 Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"В этом законопроекте есть некоторые позитивные нормы, но гораздо больше негативных... Основная его проблема втом, что он полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание фильмов в виде возвращения квалифицированных расходов или кэш-рибейта. Закон предлагает, чтобы этот кэш-рибейт распространялся на иностранных субъектов. Очевидно, такая норма противоречит двум статьям Конституции - запрещающей ставить граждан в зависимость от места жительства и запрещающей ухудшать существующие условия для граждан и субъектов предпринимательства", - сказал он.
Кроме того, по словам Княжицкого, данная статья противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, это подтвердил Антимонопольный комитет.
"Большинство европейсикх государств - Литва, где снимался фильм "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония... даже Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям, так и иностранным продюссерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопутсима", - добавил нардеп.
Депутаты "Европейской солидарности" подали альтернативный законопроект 1050/1.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября
Дословно: "71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем этого года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза".
М о л о д е ц!
Сентябрь 2019 год.
Украинский фильм победил на кинофестивале в Венеции.
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича одержал победу по результатам голосования жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
"Атлантида" признана лучшей в официальной конкурсной программе "Горизонты". Об этом говорится на официальном сайте кинофестиваля.
"«Атлантида» - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении".
Снимаются также очень тяжелые для восприятия фильмы о нынешней войне, которые не соберут запредельные суммы в прокате, но ценные для воспитания и исторической памяти.
Нужно поддерживать своих как это делается в других странах.
"Большинство европейсикх государств - Литва, где снимался фильм "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония... даже Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям, так и иностранным продюссерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопутсима", - добавил нардеп.
Источник: https://censor.net.ua/n3148018
Украинский фильм «Гуцулка Ксеня» режиссера Елены Демьяненко получил гран-при кинофестиваля Mt. FUJI-Atami Film Festival в Японии и выйдет в местный прокат.
Фильм сражался в категории игрового кино вместе 4 другими лентами, которые отобрали из 1200 фильмов со всего мира.
Читайте его коммент.
12.09.2019 13:50
Основная его проблема втом, что он полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание фильмов в виде возвращения квалифицированных расходов или кэш-рибейта. Закон предлагает, чтобы этот кэш-рибейт распространялся на иностранных субъектов.Источник: https://censor.net.ua/n3148018
пацаноффсватов!
М о л о д е ц!
Для этого я хотел бы, что бы была проведена перепись населения.
все эти понты копееШные
а вот когда госпредприятие закупает у бени уголь по завышенной цене, а продает ему электроэнергию по заниженной и имеет убыток вместо прибыли, то это красивое разворовывание бюджета
схема называется - убытки бюджету, прибыль бене
вас просто дурят..)) или вы соучастник подобных схем.
если верить цифре 400 000. то скорее второе )))
В том что фильмы вышедшие в прокат и на которые не было потрачено ни копейки госсредств окупились или дали прибыль а те в которые влилось госбабло не отбили и десятой доли?
Вам не коломойский случайно в штаны срёт?
а так все правильно. но в моем тексте есть оговорка - вы соучастник "честных" схем разворовывания бюджета..
вы ведь поняли , что пост не о кинЕ... а о видимости борьбы с разворовыванием бюджета,
но продолжаете "ломать комедию" - но нельзя же ТАК ПРИМИТИВНО
уплОчивать 400 000 в бюджет ))))
...а Зеля -- жид, ставленник жидов и жидовский поц.
...правда, отсюда вытекает, шо 73% процента избирателей в Украине -- жиды...*)
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/12/7226071/
Йому завжди краще від бояришні.
А этот предлагает пойти по стопам рашки?
Пусть прикормленные режисеры клепают за народные деньги пропогандонскую пургу, которую и смотреть никто не будет?
Так создайте в минкульте отдел пропаганды - и клепайте через него, называя вещи своими именами!
Его фильмы финансировались Министерством культуры Роиси.
не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую
не хочешь платить за свое кино, будешь смотреть Сватов
(у него в сутках 72 часа, да и то не хватает))
Ну почему же. Зеля превращает Украину в малороссию, договорился об это с х-йлом. А дискриминация украинского кинопроизводства в малороссии - обязательная. Вот зеля и старается.
ЗЕлюпа свои паскудные фильмы финансировал вобще в Роисе. Вот и нефиг тут.
Але таких більше не зніматимуть.
С 73% оболваненого населения))))
ИГРЬ ВАЛЕРИЧЬ сказал ДЕФОЛТ...
значит дефолт))))
вы за это голосовали, 73