EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  78  4
Все про:визит (2305) Зеленский (2781) США (15321) Тейлор (94) Трамп (2369)

 Встреча Зеленского и Трампа скорее всего состоится в период с 23 по 26 сентября в Нью-Йорке, - Тейлор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Я думаю, что это будет в период с 23 по 26 сентября в Нью-Йорке", - сказал он.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет нужно их участникам, - Трамп

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи. - Ред.)", - пояснил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3148013
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а свыня как не старалась, как не платила лобистам, так даже и в туалете с трампом не встретилась
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх