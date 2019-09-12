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 Политика Украины
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 Если пропустить мат, то реакции Зеленского на "кнопкодавство" нардепов от "СН" не было, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о реакции президента Владимира Зеленского на факты "кнопкодавства" некоторых народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция Президента Украины Владимира Зеленского на факты "кнопкодавства" нардепов от "Слуги народа", Арахамия ответил: "Если пропустить мат - не было".

При этом он добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться.

Арахамия отметил, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты Елена Копанчук, Сергей Литвиненко и Александр Ковалев "кнопкодавили" в парламенте.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Депутаты-кнопкодавы от "СН" извинились и призвали отказаться от кнопкодавства. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3148007
 
 
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ну просто шмаркле еще не успели написать ТЕКСТ "реакции".. а без текстов - оно только матерится может, и то - не всегда
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Не ну если так то ладно, мы не ожидали такой жестокой реакции. 😂
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А я всегда думал, что истерики считаются проявлением слабости.
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Жидовская хуцпа во всей красе,🤮🤮🤮.
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"что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений"

то есть если бы голосов не хватало, они бы не задумываясь кнопкодавили...Источник: https://censor.net.ua/n3148007"
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Ви чекаєте від них уміння робити льоґічні висновки з власних слів?
"неперсонального голосування" …. млеать
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Вовачка матом не ругается...вовачка матом разговаривает...
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Ну слава нашему Великому Народному Президенту!

А то я думал, что эти проклятые кнопкодавы, которые подставляют наше Сонэчко непотребными действиями в ВР так и останутся безнаказанными! ДУЖЕДЯКУЮ , ЛадимрЛександрыч!
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Ну так никто и не сомневался, что Зеленский матерится как сапожник. У них это в крови, посмотрите на его соплименника Дубинского. Янукович по сравнению с ними - интелигент.
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Слава Богу, нашелся СВЯТОЙ, СИДОР. Сегодня пьем за тебя, за СВЯТОГО СИДОРА. Поехали.
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воу! воу! воу! не надо так психовать...надо просто выполнять свои слова-обещания...
наказать - так наказать...показательно и убедительно... а так....сопли по очкам!!))))
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Судя по тому шо Бок вытворял от "сотворения мира", то отсюда надо валить строго на противоположную сторону планеты, раз тут президент "от Бока". Да и то в бункере сидеть и трястись.
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