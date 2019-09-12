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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2781) ЦИК (3305) Слуга народа (297)

 "Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике", - сказал Корниенко в кулуарах парламента в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные "Слугой народа" кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам. "Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о подходах при формировании новой ЦИК.

Также читайте: Представление Зеленского о роспуске ЦИК - мотивированное, но ему недостает аргументов, - Айвазовская

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3148041
 
 
 Топ комментарии
 
Ну всё приплыли, фиг с таким ЦИКом будут теперь честные выборы.
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Шулера чистой воды, достойные ученики папы Бени.
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Зачем ЦИК! Даёшь жюри из " Лиги смеха"!
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Ну всё приплыли, фиг с таким ЦИКом будут теперь честные выборы.
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Шулера чистой воды, достойные ученики папы Бени.
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Основания для роспуска ЦИК:

"без оснований"

кто-то когда-то вопил, что Порох узурпатор......
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Папа Беня потихоньку прихватывает Украину:

"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу - Цензор.НЕТ 3852
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Зачем ЦИК! Даёшь жюри из " Лиги смеха"!
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Тут конкурс и квоты, а запойная свыня тупо назначала
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Та ты шо, прям так все цвк назначили? А еще что там у вас дурдоме творится?
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выдвигали кандидатов фсе фракции и през, а назначала ВР
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зелебобы хотят везде большинство захватить
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Подготовка к референдуму о развале Украины .. "Слуга народу" має намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом - Цензор.НЕТ 9887
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Квоти потрібно вводити не за партійною, а лише за національною ознакою - 80% всіх посад мають займати етнічні українці...
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А причому тут партії до ЦВК ? . Це технічна організація , яка має лишень рахувати .
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Не важно как проголосуют, важно как посчитают.
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Українці вісь час сміялися з білорусів, які дали знищити демократію начебто без спротиву.
Отже Лукашенкові для остаточного підпорядкування собі ЦВК було потрібно П'ЯТЬ РОКІВ і два вбивства (Віктора Гончара, законного голови ЦВК, і Анатоля Красовського, свідка викрадення Гончара).
А ви за чотири місяці без пролиття навіть краплі крові здали банді єврейських пройдисвітів всі гілки влади та потульно чекаєте, аж вони почнуть видавати Москві українських розвідників за незаконне викрадання "громадян ДНР".
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