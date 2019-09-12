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 Общество, За рубежом
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 Украинские военнопленные моряки ехали в одном автозаке с помогавшим им российским политзаключенным Котовым

С осужденным в РФ политзаключенным Константином Котовым, который активно помогал украинским военнопленным морякам, уехал с ними в одном автозаке.

Об этом сказал капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Андрей Артеменко сказал, что Котов поддерживал моряков на всем протяжении их задержания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее, - Полозов

Моряки призвали бороться за освобождение Котова.

Напомним, 5 сентября в России суд приговорил к 4 годам колонии активиста Константина Котова, который носил передачи украинским морякам. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Активист много раз выходил на улицы Москвы с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных. Освобожденные моряки собрали деньги для российского политзаключенного Котова, помогавшего им ранее.

Источник: https://censor.net.ua/n3148055
 
 
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Пусть спецслужбы разбираются кто плохой кто хороший, может быть обычный подсадной фсбшник, для внедрения, там еще та кгбшная школа.
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Не преувеличивайте с тонкостями фсб )) Там все просто как старый сапог.
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Таких в раші - одиниці, здоров'я йому і підтримки.
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він як перлина серед величезної купи лайна
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Є там і нормальні люди.
Але ж не забуваємо, що на них там приходиться 86% русскіх.
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Напомню, что аннексию Крыма поддержало 90% кацапов. Из оставшихся 10% подавляющему большинству было просто пох, так что нормальных людей на паРаше в лучшем случае всего 1-2%.
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Та й то у 1-2% виявляться українське коріння.
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Ну не обязательно, на паРаше среди 90% ватных имбецилов, манкуртов с украинскими корнями более чем.
Скорей просто случайные генетические мутации, которые вопреки теории эволюции на деградирующей паРаше разумеется не приживаются.
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Есть настоящие русские,но их очень очень мало и то их гнобят свои же ватники называют пятой колонной, предателямм, а в основном составляют 95% таких ватников-росиян в мордоре и поддерживают аннексию и войну на Донбассе
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Потім у розмові вияснюється, що у таких людей дід або бабця були українцями...
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