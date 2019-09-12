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 Политика Украины, Общество
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 Основной приоритет работы Минобразования - переориентация на нужды конкретного ребенка, студента, ученого, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что основной задачей и приоритетом в работе министерства будет переориентирование системы образования на потребности человека.

Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основной задачей и приоритетом в работе министерства будет переориентирование системы образования на потребности человека. Мы должны исповедовать принцип ребенкоцентризма и студентоцентризма. В центре всех наших действий должны стоять нужды конкретного человека, ребенка, студента, ученого", - отметила она.

Министр подчеркнула, что новый состав руководства Минобразования будет продолжать и приумножать лучшие практики, которые были начаты в предыдущей каденции правительства.

Новосад подчеркнула, что реформа "Новая украинская школа" - это хороший фундамент для дальнейшей реализации реформирования среднего образования.

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В то же время, она отметила, что в министерстве сейчас дискутируется вопрос необходимости активизации реформы, а именно ускорение пилотирования старшей профильной школы.

По словам министра, дошкольным и средним образованием в министерстве будет заниматься новоназначенный заместитель министра Любомира Мандзий.

Среди прочего, Новосад отметила, что финансирование образования на следующий, 2020 год буде приблизительно на уровне прошлого периода.

Источник: https://censor.net.ua/n3148000
 
 
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І щоб мініст освіти навчився писати без помилок ...
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будут бурсу внедрять , были студенты-стали бурсаки, бурсакоцентризм -це перпективное направление
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Нужно сделать такое ЗНО, чтобы уже ни один украинский выпускник школы никуда не поступил. Даже за свои деньги. Нужно учить китайцев, нигерийцев, туркменов и прочее.
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Да! Новая будет помоложе. Но по сути то же самое
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