 По месту моей прописки в Киеве 10 человек в бронежилетах проводят обыск, - Гонтарева

Об этом она сообщила агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", - заявила она.
По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.
Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру. - Ред.) и ГБР (Госбюро расследований. - Ред.) о месте моего проживания в Лондоне", - подчеркнула Гонтарева.
Напомним, ранее экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в центре Киева сожгли машину ее невестки.
Если там никого нет, то откуда она знает, что там обыск проводится 10ю кем-то в бронежилетах?
Неужели ей об этом сказал никто, которого там нет?
тролєйнарода на марадьорав і бариг большє експрєсіі большє чувств нє сдєржівайтє сєбя отдайтєсь па полной