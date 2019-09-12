 Срочное внедрение норм законопроекта 1210 вызывает чрезвычайную обеспокоенность, - ЕБА

"Внедрение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестных плательщиков, что негативно отразится на инвестиционном климате, и в конце концов, на доходах бюджета", говорится в письме Европейской бизнес ассоциации в адрес главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.
В письме указывается, что законопроект содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство. В частности, риски для предпринимателей – экспортеров несет предлагаемая практика доначисления налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость.
Всего, в письме указаны 12 пунктов, требующих, по данным экспертов ЕБА пересмотра. Так, например, резкое увеличение рентной платы за пользование полезными ископаемыми нарушает ряд принципов, на которых обосновывается налоговое законодательство Украины, и в результате негативно отразится на бюджетных поступлениях, сказано в письме.
Кроме того, обеспокоенность вызывает возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок и введения штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных.
В целом Европейская ассоциация рекомендует доработать законопроект и предложила свою помощь в работе над ним.
"Эксперты ассоциации выражают свое убеждение относительно необходимости продолжения работы над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", говорится в письме.
Напомним, законопроект 1210 призван внести изменения в налоговый кодекс Украины уже вызвал широкую критику в обществе.
Так, в частности, союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как такой, который вредит развитию бизнеса.
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+11
так шмаркля ж пообещал что лично будет отвечать за инвестиции..
вот жешь, имитатор хренов..
вот жешь, имитатор хренов..
+8
Так ты и заплатишь за их кассовые аппараты и прочее или ты думаешь цены не вырастут?
Пусть закрываются и идут получать пособие по безработице и субсидии.
за ними на биржу все остальные потянутся и станет збс..
А лошкопеды ФОПы голосовавшые за ЗЮ пускай плачут у кассовых аппаратов...
Водночас нові правила не стосуються ФОПів на єдиному податку 1 групи. Також суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі, перераховуючи кошти з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів чи платіжних чеків."
Лавочка, когда ФОПы рассматривались как лазейка, а не как облегчение мелкому личному бизнесу, закрывается. 1 000 000 / 12 = 83 333 грн - неплохой доход в месяц для одного лица.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
Приде весна...будуть садити! ФОПов))))
вот жешь, имитатор хренов..
так вы зробили ж це разом, радостно улюлюкая голосуя за слугу урода, в надежде что он вам снизит насыпет и начислитИсточник: https://censor.net.ua/n3148001"
"которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство"
Ну а что?
Они ж голосовали за зе, пусть выполняют его решения)
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З самого початку, що до виборів, ця конторка пищала проти Зеленського.
Нехай пищить і далі. : )))
"перекрестное субсидирование" - это значит что зебилы будут компенсировать бенины 0.57 грн за э/э...
а ты что думал, тебе снизят комуналку?
ну-ну, зебилоид.. тебя ждет в октябре множество открытий чудных...
Так швидко і потужно прищемити люмпена який голосував за оголтілих популістів то ще треба вміти.