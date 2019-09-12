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 Политика Украины
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Все про:имущество (274) рейдерство (831) Малюська Денис (3)

 Внедрим систему, которая не позволит отчуждать имущество без согласия собственника, - глава Минюста Малюська

В Минюсте хотят запустить систему, которая будет отправлять запрос собственнику имущества, в случае попытки его отчуждения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Хотим сделать систему верификации вроде того, как это работает в банках. Когда проводите какую-то транзакцию с банковской карточкой на значительную сумму, вам обязательно перезвонят, попросят ввести пароль. Так и здесь. Вы получите сообщение и сможете заблокировать незаконные операции со своей собственностью", - сказал он.

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По его словам, этот механизм пока в процессе разработки.

"Понятно, что реестр большой, мы его за несколько дней не перепишем, но дописать систему верификации можно оперативно. Не гарантирую, что мы сможем запустить эту систему до конца сентября, но будем стараться сделать все возможное, чтобы она также начала работать", - уточнил Малюська.

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3148048
 
   
 Топ комментарии
 
А что до сих пор можно было без хозяина продать его квартиру? Моженникам и продажным судьям плевать на закон какой бы вы не приняли.
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Іуда повісився, цікаво, що ця потвора зі с собою зробить? Хіба сам себе відстрапонить 😁
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черные риэлторы такие простые. и собственника "на свободу" отпускают ДО регистрации сделки.. )))))
не смешите..)))
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А что до сих пор можно было без хозяина продать его квартиру? Моженникам и продажным судьям плевать на закон какой бы вы не приняли.
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Малюська, а ты представь, что твою раковину конфисковали без твоего ведома! Внедрим систему, которая не позволит отчуждать имущество без согласия собственника, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 8270
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"систему, которая не позволит отчуждать имущество без согласия собственника" - а сейчас можно отчуждать без собственника?
Состряпанные решения судов, липовые доверенности и записи в реестре...Хотите отменить суды, доверенности, госреестры? Просто благие намерения. НИ О ЧЕМ!
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К примеру, я набрался долгов, кредитов, а имущество мое нИЗЗЯ забирать, бо я нЄ сАгласЄн, мля... Внедрим систему, которая не позволит отчуждать имущество без согласия собственника, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 8982
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А ведь сейчас темные коммунальные нотариусы такое могут!
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Вот это правильная мысля.Рейдерам петля настанет.
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