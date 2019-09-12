 Встреча Зеленского и президента Финляндской Республики Ниинисте началась в Киеве, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины.
Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.
После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинисте в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов.
Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.
Напомним, Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве
Зеленский ни с кем из западных политиков не встречается и ни о чём не договоривается.
Да, кремлеботня?
https://immigrant.today/israel/12603-o-pensijakh-i-lgotakh-pensionerov-v-izraile.htm
😁