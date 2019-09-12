 Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
Суд в Париже признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного положена компенсация от работодателя.
Компания пыталась доказать, что сотрудник не был на работе, когда решил провести время с женщиной, которую он впервые встретил.
Но, как подтвердил судья, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе.
История эта тянется с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X., работал инженером в компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог и имеющей офис недалеко от Парижа.
В 2013 году он скончался в командировке в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в компании TSO.
Государственная страховая компания посчитала смерть Ксавье Х. несчастным случаем на рабочем месте, а это означало, что компенсацию должен выплатить работодатель.
Страховщики указывали, что в командировке компания несет ответственность за своего сотрудника, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами.
Страховая компания заявила, что секс в командировке как раз и является заурядным бытовым занятием - таким же, как душ или ужин. Компания TSO возмутилась этим решением и оспорила его в суде.
Но апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил суд.
😛
Нююю, "залатой дождь"...захлебнулся...
😛"Как скучно я живу..
(Якщо зараз щось їсте - не треба гуглити!)
Правда не дождь, но результат плачевен.
Хотя может быть и такой вариант - вырвался чувак на волю, снял бабу, перебрал с Виагрой а может и вообще смешал с алкоголем, давление прыгнуло - труп.
Ты их в дверь -ани в окно!!
Гавари-шо с ентим делом
Мы покончили давно!©
😛
А проститутку кинули, получается
моральный ущерб
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
А заключение медэкспертизы: НеГЕЕспособен- БЫЛО??
респект этой стране и её системе юстиции.
согласно трудовому кодексу Франции компания несет страховую ответственность за своего сотрудника, отправленного в командировку, даже и в то время, когда он не работает, а занимается обычными бытовыми делами.
Так что, суд вынес абсолютно законное и гуманное решение и этим очень сильно помог вдове и детям умершего в командировке сотрудника:
вдова и дети будет получать большую пенсию(вдова пожизненно, а дети до возраста 18 лет или аж до 25 лет в случае их обучения в высшем учебном заведении) .
Вот к такой Европе необходимо приближаться нашей Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3148042
"Слуга" в ошейнике на работе.
https://pbs.twimg.com/media/EENImGRXsAEzMCq?format=jpg&name=900x900
Я ниже четыре фотографии выложила, по быстренькому, раз гражданин так просит, на любой, как говорится, вкус, по просьбе трудящегося, мне не жалко.
Вот думаю, не мало четырех будет ли?
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А вообще, если подумать - то такой подход просто поражает. Суд принял решение в пользу ЧЕЛОВЕКА, и его семьи - а не фирмы-работодателя, ворочающей миллиардами... Судьи могли бы взять на лапу и с честными мордами давать интервью о моральной чистоте, патриотизме и любви к шоколаду...
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Вспомнился анекдот:
Что такое настоящий не ревнивый муж?
Это когда он приезжает из командировки и застаёт жену с любовником. Со словами: "Вы тут заканчивайте а схожу сварю кофе" -уходит на кухню.
А ко такой настоящий любовник?
Это тот кто после этого сможет кончить....
Говорил я Фоксу кабаки да бабы доведут до цугундера