 В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
На вопрос, в какой форме они будут давать свидетельства в случае запроса РФ, Гриценко уверил, что моряки будут это делать дистанционно.
"В России нас никто не ждёт", - сказал он.
Также выразил отдельную благодарность омбудсмену Людмиле Денисовой, взявшей моряков на поруки.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
А нікого не хочете в раші допросити дістанціонно? Наприклад, вбивців Чубенка з Донецьку?
Ах ви ж ****** позорні.
Не верю своим глазам...
Украина будет помогать агрессору допрашивать и дальше своих военнослужащих, да?
Я ничего не путаю?
Надеюсь хотя бы, что в случае присуждения им сроков, отбывать они их будут в украинских тюрьмах...
Мда...
...и ВР, не мычит -- не телится... ...хоть бы поквакала шо-нить?
Позорище...
Вот это пэрэмога!