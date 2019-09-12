 Экс-директор "Львовского бронетанкового завода" не задекларировал квартиру в Вене и компанию в Белизе, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-директор в декларациях за эти годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ", - говорится в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

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