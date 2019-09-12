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 Политика Украины
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 Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в господдержке кинематографа

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1058 об изменениях в государственной поддержке кинематографа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 285 народных депутатов.

Документ касается возвращения через государственную поддержку части средств, расходуемых иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям, что поможет привлечь инвестиции и международный опыт в национальное кинопроизводство.

В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госфинансирование кино станет более прозрачным, ведь это привилегия, - Бородянский

Предлагается увеличить с 16,6% до 25% объем фактически осуществленных квалифицированных расходов на фильм, который будут компенсировать.

Кроме того, иностранный субъект кинематографии сможет претендовать на возвращение 5% общего объема расходов на производство, если в сюжете фильма "минимум 4 культурных критерия культурного текста будут исключительно украинскими" (культура, история, мифология, религия, архитектура). Условиями получения 5% будет также фигурирование в сценах фильма книг украинских авторов не менее чем в 3% от общей продолжительности картины, или если фильм основан на украинском литературном произведении.

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"В пригороде Вильнюса местные жители участвуют в съемках сериала, события которого происходят в Украине. Это сериал для американского канала HBO "Чернобыль". В Дубровнике находится королевская гавань – это сериал "Игра престолов", почти все сезоны которого снимались в Хорватии. "Джеймс Бонд" любит Чехию, а "Терминатор" - Будапешт. Все эти, а также сотни других проектов снимались у наших соседей", - сказал один из соавторов законопроекта Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа"), представляя инициативу.

По его словам, благодаря таким проектам в бюджеты вышеуказанных стран поступили "десятки миллионов долларов", появились новые рабочие места, были отремонтированы киностудии, построены новые, появилась высокая экспертиза местных специалистов, а также стали возможны дополнительные поступления от туризма.

"Все это происходит не у нас, хотя два года назад был принят закон о государственной поддержке кинематографии, где предусматривалось 10 видов, один из них – в этом законе. Это возмещение квалифицированных расходов иностранным продюсерам на деньги, потраченные в Украине. Из-за существования такой нормы западные продюсеры снимают в Европе, где практически во всех странах действует закон о так называемых ребейтах со средней ставкой 30%", - сказал Ткаченко.

"Мы предлагаем 25%, плюс 5% - за использование украинских произведений и сюжетных линий в Украине. Эти проекты могут сниматься могут сниматься только с привлечением украинских продюсеров и, кроме того, будут способствовать созданию совместных с украинцами сериалов и фильмов", - пояснил он.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") назвал этот законопроект дискриминационным по отношению к украинскому кинопроизводителю и заявил, что "Евросолидарность" будет делать всё для защиты украинского кино.

"Законопроект … полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание таких фильмов в виде возврата квалифицированных расходов. Это противоречит Конституции Украины. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине является недопустимой, поэтому фракция "Европейская солидарность" будет делать все, чтобы защитить украинское кино", - цитирует Княжицкого пресс-служба "Евросолидарности".

Меж тем, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в колонке на сайте lb.ua написала, что данная законодательная инициатива, наоборот, предоставляет определенные возможности для украинских кинематографистов.

"Мы не отбираем средства у отечественных кинематографистов. Наоборот, мы предоставляем им возможности. Вышеупомянутый закон предусматривает 10 форм государственной поддержки кинематографии", - отметила Кравчук.

По ее словам, украинскому кинопроизводству нужны не только средства, но и современные технологии, международный опыт, обучение у мировых грандов. "Наш закон уже в 2020 году позволит привлечь в Украину 2-3 проекта с бюджетом от $10 млн и 5-10 меньших по масштабу. Мы создадим благоприятные условия для эффективного сотрудничества с международными партнерами - это тот самый опыт, который невозможно получить из госбюджета", - анонсировала нардеп.

Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Источник: https://censor.net.ua/n3148026
 
 
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Все логично.

Если больше нет Украины, то и украинское кино больше не нужно
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все буде "свати"і "95 кварталл" - зебіли це ви разом "зробили" телепки безмозглі Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке кинематографа - Цензор.НЕТ 2112
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новини кинематографу:
https://www.youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
Богдан в Сен-Тропе: День Незалежності на весіллі "смотрящого" /// Наші гроші №289 (2019.09.09)
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где об этом в законе написано？ или ты это так, ********* ради？
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Ну всё правильно. Вот даже есть названия тех зарубежных кинопроизводителей, кто будет получать госфинансирование на свой "продукт"№.
В то же время журналисты выяснили, что в России функционируют три компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, и принадлежат Зеленскому и его партнерам. Речь идет о компании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс» - кипрская компания Green Family LTD является основателем всех трех.Кроме того, Green Family LTD - соучредитель ООО «Квартал 95» в Украине. Конечными бенефициарами кипрской компании указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник олигарха Игоря Коломойского - Тимур Миндич.
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там новостью ниже пэидиоты чуть не поубивались, а тут такое😀😀😀шотварицца😀
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во тупарь, про этот закон и говорили, украинских производителей оставили без возмещения расходов
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Что такое Зебил? Ты хоть новость читал тут тоже самое что и новостью ниже.Раньше был возврат нашим кинопроизводителям , а теперь болт.
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Это все что высрать смог? Аргумент моща😁
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Закон о поддержке иностранного (парашинского) кинематографа. Прощай только рождающийся Украинский кинематограф.
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-- шо ты знаешь про тюрьму, лялькин Лёлик? -- сними кыно... -- мы посмеёмся...*)
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Зато ЗЕ!ленскому в тюрьме можно будет. На коленях и спереди и сзади принимать.
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"Мы не отбираем средства у отечественных кинематографистов. Наоборот, мы предоставляем им возможности" - що тут скажеш? тупоголова наволоч, яка хоче знищити все українське, можна попдякувати 70% стада...
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расходуемых иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.

предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям

.
В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.

...начинаем чувствовать разницу! -- салют, овации, кинофильм, танцы...*)


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Классный законопроект

Объяснено хорошо, с примерами

Читайте ниже заголовка тоже
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Лялька, ты кучу точек в "вашем" тексте пропустила!
...осюда вопрос: объЯснено, или объясненО? *)
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Примеры бомба может у нас когда то снимут терминатор, но забудьте нахрен про свои украинские патриотичные фильмы. Та и у зевовки все фирмы в раше ему норм, свое получит
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Украинскому кинематографу ппц. Не считаю украинским кинематографом фильмы/сериалы украинского производства, снятые на КАЦАПСКИЕ деньги. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. (Инвестировать в Украинскийкинематограф будут на 90% кацапы).
СПД-шники скоро станут вне закона.
Перерабатывающей отрасли металургии тоже скоро ппц (из-за рентных платежей) - выгоднобудет только добывать и гнать на экспорт. Перерабатывать будет невыгодно.

Кто следующий?
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Особенно смешно в конце статьи : иностранным продюсерам -деньги из бюджета Украины, а украинским кинематографистам из госбюджета - опыт!!!) 😂😂😂
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Лицедей или лицемер?
«Наш филиал, эта была одна из немногих компаний - украинская компания с представительством в России. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве. Это все было до 2014 года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много, реальные плоды», - рассказал шоумен Гордону.
Желание проверить правдивость слов кандидата и толкнуло украинских журналистов в недра Росстата, а также украинских и зарубежных баз данных.
В результате выяснилось, что Зеленский через кипрские офшоры связан с тремя фирмами, действующими в России: ООО «Вайсберг Пикчерс», ООО «Платинумфильм» и ООО «Грин Филмс». Основателем трех компаний является кипрская компания Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО «Квартал 95» на Украине. Конечные бенефициары офшора - Зеленский, а также Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и Тимур Миндич. Последнего журналисты назвали соратником олигарха Игоря Коломойского.
По данным Росстата, ООО «Грин Филмс» в 2014 году - году Иловайского котла и других поражений украинской армии - получила 340,155 млн руб., в 2015 году - году боев под Дебальцево и за Донецкий аэропорт - около 207,814 млн руб., в 2016 году - 123,282 млн руб., а в 2017 году у компании наметился даже рост поступлений - до 179,954 млн руб. Среди последних - 85 тыс. за услуги компании и 142,837 млн за аренду, роялти и аналогичные платежи. В общем, с 2014 до 2017 год включительно компания, связанная с Зеленским, получила свыше 850 млн руб. или около $13 млн

«Там нет отчетности за 2018 год, но с 2014 по 2017 годы компания вела деятельность, у нее десятки, сотни миллионов рублей выручки, это полностью серьезная компания. Это специальная компания, которая держит авторские права, и которая, очевидно, получает контракты и далее отдает уже в производство», - пояснил в интервью журналистам российский финансист Артем Торчинский.

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20190118/1022375470.html
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Дайош "свати" в школьную программму (по-пріколу па праффесорскі)
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