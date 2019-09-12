 Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса

Об этом заявил в эфире 24 канала экономический эксперт Сергей Фурса.

"Сама концепция новых налогов, заложенная в законопроекте 1210, просто бессмысленна. Привязка ренты к конечному продукту – это вообще нонсенс. Такого ни в одной стране мира никто не делает", – сказал Фурса.

Как отметил эксперт, это также противоречит заявлениям власти о том, что нужно развивать сложные производства, чтобы торговать на мировых рынках не сырьем, а продуктами переработки.

А сейчас производителю это зачем? Чем больше он производит продукции, чем больше ее усложняет, тем больше он платит налогов, – пояснил экономический эксперт.

Как уже сообщалось, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Подобные новации властей могут лишить работы почти 50 тысяч украинцев, отмечает ряд экспертов и народных депутатов.