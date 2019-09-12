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 Курьезы, За рубежом
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Все про:компенсации (272) секс (312) Франция (2121)

 Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин

Французской компании придется заплатить семье сотрудника, у которого в служебной командировке остановилось сердце во время секса с незнакомкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Суд в Париже признал случившееся несчастным случаем на производстве, а значит, родным покойного положена компенсация от работодателя.

Компания пыталась доказать, что сотрудник не был на работе, когда решил провести время с женщиной, которую он впервые встретил.

Но, как подтвердил судья, по французским законам, ответственность за любые травмы и несчастные случаи во время рабочей поездки лежит на работодателе.

История эта тянется с 2013 года. Мужчина, известный как Ксавье X., работал инженером в компании TSO, занимающейся сервисным обслуживанием железных дорог и имеющей офис недалеко от Парижа.

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В 2013 году он скончался в командировке в результате "внебрачной связи с абсолютно незнакомым человеком", как назвали произошедшее в компании TSO.

Государственная страховая компания посчитала смерть Ксавье Х. несчастным случаем на рабочем месте, а это означало, что компенсацию должен выплатить работодатель.

Страховщики указывали, что в командировке компания несет ответственность за своего сотрудника, даже если он в этот момент не работает, а занимается обычными бытовыми делами.

Страховая компания заявила, что секс в командировке как раз и является заурядным бытовым занятием - таким же, как душ или ужин. Компания TSO возмутилась этим решением и оспорила его в суде.

Но апелляционный суд в Париже встал на сторону страховщиков. "Во время командировки сотруднику положена социальная защита на весь ее период, независимо от обстоятельств", - заключил суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148042
 
   
 Топ комментарии
 
после 40 , не на молоденьких надо смотреть, а на дам с опытом прединсультной парамедицины! Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 9471
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Забудь про Европу. Зеля разворачивает Украину обратно в Мордор.
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В твоём сознании, охваченном приступом мародёрской паники.
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умер при исполнении!!!! как говорится НА БОЕВОМ ПОСТУ!
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Как раз не при исполнении. При исполнении было бы если бы умер во время исполнения своих основных профессиональных обязанностей.
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суд сказал, что как раз во время исполнения )))
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Я думаю здесь суд трактовал термин "исполнение" как "в процессе".
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хм??что значит,,профессиональные обязанности??"моя жена перед тем как лечь в кровать!!всегда говорит:какую програграмму будеш выполнять??произвольную или обязательную??(и попробуй какую либо из них не выполни!!,,санкции не заставят себя ждать!!")при игноре и в суд не подаст!!да и не жилец ты больше!! Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 9029 Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 860 Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 3034
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Так бледная с косой особо не спрашивает кому,где и когда. У нее свой план-график.
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Нююю, "залатой дождь"...захлебнулся...
😛
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"Baks13

Нююю, "залатой дождь"...захлебнулся...
😛"Как скучно я живу..
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Добре хоч не під час фельчингу.
(Якщо зараз щось їсте - не треба гуглити!)
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Можна... бо життя після цього ніколи не буде таким, як було...
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Смех смехом а вот недавно вроде в япониии было.
Правда не дождь, но результат плачевен.
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Буккаке. Відома японська розвага. Ось ще стаття на лурці - там є зокрема про небезпеку пошкодження очей. Але про асфіксію ще не написали...
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Нагрузка на сердце во время секса внезапно оказалась несколько больше, чем при двигании пальца по планшету.
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да не от секса, а во время.
Хотя может быть и такой вариант - вырвался чувак на волю, снял бабу, перебрал с Виагрой а может и вообще смешал с алкоголем, давление прыгнуло - труп.
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после 40 , не на молоденьких надо смотреть, а на дам с опытом прединсультной парамедицины! Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 9471
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запросто, и случаи и в Украине есть.
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Так ты жене не говори, может и обойдется.
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У него семья. Потому так и не думает и потому для него не баловство, а т.с. повышение квалификации.
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не озвучивай свои мечты - кто делает тот не хвастается - он просто делает и все
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Там шпийонки с крррепким телом
Ты их в дверь -ани в окно!!
Гавари-шо с ентим делом
Мы покончили давно!©
😛
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во блин, мужик потрахался, а семья бабки получит.
А проститутку кинули, получается
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пусть обратится в свой профсоюз, там ей компенсируют моральный ущерб
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илья поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
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ах где мне взять такую фирму,что бы платила за разврат , и что бы жена не узнавала ,как заработал я инфаркт..... Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 8351
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Военкомат называется, там вечно или **....ли или раз...бы.
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-- красивая смерть! -- мне б такую, после того, как до батиного возраста доживу -- до 90... ...правда, уже на пенсии буду, но подрабатывать водилой туристических автобусов не перестану! -- там сплошные командировки...*)
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Как с пользой для семьи прое*ать командировку.
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Сдох как собака и весь мир об этом узнал!
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Контрольное изнасилование в голову.
А заключение медэкспертизы: НеГЕЕспособен- БЫЛО??
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Все логично. Работодатель оторвал от семьи не на 8часов, а на несколько дней. Вот если бы он находился в местной командировке, тогда нужно было бы записать ПРОГУЛ.😀😀😀
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Ахренеть! Это называется отхлынывать от своих служебных обязанностей и надо штраф налагать, а не компенсации платить! Кстати, занятие сексом является таким же опасным для здоровья (вплане сердечных приступов и инсультов) как и экстремальные виды спорта, поэтому и страховку не обязательно платить, если клиент сознателно подвергал свое здоровье этому риску без спецально оговоренного пунка в страховом полисе!
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Это почему же отлынивать от служебных обязанностей. На сколько я понял этот несчастный случай произошел не в рабочее время.
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Гуманное законодательство во Франции: суд принял все меры, чтобы вдова и дети умершего сотрудника получили максимальную финансовую компенсацию( сумма компенсаций будет минимум 300-400 тысяч евро, плюс пенсия около 2,5 тыс евро в месяц по утере кормильца) :

респект этой стране и её системе юстиции.
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Та да. Не смотря на случай и его особенности, достаточно показательно как работает законодательство в цивилизованной стране.
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Умное и гуманное применение Парижским апелляционным судом Духа и Буквы закона :

согласно трудовому кодексу Франции компания несет страховую ответственность за своего сотрудника, отправленного в командировку, даже и в то время, когда он не работает, а занимается обычными бытовыми делами.

Так что, суд вынес абсолютно законное и гуманное решение и этим очень сильно помог вдове и детям умершего в командировке сотрудника:

вдова и дети будет получать большую пенсию(вдова пожизненно, а дети до возраста 18 лет или аж до 25 лет в случае их обучения в высшем учебном заведении) .

Вот к такой Европе необходимо приближаться нашей Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3148042
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Наши Зепутаты тоже будут получать такую страховку?

"Слуга" в ошейнике на работе.

https://pbs.twimg.com/media/EENImGRXsAEzMCq?format=jpg&name=900x900
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У тебя нет фотографии без белья? Думаю, должны быть.
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Напишите этой с ошейником, у нее наверное много чего есть.
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Давай поговорим про її зачіску. Адже колір без відтінку шоколаду. Це ж злочин перед ненькою, зрада.
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Зачіска як зачіска, а от ремінь-ошийник явно не вписується в дрес-код нардепа для роботи в парламенті.
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Там свои правила: основный язык - мат, основная форма одежды - рабочая Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 6787
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И не только у нее Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 4781
Я ниже четыре фотографии выложила, по быстренькому, раз гражданин так просит, на любой, как говорится, вкус, по просьбе трудящегося, мне не жалко.
Вот думаю, не мало четырех будет ли? Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 4781
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Покойному глубоко до Фени.Но ,как говорят французы,То не жена,если она никому не нравится.Харассмент во Франции-нонсенс.Желание женщины -закон!
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Вместо того чтобы сидеть во всемирной сети, люди занимаются всякими глупостями.
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Я даже представляю как его жена будет рада и ети деньги прогуляет в ресторанах и кабаках с мужиками
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Теперь в командировки будут посылать только женщин. Хотя... Там тоже могут быть проблемы - половые инфекции, аборты и их последствия... Теперь у французских железных дорог это будет считаться профессиональным заболеванием. : )))
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А вообще, если подумать - то такой подход просто поражает. Суд принял решение в пользу ЧЕЛОВЕКА, и его семьи - а не фирмы-работодателя, ворочающей миллиардами... Судьи могли бы взять на лапу и с честными мордами давать интервью о моральной чистоте, патриотизме и любви к шоколаду...
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Если конкретно по данному случаю, то суд принял решение не в пользу человека, а в пользу страховой компании. Это предприятие подало в суд на страховую компанию, отказавшуюся платить страховку по данному случаю, но суд поддержал страховщика на основании того, что по французским законам человек считается на работе все время служебной командировки. А семья получит деньги в любом случае. Тут просто стоял вопрос кому платить.
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Обстоятельства смерти не публиковались. Так что ХЗ.
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Да как-то пофиг. С бл***ми надо осторожнее быть, особенно в командировке.
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Прямо стесняюсь спросить, а что же теперь будет квалифицировано как "травма на производстве"?
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нет! или "связаная с производством" ,или " по пути на работу",("по пути с работы") Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 1135
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Вообще это очень гуманно, для полноты картины жене покойного нужно пригласить девку на похороны во Францию.... Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 3944
Вспомнился анекдот:
Что такое настоящий не ревнивый муж?
Это когда он приезжает из командировки и застаёт жену с любовником. Со словами: "Вы тут заканчивайте а схожу сварю кофе" -уходит на кухню.
А ко такой настоящий любовник?
Это тот кто после этого сможет кончить.... Французская фирма заплатит за смерть сотрудника, умершего во время секса с незнакомкой в командировке: это заурядное бытовое занятие, как душ или ужин - Цензор.НЕТ 3944
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Это Франция, это же Париж, это же НЕ село - это город )))
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