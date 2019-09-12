 Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.
Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. Сейчас их применяют к 170 физическим лицам и к 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и организации были внесены в санкционный список, были обновлены соответствующим образом.
Другие мерами, которые действуют в ответ на кризис в Украине, являются таковыми:
- экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (действующие до 31 января 2020 года);
- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (действующие до 23 июня 2020 года);
"Совет принял решение с помощью письменной процедуры. Правовые акты будут обнародованы в Официальном вестнике 13 сентября 2019", - говорится в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
Богдан в Сен-Тропе: День Незалежності на весіллі "смотрящого" /// Наші гроші №289 (2019.09.09)
https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI
Сдается мне это последние продление санкций
Наших много в формате до 3,5 тонн появилось... -- шо возят?
...в середине 90хх., поляки и чехи так юзали -- выброшенную мебель, шмотки, запчасти, покрышки собирали...
А на польских фурах -- всі наші хлопці. ...но те, побогаче меня, чисто в карман имеют...*)
Спиралевидность диалектического пути к Демократии, нихто не отменял ...*)
))))))))
вы за ЭТО голосовали, 73
Безвиз нужно отменять! -- почти все умные, красивые и работящие, уже съехали.
...за ними толпы зелёных жлобов ломанутся на пособия ... -- оно мне тут в Германии надо?
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Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.
"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.
Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.
"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.
"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.
"просто эстонский националист" умеет просчитывать последствия, в отличие от зебилов ))))
Нам же тут всем рассказали, и все знали что из-за нового президента всё отменят!
Нас обманули что-ли?