 Действия Медведчука могли навредить освобождению пленных, - Полозов

Такое мнение в интервью "Громадському" высказал координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, что Медведчук не входил в число переговорщиков, а его активность, на мой взгляд, могла навредить тем процессам, которые происходили", – отметил Полозов.

По словам адвоката, переговоры несколько раз срывались, но он не знает, есть ли в этом "заслуга" Медведчука.

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Полозов считает, что такая активность связана с "определенной аппаратной борьбой" между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым – помощником президент России.

"Это касается и вопросов Донбасса, и Нормандского формата. Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных", – сказал адвокат.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.