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 Политика Украины
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 13 сентября состоится встреча Зеленского с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд проведут встречу в пятницу, 13 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"13 сентября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Украину с рабочим визитом", - сказано в сообщении.

17:20 - встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве

Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 16:20.

Место проведения: ул. Банковая, 10, Дом Городецкого.

С более детальными условиями аккредитации представителей СМИ можно ознакомится по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3148009
 
 
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Какой же ЗЕльц мелкий!!! Мелок клоп, да больно вонюч
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13 сентября состоится встреча Зеленского с президентом Эстонии Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9962
А про Богдана и говорить нечего - от ревности опять устроит сцену и Сен-Тропе сбежит.
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