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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Пресс-конференция освобожденных из российского плена моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освобожденные из российского плена украинские моряки дали пресс-конференцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в мероприятии приняли участие: капитан второго ранга Денис Гриценко – командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования; старший лейтенант Богдан Небыль - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь"; старшина первой статьи Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яны Капу"; матрос Андрей Артеменко – старший комендор малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы сделали все правильно", - освобожденный моряк Оприско на встрече с Порошенко. ВИДЕО (обновлено)

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Пресс-конференция освобожденных из российского плена моряков 09
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Пресс-конференция освобожденных из российского плена моряков 11
Пресс-конференция освобожденных из российского плена моряков 12

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3148046
 
 
 Топ комментарии
 
Иди в спам . Они всё правильно сделали . Крым , Керченский пролив , Азвское море - территория Украины .
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Врни вже сказали, що все було вірно зроблено.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
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счас расскажут, как свыня их на убой послала, лишь бы отменить выборы
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Иди в спам . Они всё правильно сделали . Крым , Керченский пролив , Азвское море - территория Украины .
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Так а где он не правду то сказал? Порох же первым делом хотел ввести военное положение на 2 месяца по всей Украине и продолжать его чтобы не жить в 8% реальности , но к счастью ему не дали ввести военное положение на 2 месяца и ввели всего на 1 месяц не по всей Украине и он смирился
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Зебилы , у вас есть зеля , чего вы до@бались до пети ? Почему не до овоща ? Не можете себе простить свою ошибку на выборах ?
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Кацапы сраные, не тащите сюда свою киселевщину, сами жрите это говно
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Врни вже сказали, що все було вірно зроблено.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
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Ksenia VB - верно что?

Послали без прикрытия и плана на случай атаки агрессора
Позволили безнаказанно совершать атаку и захват
Сами моряки не сопротивлялись и покорно сдались в плен вместе с флагами, техникой и оружием..

Где и что там верно?
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я гражданский и простой гражданин..., и имею вопросы по делу..., и отслужил очень давно...
Ответь ты на них, если Герой...
Или нашим морякам, командованию, главкомам вопросы задавать нельзя...
Почему?
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падаль твой папа ....
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Ты тварь поганая родителей то не трогай, мразь кацапская, в могиле они, или ты думаешь далеко отсюда, глотку никто не перережет
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ну значит я был точен... - падаль как есть...
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Ты точен, только в одном, мразь,сдохнуть за своего *****, под забором и в говне, вы скоты мордовские не люди, и людьми никогда не были
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"Одобрямс" - это их клич со времен совка. За них думают их партийные боссы, раз они сказали что моряки герои. то так тому и быть. А те кто сомневаются в этом, те кацапы и сепаратисты.
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... Сьогодні "потерпілі" від "злочину" Пороха моряки зустрілися із "злочинцем" Порохом. Вони обіймалися, сміялися і разом вигукували "Слава Україні". З нетерпінням чекаю такої ж зустрічі моряків з "правозахисником" Портновим, який захищає їх від Пороха. Має бути не менш душевно....
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Шо самое интересное, все кричали: почему у нас АТО, а не война, почему нет военного положения!!! Сделали им военное положение. ААААА!!!! Барыга ввел военное положение, чтоб отменить выборы!!! ААААА!!!
И это кричали одни и те же люди. Да, украинский народ мудр, ничего не скажешь.
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73% типа устали от войны. Просто вата и это их власть: И да, зебилы, вы делаете это вместе - восстанавливаете доверие с агрессором, напавшем на нашу страну и убившем больше 12 тыс. ее жителей.

Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
.
На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.

По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.

"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.

"Да, речь идет и об американских инструкторах на территории Украины", - сказал Яременко.
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Украина победит рашу . Мы просто дождёмся её развала .
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Багато що помінялось, допоки хлопці були в полоні.
Місто Дніпро. До і після.

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Сепарів дратують прапори.
Заради миру ми здаємо свої принципи та зраджуємо своїх героїв.
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Не удивлюсь, если Порохатый хряк и туда припрется, рассказывая что это все благодаря нему. У этого животного запас цинизма неиссякаемый.
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Ну шо, приперся? А то у меня трансляция что-то плохая, не могу рассмотреть.
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Да ***** твоё перед ними на коленях стоит
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Тем, кто их обвиняет в сдаче в плен, рекомендую призваться в ВМС, попасть на МБАК, провести на нём более суток в море, ощутить на себе качку, психологическое давление со стороны намного превосходящего их противника на море, при его абсолютном господстве в воздухе, и при этом провести маневрирование так, как эти ребята. Вступить в неравный бой, всех победить и, если останется живым, только тогда вякать в их сторону.
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Почему же те, кто сейчас защищают Украину на донбассе, не сдаются в плен??? Условия там нисколько не лучше, наоборот они ежедневно получают "психологическое давление" под обстрелом.
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Потому что абсолютно разные условия и обстоятельства. В 2014-15 годах в плен попало наших ребят несколько тысяч. Не сравнивайте, когда есть защищённый тыл, а справа и слева Ваши побратимы. А здесь за сотню километров от своих, на воде, окруженные с воды и с воздуха противником, который намного сильнее. И помощи ждать неоткуда.
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Расскажи это тем кто Цемаха стой стороны вытаскивал. Один погиб, другой без ноги. Но даже мысли о сдаче в плен у них не было.
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непонятно: в полоні до них ставились "людяно", а здоров'я підірвано "важким полоном"
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це понятно, після того як попробуєш на своїй шкурі...
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