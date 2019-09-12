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Все про:НАБУ (2870) декларация (1094)

 Экс-директор "Львовского бронетанкового завода" не задекларировал квартиру в Вене и компанию в Белизе, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили экс-директору госпредприятия "Львовской бронетанковый завод" ("ЛБТЗ") о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронные декларации за 2016-2018 годы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что экс-директор в декларациях за эти годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ", - говорится в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148029
 
 
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...и место в бронетанке не задекларировал!
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От тварь ,посадить в танк и отправить в атаку ... Экс-директор "Львовского бронетанкового завода" не задекларировал квартиру в Вене и компанию в Белизе, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2556
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Молодец, на преЗЮдента равняется.
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понять,Простить,и Отпустить. Что и будет сделано.
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Там непонятно, кто директор. Хоть бы фамилию написали...
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не не, мародёров при светлейшем не было, вы фсё врёти, просто выгодно для государства работать по схеме Вена + и Белиз ++.
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лучше на кипре как зеля
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест. Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте. Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии. Ими владеет белизский офшор Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.В отчеты о доходах есть часы и ювелирные украшения от таких известных торговых марок как BREGUET, Bovet, Graff, Piaget, ROLEX, Tag Heuer. Стоимость этих украшений в декларации не указана.На гаранта записан RANGE ROVER 2016 года выпуска за 4 млн 693 тыс. 990 грн, а на супругу - MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска за 1 млн 830 тыс. 637 грн.В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года. А также: 300 акций кипрского оффшора Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского оффшора Aldorante Limited, 300 акций кипрского оффшора GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году. На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского оффшора Aldorante Limited.
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иии? Зеля украл, мародёрил или взятки брал? если честно, то у меня легальная зарплата, думаю, в несколько раз больше, чем у директора оборонного завода, но я вряд-ли смогу позволить себе приличную квартиру в Вене.
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речь про офшоры в твоем каменте. вон у чувака тоже компания, на квартиру наработал как зеля
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в оффшоры как-бы деньги уводят, а не зарабатывают там)).
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там регистрируют компанию чтобы не платить налоги, а уводят или зарабатывают это зависит от владельца
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ок, тогда строевым шагом в суд. Он же у нас, как известно, отреформирован петей шо аж блестит
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ну не кастрировать уродов... гандоны воровские((((
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леза да ладно тебя - у вас спецназ фсб - банки грабит - во как)))))))))))
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А порохоботу пох,у него тогда крыша была надежная.
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делился с пэтюньчиком, вот и не декларировал
Да, чуть не забыл, пэтюнчик восстановил армию, вот яркий пример, директор завода, а квартирка в вене есть
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Зато ты - пример редкой гармонии: дэбил, и мозгов нет. Никаких кричащий противоречий.
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Последствие заботы от обороне Порошенко и Ко.
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Капец! Ото відбудовували армию так відбудовували)) Мерзота шоколадная!
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Опачки квартирка в Вене , как мило Ексдиректор "Львівського бронетанкового заводу" не задекларував квартиру у Відні та компанію в Белізі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8752 Дальше без комментариев Ексдиректор "Львівського бронетанкового заводу" не задекларував квартиру у Відні та компанію в Белізі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8752
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Кому война, кому мать родна... Ексдиректор "Львівського бронетанкового заводу" не задекларував квартиру у Відні та компанію в Белізі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9731 Жалко пацанов, которые остались без ног ради того, чтобы какая-то мразь купила себе квартиру в Вене.
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