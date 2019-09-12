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 Политика Украины
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 В Украине не было комплексного плана обороны, - нардеп Верещук

Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект об утверждении национального плана обороны, за который сегодня Рада проголосовала в первом чтении, необходим из-за отсутствия комплексного плана по обороне страны.

 Об этом нардеп рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сам законопроект и его название свидетельствует, что до этого в Украине не было плана обороны. Мы сейчас говорим о комплексных мерах, об определенных лицах, времени, сроках выполнения, ответственных лицах и так далее... Потому что если мы говорим о применении войск это одно, а что делают в этом случае гражданские, пожарные, учителя, врачи, пекари - это тоже нужно предусмотреть и обеспечить", - заявила Верещук.

По ее словам, законопроект предусматривает, что теперь ответственность на разработку плана возлагается на Кабинет министров, дальше его рассматривают на СНБО, после чего подписывает Президент.

"Это будет единственный разработанный план обороны на определенный период. То есть там будет указано время, например, на 5 лет, на 3, который будет корректироваться", - рассказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала в первом чтении законопроект о принятии Плана обороны Украины

По ее словам, каждое министерство будет разрабатывать план по своему направлению.

Нардеп также рассказала, почему комитет решил не рекомендовать альтернативный законопроект, который предложила партия "Голос": "Он фактически ничего нового не вносил кроме того, что его должен разработать СНБО. Но СНБО - это координационный орган, он не несет ответственность по сути, если мы говорим о полной ответственности, за разработку".

"И мы считаем, что Кабинет министров, который имеет полноту полномочий может больше и всесторонне решить вопрос о формировании плана обороны", - заявила Верещук.

Источник: https://censor.net.ua/n3148003
 
 
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Я так розумію, це саме той план, яким передбачається зменшення на 8% фінансування оборонного відомства на 2020 рік ?
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Тепер буде план оборони: "стати на коліна перед ******, попросити вибачення у Кадрова, перестать стрілять і домовлятися десь посередині, десь по Дніпру".
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Зато ща как примут план обороны, как оборонятся в соответствии с этим планом ... Видели фотку, где ***** стоит а зю перед ним на коленях? Сразу все наоборот станет!
P.S. Новый план ообороны можно на хлеб намазать. Зелебобики говорят, что очень вкусно.
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Та дама під час манікюру зрозуміла, шо вона вродженний воєноначальник і військовий стратег? Чи хтось з зелених уклоністів підказав?
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да, по ходу слово комплексный введет мацкалей в ступор
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При ПетРыло такого не было???!
Выусьоврьоти!!!
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Я шмаркле в рыло доказ, шо ватоголовая ира из слуги урода не ровно дышит на восток, а воно мне "РУ???"))) Как с такими разговаривать я хз)))
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Я не из тех, кто самоутверждается, оскорбляя других. С вами,. дебилами🐖🐖, хрен самоутвердишься.
😁
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Посмотрим сколько ЗЕкоМанда выделит в бюджете 2020г. на оборону
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Ты блин ***** дурная.
Страна остановила врага, пока вы в своём квартале бабки варили.
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Поки йшли запеклі бої, поки кіборги і добровольці лягали кістьми, щоб втримати країну, це кодло бухало, нюхачило і розважало олігархат на корпоративах.

Ніхто з них навіть адресу військомата не згадає у свому місті. А тепер вони розказують про план на війну, якого не було????
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этот план просто ненужен был т.к. было мыролюбное перемирие и свинореформизм.
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Ага. То было плохое перемирие, неправильное. Зато сейчас правильное перемирие. А зюреформизм только чего стоит!
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Теперь то у зеленых пацанчеГов есть чОткий план...."надо просто перестать стрелять（с）"
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Не, план будут когда-нибудь разрабатывать. Ну типа попытаются.😀
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План готовили при Петре, задолго до прихода зюзь.Он требует много времени и согласований. И типа зюзики его состряпали заночь. Его взяли за основу и приписали себе. Ну пусть хоть так. Вот только бы не вылазила эта мадам с комментами
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Один на яхті в Сан-Тропе зупиняв війну, другий йому десь там прислужувавав в той час.

Ну-ну, давайте, розкажіть про свій героїчний план, як ви там в окопах з автоматами сиділи ...
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Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук в свое время ездила в Россию, где была участницей пропагандистских телевизионных эфиров.
Более того, в свое время Верещук предъявляли обвинения в «подыгрывании» Москве.

«Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа», стала постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде. Это та самая бывшая мэр Равы-Русской, которую обвиняли в подыгрывании москалям... И та, которая ездила в Рашку на эфиры говорить о мире. Замечательный выбор.

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«Смерть нам только в радость»: священник РПЦ призвал россиян быть готовыми к ядерной войне

https://antikor.com.ua/articles/327479-smertj_nam_toljko_v_radostj_svjashchennik_rpts_prizval_rossijan_bytj_gotovymi_k_jadernoj_vojne
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