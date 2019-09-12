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Все про:Укроборонпром (775) Гонтарева (758) ГБР (552)

 В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь

В Государственном бюро расследований подтвердили, что проводят обыск в киевской квартире бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Следственные действия проходят в рамках расследования злоупотребления служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила представитель ведомства Анжелика Комарова, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР проводит обыски в помещениях "Укроборонпрома", а также в помещениях других участников уголовного производства, среди которых есть и Валерия Гонтарева", - сказала она.

Спикер ГБР заверила, что разрешение на проведение следственных действий предоставил суд.

Также на Цензор.НЕТ: По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что работники ведомства проводят обыски в концерне "Укроборонпром" и предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

В то же время бывшая руководительница Нацбанка Гонтарева сообщила в комментарии СМИ, силовики выломали двери в ее квартире и проводят там обыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3148053
 
 
 Топ комментарии
 
Ви фсе врете, ци рукы ныколы не кралы!
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После обыска засыпать дустом и спалить
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номера на машине видать были днепровские
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Ви фсе врете, ци рукы ныколы не кралы!
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Хай труба бюстгальтер Гонтарейвой на голову наденет и даст интервью. Хоть шото интересное в его деятельности появится.
Бо шото оно тужится, но за неимением ничего получается только хрень собачья и эфирный шум.
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ты шо, намекаешь, шо труба имеет намерения стырить леркины трусы?
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А шо еще он может расчитывать найти у нее в квартире?
Ну мож еще тапочки ее стибрит и будет на работе носить, как трофей.

Труба ж в доску рыговская. А рыги бабло дома хранили. Вот оно по привычке и поехало.
А баба Лера не самый глупый финансист, а не донецкий завгар.

Такша таки да - труселя Гонтаревой Труба может оставить себе, как самое веское доказательство, которое смог найти.
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не только шум, но и запах соответсвующий - похоже, что труба канализационная
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100500 тысяч миллионов долларов в матраце и под мусорным ведром
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После обыска засыпать дустом и спалить
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скоро придут к свыне , свинярчукам, пашинскому
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так вже прийшли...на днюху до суркіса! всією гоп кампанією. а баканов із засади це все спостерігав В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 1631
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а что же она такое в квартире хранить может она же там даже неживет катается по белу свету клоуныВ квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 9002
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Вот тебя туда бы, ты там нараследовал бы!
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Ой Лерка.Береги руки,ноги вот не уберегла.Предыдущий гарант грозил руки поотрубывать,тем кто у армии красть будет.Вова может его идею и поддержать,как поддержал отмену депутатской неприкосновенности.
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Колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль. Вона не виключає, що це помста ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського. В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 8002 Про це Гонтарева повідомила у коментарі Громадському.«У понеділок (26 серпня), в самому центрі на пішохідному переході на мене наїжджає автомобіль», - сказала вона.Гонтарєва не виключає, що наїзд на неї авто - помста Коломойського - Високий Замок В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 8071
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номера на машине видать были днепровские
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Похоже придётся шоколадному петушку кукарекать на нарах ...
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Шел четвертый месяц усиленной дрочки зебилов...

А Петя оставался на свободе, интегрировал свою партию в самую крупную партию Евросоюза и ложил на все угрозы нездебных.
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Дадут ей бритты политическое убежище, или зря только в больнице селфилась и машину жгла?
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За повышение курса в 3 раза и обилечивание украинцев ей надо впаять лет 20 в тюрячке
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Ой. А расскажи, как формируется курс валюты.
Бо я шото вобще не в курсе, как это Гонтарева сделала.
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ігарь валєрічь ну нєльзя так нахрапом В квартире Гонтаревой ГБР проводит обыски в рамках того же расследования, что и в "Укроборонпроме", - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 2258 людєй в жару в бронєжєлєтах пасилать на обискі
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вот как та слаба про марадьора і єво баригу шо та савсєм сдалі
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Какой Квартал,такие и обыски и следственные действия.
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