EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2073  95
Все про:ВР (23606) кино (1254) Княжицкий (160)

 Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий

Законопроект 1058 о внесении изменений в Закон "О государственной поддержке кинематографии", который Верховная Рада приняла сегодня, полностью запрещает авторам украинских фильмов получать субсидию от государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"В этом законопроекте есть некоторые позитивные нормы, но гораздо больше негативных... Основная его проблема  втом, что он полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание фильмов в виде возвращения квалифицированных расходов или кэш-рибейта. Закон предлагает, чтобы этот кэш-рибейт распространялся на иностранных субъектов. Очевидно, такая норма противоречит двум статьям Конституции - запрещающей ставить граждан в зависимость от места жительства и запрещающей ухудшать существующие условия для граждан и субъектов предпринимательства", - сказал он.

Кроме того, по словам Княжицкого, данная статья противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, это подтвердил Антимонопольный комитет.

"Большинство европейсикх государств - Литва, где снимался фильм "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония... даже Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям, так и иностранным продюссерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопутсима", - добавил нардеп.

Читайте также: Госфинансирование кино станет более прозрачным, ведь это привилегия, - Бородянский

Депутаты "Европейской солидарности" подали альтернативный законопроект 1050/1.

Читайте также: Комитет ВР поддержал лишение украинских кинематографистов дотаций из бюджета, - Княжицкий

Источник: https://censor.net.ua/n3148018
 
 
 Топ комментарии
 
зеля планомерно выполняет план куйла
 показать весь комментарий
 
Это понятно: в русле нынешней политики, сама национальная украинская идея является крамолой. Фильмы патриотического содержания должны исчезнуть из производства и с экранов.
 показать весь комментарий
 
вазелиновская контора "Грин фэмили" находится не в Украине. поэтому все бабки пойдут на новых сватов и что там еще наснимал "великий гениальный продюсер" метр с кепкой?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чем Слуги народа мотивируют лишение помощи украинскому кино? Или они это ничем не мотивируют и голосуют не понимая за что? Что это за дискриминация народа Украины, нападки на его культуру, на кинопроизводство? Зеленский совсем с ума сошел? Он же сам артист.Таких слуг надо гнать в зашей из Рады,это слуги сатаны, а не народа. Если примут этот закон окончательно - покажут народу свои сатанячьи клыки и уже не отмоются от своего образа никогда. Геть тех, кто не поддерживает украинскую культуру.
 показать весь комментарий
 
 
У них одна мотивация, кто-то пальчик поднял и все стадо голосует как один
 показать весь комментарий
 
ТАК ЛОХИ ДОВОЛЬНЫ НОВЫЙ ОПРОС Рейтинг довольных работой президента Владимира Зеленского в начале сентября вырос почти в полтора раза, по сравнению с июлем 2019 года.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября

Дословно: "71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем этого года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза".
 показать весь комментарий
 
Це є підтвердженням афоризму "Якщо людина дурень, то це на довго".
 показать весь комментарий
 
Зеля планомерно мочит сосунов бюджетного бабла. Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 8576
М о л о д е ц!
 показать весь комментарий
 
Так у вовчика все его компашки киношные в рашке зарегистрированы, он свое получит, все ок. Зробимо їх разом, продовження... 😀
 показать весь комментарий
 
 
Это понятно: в русле нынешней политики, сама национальная украинская идея является крамолой. Фильмы патриотического содержания должны исчезнуть из производства и с экранов.
 показать весь комментарий
 
 
Це не дивно, тому що, єврею з ментальністю малороса, чужа українська культура.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ето нечего делать, еще субсидировать наш говняный кинематограф? Вот кто ето говно отечественное смотрит пускай и платит.
 показать весь комментарий
 
 
За что же они получают международные премии, если они говняные?

Сентябрь 2019 год.
Украинский фильм победил на кинофестивале в Венеции.

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича одержал победу по результатам голосования жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
"Атлантида" признана лучшей в официальной конкурсной программе "Горизонты". Об этом говорится на официальном сайте кинофестиваля.

"«Атлантида» - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах, перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении".
 показать весь комментарий
 
 
Если такие успешные то зачем им субсидии от нищего государства? По твоей логике они и так должны в золоте купаться и бить рекорды просмотров в кинотеатрах
 показать весь комментарий
 
Не миллионеры Никитки Михалковы снимают, много начинающих, которые мало известны и денег им просто так никто не даст.
Снимаются также очень тяжелые для восприятия фильмы о нынешней войне, которые не соберут запредельные суммы в прокате, но ценные для воспитания и исторической памяти.

Нужно поддерживать своих как это делается в других странах.

"Большинство европейсикх государств - Литва, где снимался фильм "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония... даже Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям, так и иностранным продюссерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопутсима", - добавил нардеп.
Источник: https://censor.net.ua/n3148018
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому субсидии нужны иностранным субъектам особенно кацапским где фирмы Зепрезидента. Зелогика
 показать весь комментарий
 
 
Июль 2019 год.

Украинский фильм «Гуцулка Ксеня» режиссера Елены Демьяненко получил гран-при кинофестиваля Mt. FUJI-Atami Film Festival в Японии и выйдет в местный прокат.
Фильм сражался в категории игрового кино вместе 4 другими лентами, которые отобрали из 1200 фильмов со всего мира.
 показать весь комментарий
 
 
"Гуцулка Ксеня" продюсерский фильм. Его не на бюджетные деньги снимали.
 показать весь комментарий
 
НЕтоварищ писал о говняном кинематографе вообще.
Читайте его коммент.
 показать весь комментарий
 
Не удалили, он заспамлен. Находится перед моим первым.

12.09.2019 13:50



 показать весь комментарий
 
Ну вам лаптеногим Сватов и Любовь в большом городе подавай, а нам Киборги, Позывной Бандэрас, Атлантида. Каждому свое.
 показать весь комментарий
 
 
"Киборгов" государство профинансировало на 50%, остальные деньги продюсерские.
 показать весь комментарий
 
Ну ок, а теперь что имеем:
Основная его проблема втом, что он полностью запрещает украинским продюсерам, украинским режиссерам, авторам украинских фильмов получать субсидию от государства на создание фильмов в виде возвращения квалифицированных расходов или кэш-рибейта. Закон предлагает, чтобы этот кэш-рибейт распространялся на иностранных субъектов.Источник: https://censor.net.ua/n3148018
 показать весь комментарий
 
Так продюсерам государство компенсировало вложенные средства? Это нужно запретить немедленно. Ухвалені в першому читанні зміни до закону про кіно повністю забороняють авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави, - Княжицький - Цензор.НЕТ 4541
 показать весь комментарий
 
вазелиновская контора "Грин фэмили" находится не в Украине. поэтому все бабки пойдут на новых сватов и что там еще наснимал "великий гениальный продюсер" метр с кепкой?
 показать весь комментарий
 
 
Дебильные "сваты" будем поголовно смотреть
 показать весь комментарий
 
 
Зебобики под себя закон писали...квартал на Кипре зарегистрирован...значит иностранная компания...и бабло на своб поделку "сваты" получит...
 показать весь комментарий
 
 
ничего удивительного - украинофобы и русофилы пришли к власти...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеля планомерно мочит сосунов бюджетного бабла. Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 6985
М о л о д е ц!
 показать весь комментарий
 
 
И правильно делает! В бюджете на 2020 планируют сократить получателей субсидий в 2 раза)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не получатель субсидий, я честный налогоплательщик. За прошлый год я заплатил без малого 400 000 грн. налогов. Я хотел бы что бы мои налоги не тратились на дармоедов. По этому важно установить сколько даромедов на самом деле.
Для этого я хотел бы, что бы была проведена перепись населения.
 показать весь комментарий
 
 
Каких именно налогов? Субсидии не связаны с платежами по НДС и прибыли. Плати 400 в ПФ и субсидии не будут нужны. Самые большие дармоеды это пенсионеры, по ним инфа в ПФ. Думаешь при переписке населения будет вопрос о льготах? Мне кажется ты слишком увлекся телевизором и уже тоже президент.
 показать весь комментарий
 
вы сильно ошибаетесь, или врете
все эти понты копееШные
а вот когда госпредприятие закупает у бени уголь по завышенной цене, а продает ему электроэнергию по заниженной и имеет убыток вместо прибыли, то это красивое разворовывание бюджета
схема называется - убытки бюджету, прибыль бене
вас просто дурят..)) или вы соучастник подобных схем.
если верить цифре 400 000. то скорее второе )))
 показать весь комментарий
 
Я сильно ошибаюсь в чём?
В том что фильмы вышедшие в прокат и на которые не было потрачено ни копейки госсредств окупились или дали прибыль а те в которые влилось госбабло не отбили и десятой доли? Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 542
Вам не коломойский случайно в штаны срёт?
 показать весь комментарий
 
вы ошибаетесь в главном - охотитесь за отдельными тараканами и подкармливаете полчища крыс..)))
а так все правильно. но в моем тексте есть оговорка - вы соучастник "честных" схем разворовывания бюджета..
вы ведь поняли , что пост не о кинЕ... а о видимости борьбы с разворовыванием бюджета,
но продолжаете "ломать комедию" - но нельзя же ТАК ПРИМИТИВНО
уплОчивать 400 000 в бюджет ))))
 показать весь комментарий
 
73% должны тренировать свою единственную извилину...мыть ее и подтирать газеткой!))))
 показать весь комментарий
 
 
У нас ща монополіст на кіно для бидла - прєзєдєнт. Дивіться новини і квартал і не вимахуйтесь.
 показать весь комментарий
 
 
А его кина финансировала Роися и Коломойский. Такша о финансировании правильного кина он знает всьо.
 показать весь комментарий
 
 
"Авторы украинских фильмов" -- это национальная принадлежность, или географическая ориентация?
 показать весь комментарий
 
 
Питання типу: єврей це національність, або спеціальність? Якщо це розглядати по відношенню до Зельцмана, то тут збіг визначень.
 показать весь комментарий
 
 
Еврей, это умный и успешный Друг! -- у меня таких есть. Я их уважаю и горжусь ими.
...а Зеля -- жид, ставленник жидов и жидовский поц.
...правда, отсюда вытекает, шо 73% процента избирателей в Украине -- жиды...*)
 показать весь комментарий
 
Все за що береться зебєня перетворюється на маларосію.
 показать весь комментарий
 
 
Зате ми побачимо продовження епопеї про сватів.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього. У порівнянні із липнем цього року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже у півтори рази".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/12/7226071/
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это да.. чем лучше чувствуют себя граждане нашей страны тем хуже чувствуют себя порохоботы.
 показать весь комментарий
 
 
То москалик.
Йому завжди краще від бояришні.
 показать весь комментарий
 
 
.. или улучшилось качество опросов по заказу Зели и его "команды"
 показать весь комментарий
 
 
ой напринимают...нечитая.. ой накнопкодавят..не понимая.. обхохочимся до слез
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если фильм спонсирует государство, то это пропаганда.
А этот предлагает пойти по стопам рашки?
Пусть прикормленные режисеры клепают за народные деньги пропогандонскую пургу, которую и смотреть никто не будет?
Так создайте в минкульте отдел пропаганды - и клепайте через него, называя вещи своими именами!
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ЗЕ снимал на Роисе роисянскую пропаганду?

Его фильмы финансировались Министерством культуры Роиси.
 показать весь комментарий
 
 
Власне так. "Слуга народу", де Україна розпадається на князівства, а Верховну Раду розстрілюють з автоматів, є ворожою воєнною пропаґандою, за яку всіх причетних треба було поставити до стінки, а не давати ще на цьому заробляти офшорам.
 показать весь комментарий
 
теперь будем платить за вражескую пропаганду

не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую

не хочешь платить за свое кино, будешь смотреть Сватов
 показать весь комментарий
 
 
В идеологической войне русский мир побеждает. РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.Им противостоит Министерство информационной политики Украины с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. Даже эта маленькая команда вызывает страх, бешеную злобу и ненависть у пропагандистов русского мира. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И все 4 млн гривен уходят проедание порохоботами и прочими полтавами. Вернее не так. Порохоботам достаются крохи от этой суммы. А кому надо - тот её пилит между кем надо)
 показать весь комментарий
 
Уже по списку твоих корешей видно, что ты русская ботва
 показать весь комментарий
 
 
Особенно у Антиколорадоса вызывает. А он ведь - самый патриотичный блогер. Все время пишет, читает, отвечает, анализирует, спорит, утверждает, убеждает, поддерживает, негодует, разоблачает, подбадривает, работает в юриспруденции, посещает спортклуб, ездит по европам.
(у него в сутках 72 часа, да и то не хватает))
 показать весь комментарий
 
"Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине недопустима..."

Ну почему же. Зеля превращает Украину в малороссию, договорился об это с х-йлом. А дискриминация украинского кинопроизводства в малороссии - обязательная. Вот зеля и старается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё убрали одно днище для распила бюджетных денег.
 показать весь комментарий
 
 
Какое такое украинское кино?

ЗЕлюпа свои паскудные фильмы финансировал вобще в Роисе. Вот и нефиг тут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не нужно ставить говенные фильмы , которые никто смотреть не хочет и еще и субсидию получать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сваты в субсидиях не нуждаются
 показать весь комментарий
 
 
Іловайськ шикарний фільм.
Але таких більше не зніматимуть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну естественно, а то при Порошенко так наснимали, что мир уже считает Украину отдельной страной, а не частью России.
 показать весь комментарий
 
 
вот что значит резко телек выключить!
 показать весь комментарий
 
Он скоро страну продаст!)))
С 73% оболваненого населения))))

ИГРЬ ВАЛЕРИЧЬ сказал ДЕФОЛТ...
значит дефолт))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
после того как свыня мальдивская продаст бизнес
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А можно в студию список блокбастеров снятых за бюджетные деньги. Лучше один раз увидеть, как говорится...
 показать весь комментарий
 
 
Про свои блокбастеры в минкульте параши спроси, козломордое!
 показать весь комментарий
 
 
а русские фильмы профинансирует пукин )))
вы за это голосовали, 73
 показать весь комментарий
 
 
Просто Мария, Тропикана, Санта Барбара, Слуга народа... Как оно всё, мля, задрало!
 показать весь комментарий
 
 
Пане Княжицький, а чому ж якщо законопроект такий поганий, ви не проголосували Проти? Ви або недоговорюєте, або маніпулюете, або все разом.


 показать весь комментарий
 
 
Оно конечно потому шо шо ж... он как бы да но нет....
 показать весь комментарий
 
 
А почему Княжицкий не проголосовал против? Или он как Филарет томоса не читал? Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2472
 показать весь комментарий
 
 
А це думка княжицького чи так журнашлюхи маніпулюють думкою?? Якщо це правда то зебіли знищують все українське, якщо ні то журнашлюхи в своєму репертуарі
 показать весь комментарий
 
Порохняві схоже не усвідомлюють що самі привели до влади українофобів .І не останню роль в цьому була саме Княжицького і його каналу Експресо. Стільки лайна на Тимошенко і Гриценка вилили на цьому каналі , тим самим допомагаючи Слугам Московії , що Чорне Море в порівнянні з ним калюжа.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх