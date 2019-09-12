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 Политика Украины
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 Действия Медведчука могли навредить освобождению пленных, - Полозов

Виктор Медведчук участвует в "аппаратной борьбе" с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Его поездки в Москву могли навредить процессу переговоров по освобождению украинских политзаключенных.

Такое мнение в интервью "Громадському" высказал координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, что Медведчук не входил в число переговорщиков, а его активность, на мой взгляд, могла навредить тем процессам, которые происходили", – отметил Полозов.

По словам адвоката, переговоры несколько раз срывались, но он не знает, есть ли в этом "заслуга" Медведчука.

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Полозов считает, что такая активность связана с "определенной аппаратной борьбой" между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым – помощником президент России.

"Это касается и вопросов Донбасса, и Нормандского формата. Поэтому эти политические деятели так или иначе пытались участвовать в судьбе военнопленных и политзаключенных", – сказал адвокат.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148061
 
 
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Може вже час саджати Медведчука за Держ Зраду?Бо таке враження шо у нас Порося досі керує.
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Порося как красная тряпка,учёные феномен не могут объяснить)))для них даже враг мертвечук не такой враг
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Действия Медведчука могли навредить освобождению пленных, - Полозов

...замануха мутная... -- Медведчук и Рабинович спецом ездили в Москву, что бы Зеле условия сдачи передать от Кума.
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Включи канал Рада . Там все ответы на твои желания .
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Не могли. Да никто не обращает на него внимания . Все делается для интересов Украины.
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ПЕС и партия Медведчука дискредитировали себя настолько, что их не на эфирах реанимировать надо, а дождаться их окончательной политической смерти и тихо похоронить. А еще лучше посадить.
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