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 Общество
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Все про:Азовское море (1289) Денисова (499) моряки (917)

 В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко

В решении трибунала ничего не сказано о прекращении расследования против моряков, только об их выдаче. Таким образом, передав моряков Украине, РФ выполнила часть решения трибунала.

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

На вопрос, в какой форме они будут давать свидетельства в случае запроса РФ, Гриценко уверил, что моряки будут это делать дистанционно.

"В России нас никто не ждёт", - сказал он.

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Также выразил отдельную благодарность омбудсмену Людмиле Денисовой, взявшей моряков на поруки.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148063
 
   
 Топ комментарии
 
грьобаний стид В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 2948 можєт і в сізо пока подєржать нє?
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Моряков бы Раша вернула все-равно. Морское право нарушать очень болезненно. Вся основная торговля идет морями. И дело даже не в закрытии портов для захода суден. Достаточно просто отказать в заправке и портовом сервисе. И все, финита ля комедия. Команда Климкина на 5 баллов сделала большую часть работы, Зеле со своей командой нужно было просто закончить начатое. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. А он показал себе слабаком, как и в истории с ПАРЕ. Я больше чем уверен, что теперь санкциям Запада против Раши с нового года трындец.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
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Ця влада, плюнувши на рішення Міжнародного Трибуналу, визнала наших хлопців злочинцями, а крим кацапським. Вітаю з "досягненням"
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Моряков бы Раша вернула все-равно. Морское право нарушать очень болезненно. Вся основная торговля идет морями. И дело даже не в закрытии портов для захода суден. Достаточно просто отказать в заправке и портовом сервисе. И все, финита ля комедия. Команда Климкина на 5 баллов сделала большую часть работы, Зеле со своей командой нужно было просто закончить начатое. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. А он показал себе слабаком, как и в истории с ПАРЕ. Я больше чем уверен, что теперь санкциям Запада против Раши с нового года трындец.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
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Зебил , кацапы не выполнили решение трибунала потому что не вернули корабли, где ваше " просто отказать в заправке и портовом сервисе" ?
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18c49ed2 никогда не был замечен в любви к зеленому дерьму
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А что, клован подымал вопрос возвращения кораблей? Или как с ПАРЕ, тупо засунул язык в жопу?
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грьобаний стид В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 2948 можєт і в сізо пока подєржать нє?
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По версии зебилов в этом ничего такого нет. Альфа зебил амнистировал убийц и уголовников, а наших еще немного будут судить и потом мб еще что-то чего захочет пуйло.
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А як суд раші скаже, щоб сиділи в тюрьмі? Теж посадите? Вже на цирлах перед рашею ходите?
А нікого не хочете в раші допросити дістанціонно? Наприклад, вбивців Чубенка з Донецьку?

Ах ви ж ****** позорні.
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Что?
Не верю своим глазам... В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 8518
Украина будет помогать агрессору допрашивать и дальше своих военнослужащих, да?
Я ничего не путаю?
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Нет,об этом сказано прямо,но в мягкой дипломатичной манере.
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но если допросы оккупантов легитимны, то значит и решение их судов тоже признаются Украиной...
Надеюсь хотя бы, что в случае присуждения им сроков, отбывать они их будут в украинских тюрьмах...
Мда...
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Ця влада, плюнувши на рішення Міжнародного Трибуналу, визнала наших хлопців злочинцями, а крим кацапським. Вітаю з "досягненням"
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Да, достижения такие себе...но они это сделали вместе.
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...я куею, хлава... -- то есть, однозначно невиновные, всё ещё под судом в параше, в судах Украины.
...и ВР, не мычит -- не телится... ...хоть бы поквакала шо-нить?
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Команды не было, а овцы сами такие вопросы не решают.
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фактически Украина признала моряков виновными в пересечении российской границы
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Чего и следовало ожидать - всё, за что берётся шмаркля - превращается в дерьмо.
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Этот гриценко скрытый кацап, который признает законы рашки на отжатой у Украины морской территории. Взятие на поруки военнопленных выглядит абсурдно, гриценко. Само взятие на поруки уже признание законов рф.
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зелебобики начало что-то подозревать))
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они еще на этапе: возможно альфа зе не ходит по воде. Так что еще далеко...
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Осталось только посадить их по запросу раши...
Вот это пэрэмога!
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Интересно, а если моряки пошлют нах ********** суд? "Наша зелень" их принудительно доставит в басманный суд или прикуют к клавиатуре для дачи поазаний?
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а зеля добрый, всех помиловал или отпустил просто так не заводя дело
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он же говорил что сделает все чтобы не плакали - ДЕЛАЕТ!
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Короче если бы не Климкин - моряков в таком же порядке уже летом передали бы Украине вместе с кораблями, а всех остальных заложников кремля можно было обменять на одного Цемаха. Но тогда надо было не допустить побед Зеленского перед парламентскими выборами, в итоге маємо те що шо маємо.
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теперь будут шантажировать зелю уголовными делами и приводом в суд
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