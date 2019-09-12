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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1696) Мининфраструктуры (622) Криклий (7)

 Возврат "Укрзализныци" под контроль Мининфраструктуры начнем в ближайшее время, - Криклий

Министерство инфраструктуры намерено вернуть "Укрзализныцю" под свой контроль.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он, комментируя планы по возврату ведомства под контроль министерства.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры. - Ред.)", - сказал Криклий.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании вывел "Укрзализныцю" из подчинения Мининфраструктуры в январе 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3148005
 
 
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одно тока теперь расстраивает -гыперлупа не построят
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и шо омельянка делать будет? окажется в большом *********
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