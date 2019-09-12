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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз продлил на полгода санкции против России

Совет Европейского Союза согласовал продление ограничительных мер против России за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на полгода до 15 марта 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. Сейчас их применяют к 170 физическим лицам и к 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и организации были внесены в санкционный список, были обновлены соответствующим образом.

Другие мерами, которые действуют в ответ на кризис в Украине, являются таковыми:

- экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (действующие до 31 января 2020 года);

- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (действующие до 23 июня 2020 года);

"Совет принял решение с помощью письменной процедуры. Правовые акты будут обнародованы в Официальном вестнике 13 сентября 2019", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О снятии санкций с России говорить пока рано, - глава МИД Франции Ле Дриан

Источник: https://censor.net.ua/n3148044
 
   
 Топ комментарии
 
Выфсеврети. Соевые так часто говорили про скорую отмену санкций, что сложилось впечатление - именно этого они и хотят.
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Так порохоботы же говорили что зебил будет делать все для отмены санкций
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У порохнявого гнуса сегодня плохой день,куда не плюнь зраду нужно из пальца высасывать и страшилки рассказывать про доллар по стописят)))
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Пол года плохая погода. Пол года совсем никуда )) Никуда -никуда...Не скрыться вам ! ))
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Выфсеврети. Соевые так часто говорили про скорую отмену санкций, что сложилось впечатление - именно этого они и хотят.
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ТАК ТВОЙ ЗЕБИЛ НЕ ХОЧЕТ САНКЦИЙ,ЕС САМА ПРОДЛИЛА ЕГО НЕ СПРАШИВАЛИ,А ТАК ЗЕ НЕ ТРЕБОВАЛ САНКЦИЙ,НЕПОРЯДОК
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Соєві якраз і домоглися введення тих санкцій. Для чого їм пророкувати їх відміну?
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Зеленский приостановил расторжение договоров с РФ и СНГ, инициированное Порошенко

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI

Сдается мне это последние продление санкций
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а я уверен что твой мозг можно разглядеть только под микроскопом.
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В мордовии знают слово мелкоскоп, похвально, у вас вообще мозга нет, и ничего, говно жрёте полной ложкой
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Так порохоботы же говорили что зебил будет делать все для отмены санкций
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а при свыне такога не была, чтоб последние, обещали вечные
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Отєта слил Зелебоба Украину! Да не было такого при мародёре... ****... Югенд.. Зелёные человечки! А-а-а-а-а-а...
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Зе будет не доволен,ведь он уже публично не требовал продлить, и Зе избиратели хотят дружбы с мордором,судя по тому как они ненавидят неких порохоботов,то есть тех людей которые отстаивают интересы Украины,а зе избиратели их как и кацапы одинаково ненавидят и спелись вместе
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У порохнявого гнуса сегодня плохой день,куда не плюнь зраду нужно из пальца высасывать и страшилки рассказывать про доллар по стописят)))
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З квітня місяця цього року Україна призупинила розрив міжнародних договорів з росією
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а що воно дасть ???? напугать слона моськой
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Розрив договорів? Це не для залякування, а для того, щоб прикрити свій зад.
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Парашных фур на автобанах, уже с три месяца не видел... ...правда, и наших с беларускими поменьшало -- но ещё мелькают...
Наших много в формате до 3,5 тонн появилось... -- шо возят?
...в середине 90хх., поляки и чехи так юзали -- выброшенную мебель, шмотки, запчасти, покрышки собирали...
А на польских фурах -- всі наші хлопці. ...но те, побогаче меня, чисто в карман имеют...*)
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...я так и понял...
Спиралевидность диалектического пути к Демократии, нихто не отменял ...*)
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Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
))))))))
вы за ЭТО голосовали, 73
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Зачем нищим толпам безвиз? -- им завидовать обидно...
Безвиз нужно отменять! -- почти все умные, красивые и работящие, уже съехали.
...за ними толпы зелёных жлобов ломанутся на пособия ... -- оно мне тут в Германии надо?
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Это ляпнул эстонский националист. Вот что ему ответили:
------------
Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.

"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.

Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.

"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.

"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.
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ага.. "И тут, бац, ВР принимает законопроект 1032, в котором полностью переделывается система реформирования Генеральной прокуратуры. И полностью перечеркиваются все требования ЕС. Ой-ой, правда думаете, что они это вот совсем не заметят?"
"просто эстонский националист" умеет просчитывать последствия, в отличие от зебилов ))))
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Просто националист на минутку представил что к ним приедет после деокупации и решил поднять вопрос. Правда зря, в Эстонии сыро и холодно а вот на мести Испании я бы призадумалась
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Наклоняйся пятой точкой, мы постараемся Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8445
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ахахах сейчас они методички обновят и будут дальше кричать ЗРА-ДА!ЗРА-ДА!ЗРА-ДА!
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Нам нужны переговоры с Россией чтобы она ушла с Крыма и Донбасса
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не может быть. мне ылита сказала, что Зеля и Беня их уговорили снять санкции.
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Петярасти і кремль в шоці. Яка підступна зрада!
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В смысле продлили?
Нам же тут всем рассказали, и все знали что из-за нового президента всё отменят!
Нас обманули что-ли?
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новый не успел попросить об отмене.. но в дальнейшем постарается луЧЧе...)))
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