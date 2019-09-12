 Восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали на "суд" в Ростов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
"Как стало известно из собственных источников, сегодня, 12 сентября 2019 года, из Симферопольского СИЗО в г. Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде были этапированы фигуранты второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Судебное слушание по делу назначено на 17 сентября", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".
26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
Точно же такие, как в Одессе, Харькове, Сумах и Ужгороде, Черновцах и.т.д.
Только паспортов меньше
в ОРДЛО 13 тыс, а в Ужгороде 300 тыс.
И такие же тупые, как во Львове, которые через Киев, полный сепаров, бегут на Донбасс убивать таких же тупых.
когда это тупорылое быдло в Карпатах бьётся лбом об гундяевские притоны
это просто днище
Прорыв налицо! Как тебе такое, Юрий Гагарин?
То есть, кроме Нёноксы засрано радиацией ещё несколько территорий, что воякам удалось скрыть от населения