем этот инвестиционный банкир. Кстати, он с Леркой никогда не работал раньше, не знаешь?)
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они и на своих с пятого раза может понимать начнут
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тебе по прежнему в портки срет клятый Порошенко. Доколе?!
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Каждый год до бюджета не доходит или с бюджета воруется минимум 20 миллиардов баксов. Чтобы вы понимали масштабы - весь бюджет это 40 миллиардов баксов.
За счет этих сворованных 20 лярдов роскошно живут наши чинуши и олигархи. И нет смысла поднимать налоги, пока существует эта коррупция. Иначе это похоже на бездонное ведро, в которое сколько не лей воду, все равно не наполнишь.
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Не пытайтесь в законотворческом бреду искать смысл.
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Надеюсь, эту концепцию примут как можно быстрее.
Нарит её заслужил
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Как это бессмысленна? У всего есть свой смысл, только он не каждому очевиден. тчк. Беня.
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Да то не концепция бессмысленная, то власть бессмысленная!
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Да, вижу, Зеля серъёзно взялся и за внешнюю политику, и за армию, и за оборонку, и за экономику. Кое-кто называет это всё "позитивными сигналами из Киева".
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да, 57 коп. за киловат -это несомненно позитив. Жаль, что средств пока хватает на одну бабушку Беню
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Богдан готує Зеленського на посаду президента
Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса - Цензор.НЕТ 5310
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Согласен с Фурсой.Текст закона о налогах немного по дебильному написан.Вова с такими налогами тебе денег ни кто не даст.IT- шники так точно.Свалят в Польшу,или буду работать из дому на счет банковской карточки,зарегистророванной за пределами Украины.Дурнив нэма платить непонятно за что.А если рыночников еще прижмешь,то есть большая вероятность повторить путь Азарова с Януковичем,и налоговым майданом.Думай Вова,голова она для того и дана,что бы думать,а не только жрать без меры,как некоторые.
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