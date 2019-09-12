 Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза, - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 г.
Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на Западе и Юге, относительно хуже – в Центре и на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
71% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем с.г. уровень удовлетворенности работой Главы государства вырос почти в полтора раза.
29% положительно оценивают работу главы Правительства О.Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому Премьер-министру.
Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.
Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.
Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий Президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов). Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 6-10 сентября 2019.
Я спрашиваю, что именно, кроме бла-бла-бла, прогиба под Роисю и пробивания интересов олигархов сделал ЗЕ по сравннию с тем, что было.
Гммм...
Больше на мух похоже.
мы сами решим поддреживать или нет
хватить ваших графиков... мы люди а не статисты...
Це опитування про невідоме.
70% шизиков и 30% медицинского персонала.
Быдлобольшинство Януковича поддерживало так же, как сейчас ЗЕлюпу. И почему-то просрало.
Звірі та птахи летять у літаку. Орел сидить біля ілюмінатора і час від часу притуляється дьобом до скла. Ведмідь питає: "Аарлуша, чё ет ти дєлаіш?
- Та так... вийо*уюся.
- А можна і мнє повийо*ьівацца?
- Можна.
Ведмідь стукнув лапою по ілюмінатору. ілюмінатор зі шматком обшивки вилетів, усіх хто був поруч викинуло з літака. Ведмідь падає і реве голосніше за всіх. Орел підлітає до нього і каже:
- Мишко, а ти літати вмієш?
- Ні. не вмію.
- Тоді якого хріна ти вийо*увався?
Тебе то уж точно надо знать, как ты называешься, зубожЫл дырявый.
Поднажмите, тряпки, докажите, что это совсем не так, как в статье написано!
Осталось для полного счастья посадить Петю