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Все про:Европарламент (1425) премия (340) Сенцов (1037) Сассоли (2)

 Президент Европарламента готов сам привезти Сенцову премию Сахарова

Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину. Он готов лично привезти Олегу Сенцову премию "За свободу мысли" имени Сахарова.

Об этом Сассоли заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Говоря о вручении премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Сассоли сказал, что в настоящее время у Сенцова "есть проблемы со здоровьем".

"Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину", - заявил президент Европейского парламента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря 2018 года Олег Сенцов, на тот момент незаконно удерживаемый в России политзаключенный, был награжден премией "За свободу мысли" имени Сахарова". На церемонии награждения вместо него выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3148058
 
   
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+100. Некоторые признаки звездизма уже проявляются, все журналисты дураки, один я правильный.
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Лучше официально , в присутствие евродепутатов , в Европарламенте , чтобы очередной раз напомнить о беспределе орков !
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если сенцов не идёт к европарламенту, то европарламент идёт к сенцову. а шо остаётся? сам сахаров тоже вручить не может, все знают, он в раше с совка не выездной. только так!
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