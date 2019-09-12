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 Политика Украины, Происшествия
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 Восьмерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали на "суд" в Ростов

В четверг, 12 сентября, из симферопольского СИЗО в Ростов-на-Дону для участия в суде этапированы восемь фигурантов второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"Как стало известно из собственных источников, сегодня, 12 сентября 2019 года, из Симферопольского СИЗО в г. Ростов-на-Дону для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде были этапированы фигуранты второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир". Судебное слушание по делу назначено на 17 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

26 августа Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

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Восьмерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир этапировали на суд в Ростов 01
Восьмерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир этапировали на суд в Ростов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3148025
 
 
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Открою тебе страшную правду
Точно же такие, как в Одессе, Харькове, Сумах и Ужгороде, Черновцах и.т.д.
Только паспортов меньше
в ОРДЛО 13 тыс, а в Ужгороде 300 тыс.
И такие же тупые, как во Львове, которые через Киев, полный сепаров, бегут на Донбасс убивать таких же тупых.
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И в тему религии
когда это тупорылое быдло в Карпатах бьётся лбом об гундяевские притоны
это просто днище
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Резонансное событие во Франции - ограблен дворец губернатора Красноярского края, когда он ненадолго отлучился в Красноярск...
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За 58 лет российская космонавтика проделала долгий путь! От первого в мире человека полетевшего в космос до священников в Твери, выливших с самолёта на город 70 литров святой воды, чтобы исцелить жителей от пьянства и блуда.
Прорыв налицо! Как тебе такое, Юрий Гагарин?
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"Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями. РБК."

То есть, кроме Нёноксы засрано радиацией ещё несколько территорий, что воякам удалось скрыть от населения
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