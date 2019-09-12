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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) Зеленский (2781) Кабмин (11179) опрос (1738) рейтинг (1251) Гончарук_Алексей (76)

 Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза, - опрос "Рейтинга"

55% опрошенных группой "Рейтинг" респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 г.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на Западе и Юге, относительно хуже – в Центре и на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

71% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем с.г. уровень удовлетворенности работой Главы государства вырос почти в полтора раза.

Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза, - опрос Рейтинга 01
Инфографика: группа Рейтинг

29% положительно оценивают работу главы Правительства О.Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому Премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий Президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов). Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 6-10 сентября 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3148021
 
   
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Я не справшивал почему выгнали Педро.

Я спрашиваю, что именно, кроме бла-бла-бла, прогиба под Роисю и пробивания интересов олигархов сделал ЗЕ по сравннию с тем, что было.
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Я ХОЧУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ БОРЩОВОГО НАБОРА - как это было при Пети на канале г+г а то азоровщина какая та))))))
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А картовеля дороже бананов не угодно?
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то же удивлаюсь - но это еще не начали закупки делать на зиму (есть те кто еще делает) - вот будет шуму ,но так со всем - продукты по европейским ценам - а зарплаты по зеленски - как то так)))))
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Отлично,но доверие основывается на фактах. В чем улучшилась наша жизнь? И не путайте факты и pr ходы,это разные вещи. Представте что вы решаете уравнение, правильно подбираете формулы а результата конечного нет,то уравнение считается не решеным. Время покажет а пока в этом уравнении много неизвестных.
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Ура! Тысячи хомячков ошибаться НЕ МОГУТ!!!
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Хомячков?
Гммм...

Больше на мух похоже.
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Рейтинг падал вниз стремительным домкратом...
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не надо нас уговаривать
мы сами решим поддреживать или нет
хватить ваших графиков... мы люди а не статисты...
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Та ніхто особливо і не цікавився його діяльністю.
Це опитування про невідоме.
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Ксения вы порохоботка до мозга и костей так же само игнорившая все предвыборные соц. опросы о разгромом поражении Пети но выборы показали что соц опросы были правы.
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Она порохоботка, а ты просто ЗЕБИЛ Почувствуй разницу.
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Естественно, результаты соцопроса будут тут же объявлены подтасоваными. На самом деле весь украинский народ в едином порыве стремится сплотиться вокруг гиганта мысли и отца украинской демократии святого Петра Мальдивского, известного как покровителя воров и мародеров
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у гитлера и фюрера цапов по началу то же рос рейтинг - но потом наступил - 1945 и 2019
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Эффект психиатрического диспансера.
70% шизиков и 30% медицинского персонала.
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Они до изучения трехзначных цифр в Трускавце не успели дойти.
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Будет и 146% когда Зе, "по просьбе трудящихся", естественно, на второй срок пойдет. Не все сразу.
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Процент довольных Зелей вырос с 73% до 71%. Или это он с 98% до 71% рос?
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верю, потому как сам поддерживаю деятельность зеленского, только свыноботам и свинярчукам не до вподобы
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Свинарчуки сейчас в слуге народа кстати,а как там поживает эта сволочь Аваков?которые ненавидели при порохе,почему сейчас это новое лицо устраивает избирателей Зеленского?
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Щойно почнеться критика в змі, тоді і з'являться невдоволені.
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Чим конкретно задоволені, не спитали? Може місцеві блазні пояснять?
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Так я шо-то не понял: майдан отменяется? Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 194
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Порохоботы с Ольгино и Беларуси вшоке, вся работа коту под хвост)
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А шо в 2014-м 73% быдла свергало Януковича?

Быдлобольшинство Януковича поддерживало так же, как сейчас ЗЕлюпу. И почему-то просрало.
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Анекдот для зебілів. Для кожного зебіла, персонально:
Звірі та птахи летять у літаку. Орел сидить біля ілюмінатора і час від часу притуляється дьобом до скла. Ведмідь питає: "Аарлуша, чё ет ти дєлаіш?
- Та так... вийо*уюся.
- А можна і мнє повийо*ьівацца?
- Можна.
Ведмідь стукнув лапою по ілюмінатору. ілюмінатор зі шматком обшивки вилетів, усіх хто був поруч викинуло з літака. Ведмідь падає і реве голосніше за всіх. Орел підлітає до нього і каже:
- Мишко, а ти літати вмієш?
- Ні. не вмію.
- Тоді якого хріна ти вийо*увався?
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подкралась пороховатная зрадище. ылита негодует.
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У парашенки рожа как у уголовника.
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Почему как?
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да тут прям бенефис порохоботов😀 Таки да, Зеля за это время много шороху навел😀 вот и бесятся черти рыгорошена😀😀😀
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Петин плебес все Клавы стёр в теме)))Негодуе и это не может не радовать)))Если земля посадил барыгу и югу,то все можно сказать ,президентство удалось)))
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😀😀😀😀
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Полуграмотный дегенерат решил блеснуть, но даже заветное слово правильно написать не смог.

Тебе то уж точно надо знать, как ты называешься, зубожЫл дырявый.
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этот "Рейтнг" - гниловастая конторка, которая постоянно работает по заказу мертвечуковского 112 анала, их цифрам верить себя не уважать... просто малышу цену набивают, вот и весь "рейтинг"...
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А теперь свяжите,мертвенчука и Зе. Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5471 Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7242
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Может рейтинг Пеца кто нибудь из пороходряни знает?
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Опрос проводили до того, как вручили платежки за август
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Тю...Что то совсем не бомбануло у цензоровской секты идиотов имени Святого Пэтра Рошенко.Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1588
Поднажмите, тряпки, докажите, что это совсем не так, как в статье написано!Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6085
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Вот и рейтинг для внутреннего пользования среди оставшихся самых упоротых зебилов)
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Опитування проходило серед родичів Слуг урода? тоді все ясно.
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То есть, коррупцию уже побороли, войну закончили, тарифы снизили?
Осталось для полного счастья посадить Петю
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Таких результатов не достигал еще никто в истории Украины, но срузгие хрюкоботы категорически не согласны с мнением украинцев)
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Рост поддержки за такой срок, обычно происходило падение, ибо никто предвыборных обещаний даже не собирался исполнять, Зе исключение
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Петикантропов от таких цифр конечно скрутило, но они стараются держаться бодренько. Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7564
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Вот только не понятно, зебилы... у зебобы, по вашим опросам, всегда рейтинг был огого -а тут он, оказывается, все лето ниже плинтуса находился)очередной разводняк от тупой зешоблы
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