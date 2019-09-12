EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4133  194
Материалы по теме:
Все про:ВР (23633) Геращенко Ирина (1432) комитет (423) Арахамия (51)

 Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках"

Регламентный комитет 6 голосами из 11 рекомендует лишить Ирину Геращенко права на участие в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках", которые захватили парламент.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Решение принято по обращению Давида Арахамии.

Свое обращение лидер фракции СН мотивировал тем, что Геращенко оскорбила его коллег и не извинилась.

Сама Геращенко на комитет не пришла, а ее коллеги сказали, что это наступление на свободу слова.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала своих коллег от "Слуги народа" "зелеными человечками".

Она заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И полностью его перечеркивают", - сказала она.

Позже Геращенко обнародовала информацию, что ее вызывают на заседание регламентного комитета ВР за высказывания о "зеленых человечках".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада сформировала делегацию в ПАСЕ

Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о зеленых человечках 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148049
 
 
 Топ комментарии
 
ну взагалі то вони праві, які ви чєловєчки- підар...и ви.
 показать весь комментарий
 
Ну от вам и дерьмократия)))наша страна летит в ЗЕленую диктатуру со скоростью метиорита!)))

С чем вас и витаю 73% дурников!
 показать весь комментарий
 
Ты смотри как зеленое говно заговорило. когда до этого 5 лет любую херню несли - это демократия. А тут слова нельзя сказать против говна, что сейчас большинство.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зелные человечки - довольно-таки ущербные существа. Обижаются на любой чих.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обіжені і опущені сидять у свинарнику і позбавлені 5пленарних засідань.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Она не на базаре работает, нужно следить немного за своей метелкой. Расчувствовалась под крылом пороха.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я говорю по факту случившегося, а ты с потолка, так что можешь спокойно валить в пешее эротическое путешествие.
 показать весь комментарий
 
 
Проект закона об оскорблении власти уже не за горами....
ЗЕленая окупация началась....
Готовьте шины господа!)
 показать весь комментарий
 
 
Эти твари вам не дурник Батя..
Они утопят всех в крови...
 показать весь комментарий
 
 
И сами там утонут. Югославия 2 нас ждёт.
 показать весь комментарий
 
Зебилы, можете прокомментировать? Только не нужно истерить, что Шапошников порохобот Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках" - Цензор.НЕТ 5049
https://www.youtube.com/watch?v=rNr8gQ911hs
 показать весь комментарий
 
 
Регламентний комітет прийняв рішення відсторонити Геращенко від участі в 5 пленарних засіданнях. Що можна сказати, це дибілізм і страх. Вони бояться навіть беззахисної жінки у якої єдина зброя її право голосу. Такими ми їх і запам'ятаємо.Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках" - Цензор.НЕТ 7301
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кто мы? маргинальное 8ми процентное меньшинство? Какой ужас . Скоро будете прайды вместе с ЛГБТ за равноправие устраивать.
 показать весь комментарий
 
диссидента? Серьезно? А кто такие тогда Стус, Чорновол, Хмара?
 показать весь комментарий
 
 
Ирка-дырка в очередной раз продемонстрировала уровень развития соецефальной массы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не нАдА на Ирку гнать, АнА баба еШО в самом соку Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках" - Цензор.НЕТ 5459
 показать весь комментарий
 
она правильно их назвала. но тебе узкомозглому врядли понять.
 показать весь комментарий
 
 
Ана спЄціалнА Єто сдЄлалА. ХочЄт на Мальдивы рвАнуть на 5 днЁФ. Ну, тіпа Шо б потом с работы не выгнали, мля... Регламентный комитет ВР предлагает лишить Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях за слова о "зеленых человечках" - Цензор.НЕТ 9354
 показать весь комментарий
 
то ли ещё будет/ Покупка SIM-карты по паспорту - нормальная для Европы практика. Это как вопрос безопасности, так и диджитализации государства, - нардеп от СН Чернев/ Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./ Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
 показать весь комментарий
 
 
все пропало, если Зеленский станет президентом путин нападет, доллар станет по 100, экономика рухнет...
 показать весь комментарий
 
 
все пропало, если Зеленский станет президентом путин нападет, доллар станет по 100, экономика рухнет. /«Ну, а это что такое,Непонятное, чудное,С десятью ногами,С десятью рогами?»«Это Бяка-Закаляка Кусачая,Я сама из головы её выдумала». «Что ж ты бросила тетрадь,Перестала рисовать?» «Я её боюсь!»
 показать весь комментарий
 
 
З чого б пуйло нападало на свого "кто угодно"? Забув,- "Кто угодно, толко не Порошенко". Це презЕ гривню встиг зміцнити? Ай мАлАдец
 показать весь комментарий
 
 
А починалось як весело: клоун ,сцикун,ги-ги!. А вже й самі в штани наваляли з переляку.Цікаво ,хто першій перебіжить во фракцію СН? З ЕС.., з Батьківщими? Ось-Ось почнеться!
 показать весь комментарий
 
 
не возьмут от них никого, даже если пороха с потрохами сдадут.
 показать весь комментарий
 
 
Подстилке надо голодовку объявлять,Петро пусть пидтрымае. Будэ вэсэло.
 показать весь комментарий
 
 
то пусть верховнорадньіе зеленьіе совки перестанут вести себя как рашистские холуи.
 показать весь комментарий
 
а почему регламентный коммитет не возбудился на кнопкодавство?
 показать весь комментарий
 
 
у Геращенко доста напрацьований МАНДАт і гнучкий язичок для втішання своїх шефів. В минулому Ющенка, тепер Олексійовича. Ірка Чорнороторобоча.
 показать весь комментарий
 
 
а заодно и всем остальним кто смеет что то вякать против зели
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зелений скот пішов по бєспрєдєлу. Ірусі мій респект і щира підтримка..
 показать весь комментарий
 
 
Иди проводь очередную Красную Черту для Украинской легитимной власти,сепарок недобитый.
 показать весь комментарий
 
Сережа, а ведь ты даже не сепарок, ты тупо кацапская вошь, которая топит за украинских гнид.
 показать весь комментарий
 
 
Нет,это ты топишь за украинских гнид, оскорбление для себя подбери сам в своей ольгинской методичке.
 показать весь комментарий
 
 
Придумай что нибудь поумнее, набутылочник.
 показать весь комментарий
 
 
Кароче,спалился Сашко,кансерва крымлевская,а ну скажи чей Крым?
 показать весь комментарий
 
а она их тоже заставила вести себя как рашиские холуи ведут себя или єто их личнаяинициатива? так кто им виноват, что они своими действиями попали прям в описание зеленьій крьімских человечков? с большого ума наверное.
 показать весь комментарий
 
 
У нас представительская демократия.
Лишение депутата возможности голосовать есть нарушение положений 1 раздела Коституции Украины, а именно права быть представленным в парламенте
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ні хрена собі!!!!!
А коли саме зелебенське називало Україну проституткою так то була свобода слова і ніхто не ображався!!!
Руки свої зелебенські геть від Ірини Геращенко!!!
Ви ще зелені зробіть стільки для України як Ірина!!!
А Арахамія сам зелений чоловічок, думає що все з рук зійде!?
Куди валить будеш, як влада зміниться та ще і Майданом????
 показать весь комментарий
 
 
Помню в документальном фильме про подрыв жилых домов в паРаше, во время пришествия *****, был момент, когда Жирик, тогда еще реально боровшийся за власть, а не как сейчас, пытался на заседании думы озвучить, что спикер Думы заранее сообщил, что произошел теракт, который на самом деле случился только через несколько дней. Но Жирика спровоцировали, он огрызнулся и решением президиума был лишен доступа к микрофону на несколько пленарных дней. Больше в парламенте эту тему не поднимали...
Вот что-то похожее начинается и у нас. Как только, будет звучать что-нибудь неудобное для Зеко-манды - будут отключаться микрофоны и отбираться право говорить. Затем журналистов загонят за какую-нибудь изгородь, чтобы не шарились в кулуарах да не задавали "провокационных" вопросов "новым лицам". Собственно, журналистов с заседаний Кабмина уже попросили. То ли еще будет...
 показать весь комментарий
 
 
Вказувати "СУ"на їх бидлячу поведінку та узурпацію влади, це "порушення" етичних норм. Отака фігня, малята
 показать весь комментарий
 
 
класіка зпорєбріка. як ще на подвал не кинули.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Поддерживаю.Забанить подстилку на пять заседаний.Цензор вот неугодных и по дольше банит,и ничего.Руководство не считает это атакой на свободу слова.А чем депутаты лучше?Ляпаешь своим помелом,что ни попадя-добро пожаловать в бан.Сама подстилка забыла наверное,как Сергея Власенко забанили,когда она еще вицеспикером была.Так Власенко еще мягко выразился по сравнению с нею.В бан ее на пять заседаний без сожаления,другим неповадно будет.
 показать весь комментарий
 
 
рабьі раши тоже поддерживают такую же политику своего царя.
 показать весь комментарий
 
 
Змпам"ятайте зелескот: Політиків рівня Ірини серед ваших тупих дресированих макак і близько немає..Це справжній державний муж. Після Порошенка це наступний кандидат на президентську посаду. Все ваші випускники трускавецької школи сєтєвого маркетингу не варті і мізинця на її нозі.
 показать весь комментарий
 
 
Совсем свыння з глузду зьихала.Подстилка и президент.Правда жизни для таких свыней-свынобойня.Хотя таких больных как ты и есть опасно,дюже болезнь у тебя заразная.В скотомогильник тебя,Борова твоего вместе с подстилкой потасканной.
 показать весь комментарий
 
Ти переселенець з ОРДЛО, свсобака путінська?
 показать весь комментарий
 
 
Я так думаю врядле , Ирка сможет собрать людей еа майдан,и потом, это плогиат ,а автор )(уйло и зеленые человечки были в Крыму , 😁
 показать весь комментарий
 
Может они и зеленые и может человечки. Ну вы Ирина. И ваша проваровавшаяся свора, пришедшая на волне революции все просрали и вывели их в парламент
 показать весь комментарий
 
 
вывели их в парламент тупые зебилы
 показать весь комментарий
 
 
Ни к чему. Пусть болтает. На то и парламент, где можно говорить все, не унижая страну, ее символовов, язык, народ, и не пропагандируя фашизм, большевизма, ксенофобию, страну агрессора
 показать весь комментарий
 
как єто так пусть? они тогда не смогут дальше делать свои зеленьіе делишки, она ж расширет сознание. а значит будут недовольньіе, а значит нельзя будет варить свою зеленую бурду.
 показать весь комментарий
 
Це Ви про Арахамію? Якщо за Ламброзо, у Арахамії діагноз на обличчі написано
 показать весь комментарий
 
 
Шо зелена мразота боїшся правдивого слова від Ірини Геращенко?
 показать весь комментарий
 
Адепты шоколадного барыги Зеля вас научит смирно себя вести, вы для начала подумайте почему Ваш Пэдро получил 8%, потом уж комментируйте, а получил такой % он потому, что барыга, вор, казнокрад, коррупционер, иуда и лжец )
 показать весь комментарий
 
 
Зельцман - полное дерьмо как и вся эта мразь 73%-я
 показать весь комментарий
 
 
Почему не сидит? Может у вас агроном хйувый или портной испортился?
 показать весь комментарий
 
Та мені плювати на 73%, які голосували за Зелю. Ти поясни, що може натовпу із 250 ляльок зробити одна Геращенко (яка б вона не була). "Слуги урода" не хочуть царя нервувати, от у чому справа
 показать весь комментарий
 
 
Депутатская"зелень"бьет числом,а не разумом.
 показать весь комментарий
 
 
Сама Геращенко на комитет не пришла,послала зелёных человечков на .уй
 показать весь комментарий
 
 
дебил, только генетический мусори постоянно думает о сосании члена и голосует за жидёнка-недомерка.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо. Пусть лучше в Раде на галерке сидит, а то будет таскаться по барыжным и рыговским телеканалам, рассказывать, как ее обидели.
 показать весь комментарий
 
 
Правда жизни , ты посмотри что нацензоре твориться и в каких выражениях , макаки шемпонзе , может вы перепутали в мире животных😁 и после этого вы будете говорить , что это не гражданский конфликт. Общество диаметрально разошлось в Украине😎. Сначала его надо сплотить , а потом бороться с общим врагом Парашей
 показать весь комментарий
 
 
Правда жизни , ты посмотри что нацензоре твориться и в каких выражениях , макаки шемпонзе , может вы перепутали в мире животных и после этого вы будете говорить , что это не гражданский конфликт./ Что сбежавший из Украины мигрант учит украинцев как жить-привычно. Не привычны грамматические ошибки третьеклассника в поучениях.
 показать весь комментарий
 
Схоже ЗеКлоун і його ляльки зовсім не вміють тримати удар
І маючи 253 людини фракції, бояться депутата із фракції, яка у 10 разів менша
Я вже казав, що Арахамія - жовторотик і недоумок, тепер я придумав йому нове паганяло - Комсомолець
Вже бачу, як він біжить й райком партії жалітися на невідповідність поведінки Геращенко ідеалам соцреалізму
 показать весь комментарий
 
 
З його потворною дебільною пикою й "недоумок" підійде.
 показать весь комментарий
 
а шо так можно было? ))

выбранного депутата лишать депутатства на 5 дней, пусть даже и голосованием депутатов... это беззаконние полное...
 показать весь комментарий
 
 
Так її,так.А ще сувору догану з занесенням.І головне!Викличте батьків на пєдсовєт регламентний комітет.
 показать весь комментарий
 
Да что ей какой то комитет ВР, у нее во френдах сепаратисты и барыги. Будет фриком до снятия неприкосновенности .
 показать весь комментарий
 
 
Та писець! Їжте не обляпайтесь! Порох узурпатор вашу медь!
 показать весь комментарий
 
 
это провал - "зелёные человечки" хйла "засветились" в Раде раньше времени.. абЫдна, да?..
зебилы, спите, бухайте, веселитесь и дальше - за вас, как обычно, всю работу сделают другие..
 показать весь комментарий
 
 
Зелені чоловічки вже матюк чи держ.зрада ? . Слідуючі кроки внуків сталіна і кагановича , - тюрма за пости , розкулачення фопів , а далі концтабори за проукраїнську позицію.
 показать весь комментарий
 
 
вместо "ЗЕльоные человечки в Раде" говорить "ЗЕльоные мартышки в Раде" или как?

народ в растерянности Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків" - Цензор.НЕТ 4746
 показать весь комментарий
 
Ой, какие мы нежные - вы еще расплачтесь и маме пожалуйтесь
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх