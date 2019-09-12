 Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в обращении депутатов Рады, копией которого располагают Українські Новини.
Депутаты отмечают, что к ним обратился коллектив группы компаний АИС о рейдерском захвате ГК с привлечением органов государственной власти, в частности, прокуратуры Киева, Национальной полиции, Нацагентства АРМА и судей.
Обращение к генпрокурору подписали более 20 нардепов.
Согласно информации в обращении, речь идет о том, что с помощью преступной схемы с участием прокурора П.Кононенко была инициирована "реанимация" уголовного производства (которое расследуется с 2013 года) в отношении группы компаний АИС, одного из крупнейших автомобильных ритейлеров в Украине.
"С помощью уголовного производства было "захвачено" ряд объектов Группы компаний АИС по всей Украине и в течение уже почти года осуществляют давление на сотрудников компании", - сказано в обращении.
Кроме того, речь идет также о незаконных арестах экс-руководителей компании, незаконной передаче имущества в управление АРМА, которое "вопреки требованиям закона не возвращает собственность законным представителям, тем самым выступает на стороне рейдеров".
"Преступный сговор, бездействие, правовой беспредел в последние годы стали системными в работе ряда государственных структур по отношению не только к компании АИС, но и к сотням других бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны прокуратуры и других государственных учреждений по аналогичным схемам", - считают нардепы.
Парламентарии настаивают на том, чтобы генпрокурор Рябошапка проверил изложенные факты и дал правовую оценку действиям прокуроров, следователей, представителей АРМА.
https://uainfo.org/blognews/1549021378--poroshenko-luchshiy-uchenik-putina-politolog.html
Лечись...
😁
Потім прилітає і каже: "А что такое? Имею право! Гуляю на свои!"
А англійці дивляться на це все, особливо британська преса і кажуть: ну дійсно, з яких хєров ми додовбались до того Черчілля....
легендарний, мать його, комдив,
в ексклюзивних плавках від «Версаче»,
по крутому берегу Мальдив!
Ззаду - друзі, а за ними - рідні!..
Скачуть не за тим, щоб відпочить,
а перемогти в війні гібридній,
й окупанта з пантелику збить!
Операція була цілком таємна!
Й наробила б ворогу біди,
якби ті розпроклятущі «Схеми»
не встромили шнобеля туди!
За якісь нещасні півмільйона,
галасу - мільйонів на п'ятсот!
Що, мовляв, від чартеру «Фалькона»,
в Україні мало не дефолт!
Це - брехня, неправда, і омана!
Наш гарант пішком туди ходив,
наваяти стратегічні плани
на піску тих довбаних Мальдив!
Підло, бляха… Ні, так не годиться!..
От скажіть, будь-ласка, нахера
розкривать державну таємницю
про відпустку нашого Петра?!
А тепер і Путін знає з преси,
про всі плани наші взагалі!..
Певно, треба інший план накреслить
на піску паршивого Балі…
😁
Тогда покуй!