 Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза, - опрос "Рейтинга"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 г.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на Западе и Юге, относительно хуже – в Центре и на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

71% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины В.Зеленского, 11% – противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем с.г. уровень удовлетворенности работой Главы государства вырос почти в полтора раза.



Инфографика: группа Рейтинг

29% положительно оценивают работу главы Правительства О.Гончарука, с другой стороны 11% - отрицательно. Две трети еще не смогли дать оценок новому Премьер-министру.

Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий Президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов). Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 6-10 сентября 2019.