EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  686  20
Все про:обыск (1353) Укроборонпром (775) Труба (135) ГБР (548)

 ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах, - Труба

Государственное бюро расследований проводит обыски на концерне "Укроборонпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

Об этом в своем Telegram сообщает директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году", - говорится в сообщении.

Труба отметил, что следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны "Укроборонпрома" пока нет.

Дополнительные подробности будут позже.

В свою очередь, в "Укроборонпроме" подтверждают эту информацию и заявляют, что информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме.

"Руководство Государственного концерна "Укроборонпром" будет способствовать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников", - сообщает пресс-служба концерна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директору одного из заводов, входящих в "Укроборонпром" на Сумщине, объявлено о подозрении в растрате 1 млн грн, - военная прокуратура

ГБР проводит обыски в Укроборонпроме и входящих в него предприятиях-экспортерах, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148023
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пару годин назад портнов про то написав, а труба як підстилка лише продублював. усе копають на гонтарєву, і на пєцю. бо скільки портнов не носить, одне ляля
 показать весь комментарий
 
 
Ты обет уже дала не брить бороду пока Свинарчуков не посадят?
 показать весь комментарий
 
 
в любой непонятной ситуации - проводи обыск
 показать весь комментарий
 
а гниду пашинского-плешинского когда за гнилые фаберже и под суд, с его дебилом сыночком?ГБР проводит обыски в "Укробронпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах, - Труба - Цензор.НЕТ 3286
 показать весь комментарий
 
 
В свое время, в разные годы у меня обыски проводили раз пять шесть. Дурная затея, ни к чему не приводит. Галка следаку. Когда нач отдела или прокурор будет орать-почему ничего? потупив рыло будут говорить-сделали все что положено. Цирк для быдла! С коррупцией нужно бороться с той что сегодня, а не той что позавчера. Та что сегодня, она своя родная, ее надо любить)))
 показать весь комментарий
 
 
Кончится тем, что однажды Трубу выкинут в окно вниз головой, а внизу уже будет лежать ЗЕлюпа.
 показать весь комментарий
 
 
Херои Украины с оборонпрома закупавшие барахло втридорога с Парашки выкинут?или вы стая соевая?
 показать весь комментарий
 
 
Что то пропустил. Какое барахло, ты где его видело Андрюха Петушков? Или ты про форму из синтетики р42 и каски 1947 года от Дрища?
 показать весь комментарий
 
 
О,очередной соевый фрик-бот,значит все таки хорошая контрабанда была с территории параши?Типо двигателей с наценкой в 300% на бтр-бпм-танки,которые глохнут и тд.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ты утверждаешь, что с "параши" завозили двигатели для танков? )))) Для каких танков? Какие ты знаешь танки, дура тупая! Все украинские боевые танки от Т64 до Оплота, через Булат, оснащены украинскими дизельными двигателями пр-ва КБ Морозова. Какие же вы тупые ЗЕбилы! Нет! Вы задроченные.
 показать весь комментарий
 
 
вони мозгами поїхали, риючи копитами кругом, де тільки можна, щоб сфальсіфікувати карні справи проти Пороха!!! Бо коломойша,і його друзі типу портнова, цього просто жадають більше, ніж ковток води в пустелі, або ковток повітря після газової камери....І судячи з потоків бруду на Пороха у перевиборчий і виборчих кампаніях, роблять вони це з майстерністю сатани...Напевно, в х*йла та фсб проходили "курси молодого бійця"....Робиться все це, щоб прикрити та замовчати договорняки українського міні та парашинського х*йлів про здачу України, щоб відволікти увагу "громкімі дєламі"...а вони "під шум мотору", встановлюють диктатуру на кшталт парашорди... Навіть визволені полонені це відчувають!!! Той же Балух про це говорив, Сєнцов також!
 показать весь комментарий
 
так, як вміють фальсифікувати справи та після договорняків зєлі з х*йлом, про які ніхто нічого не знає, думаю що кремлівський упирь дуууже хоче бачити Пороха за гратами, думаю, що це одна з умов до зєлі...бо так риють копитами, що відчутно смердить сірою мацьковського козломордого сцаря
 показать весь комментарий
 
тут і до ворожки не ходи...було зрозуміло, що сатанинські вилупки типу коломойші та портнова під "протекторатом" кремлівського х*ла фальсіфікують справи, їм це конче потрібно!- посадити Пороха, обезглавити український супротив диктатури олігархів і встановити в Україні руський мір...всі сили зараз задіяні саме для цього!!!
 показать весь комментарий
 
 
знову лайниш про Пороха, Дмитрику? Не звідтіля біду для держави чекаєш... зомбозрадник...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх