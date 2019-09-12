 13 сентября состоится встреча Зеленского с президентом Эстонии Кальюлайд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"13 сентября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом", - сказано в сообщении.

17:20 - встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

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Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 16:20.

Место проведения: ул. Банковая, 10, Дом Городецкого.

С более детальными условиями аккредитации представителей СМИ можно ознакомится по ссылке.