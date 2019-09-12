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 Политика Украины
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Все про:визит (2305) Зеленский (2781) Финляндия (338) Ниинисте (11)

 Встреча Зеленского и президента Финляндской Республики Ниинисте началась в Киеве, - ОП

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который пребывает в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины.

Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.

После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинисте в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Напомним, Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве

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Источник: https://censor.net.ua/n3148054
 
 
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Полный провал внешней политики.
Зеленский ни с кем из западных политиков не встречается и ни о чём не договоривается.
Да, кремлеботня?
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Не так , у них сейчас новая методичка - абсолютно все с кем встретился или встретится Зеленский - маргинальные агенты крымля
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Чего ж, договаривается. С израилем договорился - платить их пенсионерам пенсии...
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Минимальная пенсия в Израиле составляет около 1500 шекелей, то есть почти 400 долларов США
https://immigrant.today/israel/12603-o-pensijakh-i-lgotakh-pensionerov-v-izraile.htm
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Фины знатно кацам по зубам дали. До сих пор дуются ))
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Предлагаю , чтобы такие встречи были публичными . Будет подписан ряд двусторонних документов . Каких ?
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