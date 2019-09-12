 В Украине не было комплексного плана обороны, - нардеп Верещук

Об этом нардеп рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сам законопроект и его название свидетельствует, что до этого в Украине не было плана обороны. Мы сейчас говорим о комплексных мерах, об определенных лицах, времени, сроках выполнения, ответственных лицах и так далее... Потому что если мы говорим о применении войск это одно, а что делают в этом случае гражданские, пожарные, учителя, врачи, пекари - это тоже нужно предусмотреть и обеспечить", - заявила Верещук.

По ее словам, законопроект предусматривает, что теперь ответственность на разработку плана возлагается на Кабинет министров, дальше его рассматривают на СНБО, после чего подписывает Президент.

"Это будет единственный разработанный план обороны на определенный период. То есть там будет указано время, например, на 5 лет, на 3, который будет корректироваться", - рассказала Верещук.

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По ее словам, каждое министерство будет разрабатывать план по своему направлению.

Нардеп также рассказала, почему комитет решил не рекомендовать альтернативный законопроект, который предложила партия "Голос": "Он фактически ничего нового не вносил кроме того, что его должен разработать СНБО. Но СНБО - это координационный орган, он не несет ответственность по сути, если мы говорим о полной ответственности, за разработку".

"И мы считаем, что Кабинет министров, который имеет полноту полномочий может больше и всесторонне решить вопрос о формировании плана обороны", - заявила Верещук.