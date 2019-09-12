 Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.
Решение принято по обращению Давида Арахамии.
Свое обращение лидер фракции СН мотивировал тем, что Геращенко оскорбила его коллег и не извинилась.
Сама Геращенко на комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что это наступление на свободу слова.
Напомним, ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".
Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.
Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".
ЗЕленая окупация началась....
Готовьте шины господа!)
Они утопят всех в крови...
https://www.youtube.com/watch?v=rNr8gQ911hs
Лишение депутата возможности голосовать есть нарушение положений 1 раздела Коституции Украины, а именно права быть представленным в парламенте
А коли саме зелебенське називало Україну проституткою так то була свобода слова і ніхто не ображався!!!
Руки свої зелебенські геть від Ірини Геращенко!!!
Ви ще зелені зробіть стільки для України як Ірина!!!
А Арахамія сам зелений чоловічок, думає що все з рук зійде!?
Куди валить будеш, як влада зміниться та ще і Майданом????
Вот что-то похожее начинается и у нас. Как только, будет звучать что-нибудь неудобное для Зеко-манды - будут отключаться микрофоны и отбираться право говорить. Затем журналистов загонят за какую-нибудь изгородь, чтобы не шарились в кулуарах да не задавали "провокационных" вопросов "новым лицам". Собственно, журналистов с заседаний Кабмина уже попросили. То ли еще будет...
Говно зелёное .
І маючи 253 людини фракції, бояться депутата із фракції, яка у 10 разів менша
Я вже казав, що Арахамія - жовторотик і недоумок, тепер я придумав йому нове паганяло - Комсомолець
Вже бачу, як він біжить й райком партії жалітися на невідповідність поведінки Геращенко ідеалам соцреалізму
выбранного депутата лишать депутатства на 5 дней, пусть даже и голосованием депутатов... это беззаконние полное...
пєдсовєтрегламентний комітет.
зебилы, спите, бухайте, веселитесь и дальше - за вас, как обычно, всю работу сделают другие..
народ в растерянности