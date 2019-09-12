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 Политика Украины
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Все про:обыск (1353) Гонтарева (758)

 По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Правоохранители в четверг проводят обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

Об этом она сообщила агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", - заявила она.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру. - Ред.) и ГБР (Госбюро расследований. - Ред.) о месте моего проживания в Лондоне", - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, ранее экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

Источник: https://censor.net.ua/n3148032
 
   
 Топ комментарии
 
тебя тварюку надо по киеву в бочке с дерьмом возить месяц
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Да Лерка,что думала пархатый кондитер будет вечно править.Пришло время собирать камни.
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"Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет"

Если там никого нет, то откуда она знает, что там обыск проводится 10ю кем-то в бронежилетах?
Неужели ей об этом сказал никто, которого там нет?
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Звикай, гнидо. В камері обшуки ще частіше будуть.
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ігарь валєрічь ну ета пєрєбор людєй в бронєжєлєтах в жару За місцем моєї прописки в Києві 10 осіб у бронежилетах проводять обшук, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7643
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ой как люблю правєдний народний гнєв ат ліца тролєй народа на марадьорав і бариг большє експрєсіі большє чувств нє сдєржівайтє сєбя отдайтєсь па полной
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Тєбє Денис Коновалов іскал, гріл, шо будєтє главнокомандуєщєго взад возвращать.
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То херня, больного Корбана больше народу "брало", даже с новейшими бронемашинами...
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Деяния Гоньтаревой войдут в учебники ведущих университетов мира. Так быстро прикончить до сотни липовых банков, которые десятками млрд. дол. воровали деньги вкладчиков, а государство потом им все возмещало. За такую прибавку к казне и не грех золотой памятник ей поставить. Но она замахнулась на иудейскую Святыню - воровать деньги с бюджета через банки, поэтому ей это не простят.
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Да, да, иудеям и невдомек, что она на социальное пособие для эмигрантов в Лондоне прозябает и учебники для ведущих университетов мира стряпает.
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Месть Игоря Валерьевича будет ужастной.
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