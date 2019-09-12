EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2676  63
Все про:образование (1887) школа (1903) Минобразования (1115) Новосад (4)

 Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что малокомплектные школы абсолютно не совместимы с успешными результатами обучения, и местные власти должны работать над решением этой проблемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения", - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что вопрос малокомплектных школ является критическим.

"Местные органы власти, основатели школ должны строить свою сеть так, чтобы старшая школа была отделена даже физически от базовой школы, и могли аккумулировать учеников со всего образовательного округа в своем учреждении образования", - отметила Новосад.

Что касается повышения оплаты труда педагогов, которое предусмотрело предыдущее правительство, то, по словам Новосад, на реализацию реформы в 2020 году необходимо 45 млрд грн дополнительных средств из бюджета.

"Поэтому сейчас мы работаем и с премьером, и с Оксаной Маркаровой (министр финансов. - Ред.) над вариантами, как работать с этим постановлением, как сделать так, чтобы мы это реализовали. До конца месяца мы уже будем иметь согласованную позицию, как сделать такие обещания реалистичными", - добавила министр образования и науки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3148033
 
 
 Топ комментарии
 
Закрывать будут?

Как там учителям зарплата в 4000 убитых енотов зашла?
 показать весь комментарий
 
В малокомплетных школах как раз лучшие условия обучения - чем меньше учеников, тем большее внимание каждому может уделить учитель.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Закрывать будут?

Как там учителям зарплата в 4000 убитых енотов зашла?
 показать весь комментарий
 
 
да, вчитель початкових класів від Слуги Народу по 158 округу Сумський район отримає у цьому місяці першу свою гігантстку запрлату. ну хоч одній пощастило. ))))
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора. Меньше школ больше институтов
 показать весь комментарий
 
 
"В действии" рехворма от Гриневич: закрыли все маленькие школы по селам (все то, за что Собачника сьели при злочынном Панде), в городах поделали девятилетки и в классы позатолкали по 30-40 детей (в помещения, где должны находиться не более 25-ти детей).
А эта лишь продолжает начатую "рихворму" и в том же идиотском стиле.
 показать весь комментарий
 
 
І тут прийшла новосад, відкрила школи у селах, в класах тепер по 15-20 дітей. А ні, вона теж закриває. У тупих зеботів - розрив шаблону!
 показать весь комментарий
 
 
Идиотина, прочти раз с пятьдесят то, что я написал. Возможно твоя нить, держащая уши, поймет о чем мной написано.
 показать весь комментарий
 
Розумний - зрозуміє, а тупий - за зе проголосує.
 показать весь комментарий
 
при чому тут Зе? їх і при Порошенко закрьівали, бо це як у суху землю.
 показать весь комментарий
 
Это так министершу в малокомплектной школе научили, теперь мстит?
 показать весь комментарий
 
 
Президентові це галичанською. Вдячна (кому?) Президенту.
 показать весь комментарий
 
Чому Дніпро заговорив "галичанською" ?


Відкритий лист Президентові України Петру Порошенку ...

https://day.kyiv.ua › vidkrytyy-lyst-prezydentovi-********-petru-poroshenku

27 черв. 2018 р. - Шановний Петре Олексійовичу! Дніпро залишається єдиним містом-мільйонником не лише в Україні, а й у світі, яке не має власного ...
 показать весь комментарий
 
І Національний Києво Печерський історико культурний заповідник загалиничанив,

Відкритий лист Президентові України Порошенку П.О ...

vuam.org.ua › Відкритий_лист_Президентові_України_Порошенку_П.О.

Відкритий лист Президентові України Порошенку П.О. 23 липня 2015 · ініціативна група колективу Національного Києво-Печерського ...
 показать весь комментарий
 
Вот и ж..па сельским школам, айда зимой по 15 км на учебу в райцентры.
 показать весь комментарий
 
 
зато развитее будут, в жопе жизни много не разовьешься.
 показать весь комментарий
 
А я то думал чего с сельских школ полно победителей всеукраинских и не только олимпиад. А вон он что Оно понятно больше внимание и знаний конечно дадут в школах где по 40 человек в классе, чем там где по 10.
 показать весь комментарий
 
 
Зєбільні міністри не дружать з елементарною логікою. З мого життя: я навчався у стандартній школі стандартного райцентру у 40к населення. У класі було до 30 учнів. У щоденнику за тиждень було 5-6 оцінок, не рахуючи контрольні, самостійні, лабораторні роботи і двійки за поведінку. У селі по сусідству з моєю бабусею, Царство їй Небесне, жив мій дружаня. Навчався у стандартній сільській школі, де у класах було до 10 учнів. У його щоденнику за КОЖЕН УРОК КОЖНОГО ДНЯ СТОЯЛА ОЦІНКА!!! Коли переходили на п'ятиденку, то у нас, у місті, це відбувалося швидче. Тому я кілька разів потрапляв до нього у школу по суботах. У класі сидить 6 учнів. Він, ідучи у школу, чітко розумів, що його У БУДЬ ЯКОМУ ВИПАДКУ викличуть і він відповідатиме по пройденому матеріалу. 24 роки минуло, як я закінчив школу. Він на сьогодні краще мене знає шкільну програму, а я, на секундочку, завжди захищав прапори школи на олімпіадах з математики, фізики, географії тощо...
 показать весь комментарий
 
 
Малограмотные чиновники не могут давать успешных результатов (с)
 показать весь комментарий
 
 
Вот вам селянам, голосовавшим за вовчика и прилетело. Кушайте
 показать весь комментарий
 
 
Так вони ж того, нє за закритіє школ галасавалі, ані же протів баригі нєнависного мальдівского... Люді добриє, да какжетак?
 показать весь комментарий
 
 
школи кучкують вже давно. розбиріться в темі, тоті гавкайте.
 показать весь комментарий
 
В малокомплетных школах как раз лучшие условия обучения - чем меньше учеников, тем большее внимание каждому может уделить учитель.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе твоя партия дала ответ. Не смей перечить!
 показать весь комментарий
 
 
єто если учитель сможет ученику создать искусственную, двигаюющую его прогресс конкуренцию. обьічно текут по течению.
 показать весь комментарий
 
Очень здорово смотрится: заявление министра образования с ошибкой в заголовке!
PS
Ну закройте еще школ и увидим, сколько еще молодых семей задумаются о иммиграции.
 показать весь комментарий
 
 
свою ошибку исправь, умник. их уже давно сводят.
 показать весь комментарий
 
стесняюсь спросить-а как же у репититоров получаются хорошие успехи? Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 2147может все таки количество имеет значение?
 показать весь комментарий
 
 
Репетиторы, это те, кого бесплатно обучили, а они на этом наживаются, от хорошей жизни --шкрабы! *)
 показать весь комментарий
 
 
...а когда-то, и в церковно-приходские школы, детки пешком ходили, за кучу вёрст... ...и выходили из них в университеты! *)
 показать весь комментарий
 
 
то було завно и не правда.тогда школа бьіла реально единственньім источником знаний, сейчас - нет.
 показать весь комментарий
 
А яка зараз є альтернатива початковій школі в селі?
 показать весь комментарий
 
Зі слів міністра виходить що індивідуальні заняття це шлях до деградації .А саме це відбувається коли в класах мало учнів ,і вчитель може приділити більше уваги кожному . В пору вже за голову хвататись від дій і ініціатив Слуг.
 показать весь комментарий
 
 
Да Вінчи, Ейнштейн та Менделєєв були ідіотами, бо в них не було по 30 учнів в класі, про Ломоносова взагалі промовчу, лузер.
 показать весь комментарий
 
Їм потрібне стадо а не індивідуальності , тому і такі дії і такі висловлювання . І якщо врахувати що нинішній світ просторово приблизився і відстань не має такого критичного значення в спілкуванні, то заява міністра , яка є молодою людиною є дикунством . І заявою 80 літньої жінки , яка не знайома з досягненнями цивілізації.
 показать весь комментарий
 
 
при чому тут слуги? їх закривають уже давно. але тобі ж за комент заплатили, от ти і стараєшся.
 показать весь комментарий
 
А це не слуга сказала?" Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения", - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве. "
 показать весь комментарий
 
 
гриневич тоже самое говорила. гугл в помощь.
 показать весь комментарий
 
Я от не розумію, якщо Гриневич їла лайно, обов'язково наступникам їсти?
 показать весь комментарий
 
 
іди їх фінансуй https://hata.te.ua/2018/06/18/iaki-malokomplektni-shkoly-u-raioni-budut-skorocheni/
 показать весь комментарий
 
Чергова дурепа... "Генії народжуються в провінції, а помирають в Парижі", а ті хто читає книжки завжди будуть розумнішими за тих хто дивиться телевізор і залипає в смартфоні. Сьогодні діти в провінції на порядок розумніші за міських в усіх розвинутих країнах, особливо в США.
 показать весь комментарий
 
 
У розвинутих країнах вважається чим менше дітей у класі тим краще навчання бо вчитель має більше часу для кожного учня. Але зеКОм@нду у Трускавці недовчили схоже а іншої освіти не має, нажаль.
 показать весь комментарий
 
Колись освіту взагалі дома отримували, зовсім малокомплектно, може вона не в курсі?
 показать весь комментарий
 
 
Є аналіз хоча б по результатам ВНО з розбивкою по школам чи їй в Ріксосі нашепотіли.
 показать весь комментарий
 
Тю! Осупрунить рехформу средней школы: пусть сами на себя зарабатывают, как медики ...И полицию тоже осупрунить: они тоже нерентабельны для обчиства....Нахрена тогда власть нам нужна, если мы за всё платим?
 показать весь комментарий
 
 
Во как. Люди, понимающие как устроен реальный процесс обучения, нанимают репетиторов - чтобы обеспечить индивидуальный подход.
А нова влада - укрупнение (закрытие школ) планирует.
 показать весь комментарий
 
 
Безгрвмотні люди без вищої освіти не здатні писати без помилок і, тим більше, розумітися в педагогіці!
 показать весь комментарий
 
 
За те як гарно вони подають закриття шкіл, не те що попередня влада Розумкову потрібні правельні виборці Малокомплектні школи не можуть давати успішних результатів навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 7434
 показать весь комментарий
 
 
Шкода що молодша не встигла отримати освіту, будемо вчити в Європі, нафіг таких міністрів.
 показать весь комментарий
 
 
Малограмотный министр хочет закрыть малокомплектные школы...Абсюрд!
 показать весь комментарий
 
 
А Британці вважають та доводять оргументовано що у класах де меньше учнів успішність навчання краща. Хтось помиляється..... мабудь "Британці" .... ще року не пройшло а від реформ зеКОм@нди сморід не меньш ніж від петручіних.
 показать весь комментарий
 
 
Підтримую!!! Треба робити класи по 50-60 учнів!!! Вчителі - дармоїди!!!(зробили себе разом).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх