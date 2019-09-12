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 Антирейдерскую комиссию к октябрю обновим за донорские деньги профессионалами не из Минюста, - Малюська

Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции будет работать и дальше, а ее кадровый состав будет обновлен минимум наполовину.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Не буду говорить сейчас, что все было плохо и комиссия не вынесла ни одного объективного решения. Лично знаю о ряде случаев, когда мелкие предприниматели смогли так защитить свои права. Но были объективные проблемы, которые так и не решили на протяжении многих лет... Люди, которые там работают - это сотрудники Минюста, они получают мизерные зарплаты, а по факту распоряжаются миллиардами. То есть это выводы по заводам, фабрикам, дорогостоящим объектам недвижимости. Поэтому квалификация таких людей должна быть очень высокой, а их деятельность - максимально прозрачной", - сказал глава Минюста.

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Малюська добавил, что поэтому и было принято решение передать функцию начального анализа жалоб лицам, которые будут финансироваться за счет донорской помощи.

"Обновление состава антирейдерской комиссии с привлечением людей не из Минюста, которые имели бы соответствующую квалификацию и репутацию, может существенно изменить ситуацию. Сейчас нам нужно найти финансирование, людей и оборудовать им рабочие места. Планируем уложиться с этими организационными вопросами в две недели", - рассказал министр.

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3148027
 
 
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