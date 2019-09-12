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 Враг с начала суток 7 раз нарушил режим тишины, трижды применял минометы, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили семь обстрелов позиций Операции объединенных сил, боевых потерь среди украинских военных нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, 12 сентября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства, российско-оккупационные войска совершили уже 7 прицельных обстрелов позиции Объединенных сил, трижды применяя минометы различных калибров", - сказано в сообщении.

После 06.30 утра защитники Водяного зафиксировали разрывы 13 вражеских мин калибра 120 мм. Также утром оккупанты выпустили всего 16 мин 82-го калибра по нашим воинам н.п. Зайцево и Новгородское. Оккупанты вели здесь плотные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

После 2:00 со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия противник прицельно вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик.

Около восьми утра противник осуществлял провокации из стрелкового оружия по защитникам Водяного. С 10:15 противник открыл огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе Крымского. А с 11:14 с АГС и крупнокалиберных пулеметов вблизи Новогнатовки.

"По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших Украинских героев нет", - сообщили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг применил БМП и гранатометы вблизи н.п. Желобок, Богдановка и Невельское, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3148002
 
 
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і зачєм публіку трєвожіть? Мір уже наступіл. І, ващє, ето сікрєтная інформація - нє для загалу.
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ДА ЧТО Ж ТАКОЕ? КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ? СНАЧАЛО СВИНАРЧУКИ ПАРАСЕНКА, А ТЕПЕРЬ КТО? НЕПАНИМАТЬ!
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патєрі тоже засєкрєтіть - а то гражданє начінают ошибочно полагать шо у нас вайна, а у нас мір і дружба с мацквой тєпєрь уже
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