 Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 285 народных депутатов.
Документ касается возвращения через государственную поддержку части средств, расходуемых иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.
Кроме того, в законопроекте предлагается предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям, что поможет привлечь инвестиции и международный опыт в национальное кинопроизводство.
В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.
Предлагается увеличить с 16,6% до 25% объем фактически осуществленных квалифицированных расходов на фильм, который будут компенсировать.
Кроме того, иностранный субъект кинематографии сможет претендовать на возвращение 5% общего объема расходов на производство, если в сюжете фильма "минимум 4 культурных критерия культурного текста будут исключительно украинскими" (культура, история, мифология, религия, архитектура). Условиями получения 5% будет также фигурирование в сценах фильма книг украинских авторов не менее чем в 3% от общей продолжительности картины, или если фильм основан на украинском литературном произведении.
"В пригороде Вильнюса местные жители участвуют в съемках сериала, события которого происходят в Украине. Это сериал для американского канала HBO "Чернобыль". В Дубровнике находится королевская гавань – это сериал "Игра престолов", почти все сезоны которого снимались в Хорватии. "Джеймс Бонд" любит Чехию, а "Терминатор" - Будапешт. Все эти, а также сотни других проектов снимались у наших соседей", - сказал один из соавторов законопроекта Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа"), представляя инициативу.
По его словам, благодаря таким проектам в бюджеты вышеуказанных стран поступили "десятки миллионов долларов", появились новые рабочие места, были отремонтированы киностудии, построены новые, появилась высокая экспертиза местных специалистов, а также стали возможны дополнительные поступления от туризма.
"Все это происходит не у нас, хотя два года назад был принят закон о государственной поддержке кинематографии, где предусматривалось 10 видов, один из них – в этом законе. Это возмещение квалифицированных расходов иностранным продюсерам на деньги, потраченные в Украине. Из-за существования такой нормы западные продюсеры снимают в Европе, где практически во всех странах действует закон о так называемых ребейтах со средней ставкой 30%", - сказал Ткаченко.
"Мы предлагаем 25%, плюс 5% - за использование украинских произведений и сюжетных линий в Украине. Эти проекты могут сниматься могут сниматься только с привлечением украинских продюсеров и, кроме того, будут способствовать созданию совместных с украинцами сериалов и фильмов", - пояснил он.
В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") назвал этот законопроект дискриминационным по отношению к украинскому кинопроизводителю и заявил, что "Евросолидарность" будет делать всё для защиты украинского кино.
"Законопроект … полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание таких фильмов в виде возврата квалифицированных расходов. Это противоречит Конституции Украины. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине является недопустимой, поэтому фракция "Европейская солидарность" будет делать все, чтобы защитить украинское кино", - цитирует Княжицкого пресс-служба "Евросолидарности".
Меж тем, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в колонке на сайте lb.ua написала, что данная законодательная инициатива, наоборот, предоставляет определенные возможности для украинских кинематографистов.
"Мы не отбираем средства у отечественных кинематографистов. Наоборот, мы предоставляем им возможности. Вышеупомянутый закон предусматривает 10 форм государственной поддержки кинематографии", - отметила Кравчук.
По ее словам, украинскому кинопроизводству нужны не только средства, но и современные технологии, международный опыт, обучение у мировых грандов. "Наш закон уже в 2020 году позволит привлечь в Украину 2-3 проекта с бюджетом от $10 млн и 5-10 меньших по масштабу. Мы создадим благоприятные условия для эффективного сотрудничества с международными партнерами - это тот самый опыт, который невозможно получить из госбюджета", - анонсировала нардеп.
Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.
Если больше нет Украины, то и украинское кино больше не нужно
https://www.youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
Богдан в Сен-Тропе: День Незалежності на весіллі "смотрящого" /// Наші гроші №289 (2019.09.09)
В то же время журналисты выяснили, что в России функционируют три компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, и принадлежат Зеленскому и его партнерам. Речь идет о компании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс» - кипрская компания Green Family LTD является основателем всех трех.Кроме того, Green Family LTD - соучредитель ООО «Квартал 95» в Украине. Конечными бенефициарами кипрской компании указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник олигарха Игоря Коломойского - Тимур Миндич.
предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям
.
В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.
...начинаем чувствовать разницу! -- салют, овации, кинофильм, танцы...*)
Объяснено хорошо, с примерами
Читайте ниже заголовка тоже
...осюда вопрос: объЯснено, или объясненО? *)
СПД-шники скоро станут вне закона.
Перерабатывающей отрасли металургии тоже скоро ппц (из-за рентных платежей) - выгоднобудет только добывать и гнать на экспорт. Перерабатывать будет невыгодно.
Кто следующий?
«Наш филиал, эта была одна из немногих компаний - украинская компания с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве. Это все было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много, реальные плоды», - рассказал шоумен Гордону.
Желание проверить правдивость слов кандидата и толкнуло украинских журналистов в недра Росстата, а также украинских и зарубежных баз данных.
В результате выяснилось, что Зеленский через кипрские офшоры связан с тремя фирмами, действующими в России: ООО «Вайсберг Пикчерс», ООО «Платинумфильм» и ООО «Грин Филмс». Основателем трех компаний является кипрская компания Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО «Квартал 95» на Украине. Конечные бенефициары офшора - Зеленский, а также Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич. Последнего журналисты назвали соратником олигарха Игоря Коломойского.
По данным Росстата, ООО «Грин Филмс» в 2014 году - году Иловайского котла и других поражений украинской армии - получила 340,155 млн руб., в 2015 году - году боев под Дебальцево и за Донецкий аэропорт - около 207,814 млн руб., в 2016 году - 123,282 млн руб., а в 2017 году у компании наметился даже рост поступлений - до 179,954 млн руб. Среди последних - 85 тыс. за услуги компании и 142,837 млн за аренду, роялти и аналогичные платежи. В общем, с 2014 до 2017 год включительно компания, связанная с Зеленским, получила свыше 850 млн руб. или около $13 млн
«Там нет отчетности за 2018 год, но с 2014 по 2017 годы компания вела деятельность, у нее десятки, сотни миллионов рублей выручки, это полностью серьезная компания. Это специальная компания, которая держит авторские права, и которая, очевидно, получает контракты и далее отдает уже в производство», - пояснил в интервью журналистам российский финансист Артем Торчинский.
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