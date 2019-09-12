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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9342) рейдерство (828) Рябошапка Руслан (107) АРМА (17)

 Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей. ДОКУМЕНТ

Группа депутатов Верховной Рады просят генерального прокурора Руслана Рябошапку проверить возможную причастность первого зампрокурора Киева Павла Кононенко и других правоохранителей к рейдерскому захвату группы компаний АИС.

Об этом говорится в обращении депутатов Рады, копией которого располагают Українські Новини.

Депутаты отмечают, что к ним обратился коллектив группы компаний АИС о рейдерском захвате ГК с привлечением органов государственной власти, в частности, прокуратуры Киева, Национальной полиции, Нацагентства АРМА и судей.

Обращение к генпрокурору подписали более 20 нардепов.

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Согласно информации в обращении, речь идет о том, что с помощью преступной схемы с участием прокурора П.Кононенко была инициирована "реанимация" уголовного производства (которое расследуется с 2013 года) в отношении группы компаний АИС, одного из крупнейших автомобильных ритейлеров в Украине.

"С помощью уголовного производства было "захвачено" ряд объектов Группы компаний АИС по всей Украине и в течение уже почти года осуществляют давление на сотрудников компании", - сказано в обращении.

Кроме того, речь идет также о незаконных арестах экс-руководителей компании, незаконной передаче имущества в управление АРМА, которое "вопреки требованиям закона не возвращает собственность законным представителям, тем самым выступает на стороне рейдеров".

"Преступный сговор, бездействие, правовой беспредел в последние годы стали системными в работе ряда государственных структур по отношению не только к компании АИС, но и к сотням других бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны прокуратуры и других государственных учреждений по аналогичным схемам", - считают нардепы.

Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей 01
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей 02
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей 03
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей 04

Парламентарии настаивают на том, чтобы генпрокурор Рябошапка проверил изложенные факты и дал правовую оценку действиям прокуроров, следователей, представителей АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/n3147995
 
 
 Топ комментарии
 
ДА ДА !! Святаш .Афганец ,ставший олигархом на пригоне машин с Запада и Орды.Много лет депутатВРУ от Харькова,заказчик убийств и кидала.Он кинул самого Ярославского( хозяина бывшего,,Металлиста ).Тот требует свои деньги назад уже более 5 лет.Ну вот Святаша и тушат.Приплыл отвратительный барыга.
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Аис это ж святаш?
Тогда покуй!
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Судя потому, что подбираешь инфу на рюзьке помойка, ты по жизни зубожилое ЗЕбильно мусорное существо. Иди на место, подвезли новый мусор на свалку, ковыряйся.
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Крась потолок кипятком а пол шаКАЛадом!
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ОООО, да ты интересная, по Фрэйду, любительница нестандартного- золотого дождя и капрофилии. ЗЕбилы многогранные существа.
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Ненада свои прроблемы выставлять на показ...
Лечись...
😁
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бакс13 - а скільки тобі москалі платять за пости ?? бакс і 13 центів за пост ?? )))
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ГЫ! Прокололась бикса подзаборная)))) То то, овца, думай прежде чем бить по клаве!
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Прямо так бачу картину, Черчилль сідає у літак, разом з ним діточки, друзяки, жіночка і летять на Мальдіви під різними фаміліями, Джонсон, Сміт, Кокорін і чеше там консервною банкою пузо дві неділі, жере коктейлі курить сігари. А в цей час німці вбивають англійців....
Потім прилітає і каже: "А что такое? Имею право! Гуляю на свои!"
А англійці дивляться на це все, особливо британська преса і кажуть: ну дійсно, з яких хєров ми додовбались до того Черчілля....
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Наче, як Чапай гарант наш скаче,
легендарний, мать його, комдив,
в ексклюзивних плавках від «Версаче»,
по крутому берегу Мальдив!

Ззаду - друзі, а за ними - рідні!..
Скачуть не за тим, щоб відпочить,
а перемогти в війні гібридній,
й окупанта з пантелику збить!

Операція була цілком таємна!
Й наробила б ворогу біди,
якби ті розпроклятущі «Схеми»
не встромили шнобеля туди!

За якісь нещасні півмільйона,
галасу - мільйонів на п'ятсот!
Що, мовляв, від чартеру «Фалькона»,
в Україні мало не дефолт!

Це - брехня, неправда, і омана!
Наш гарант пішком туди ходив,
наваяти стратегічні плани
на піску тих довбаних Мальдив!

Підло, бляха… Ні, так не годиться!..
От скажіть, будь-ласка, нахера
розкривать державну таємницю
про відпустку нашого Петра?!

А тепер і Путін знає з преси,
про всі плани наші взагалі!..
Певно, треба інший план накреслить
на піску паршивого Балі…
😁
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На алконавтские кадры Югика наезжают? это политические преследования!
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вот и первая заказуха. интересно - расценки такие же как у мосейчука или выше?
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Бывшего нд Святаша хозяйство. Из Харькова.Если б он Беню кинул,то давно б щук кормил .
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похоже начали Диму Святаша с его АИСом отмазывать ...
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ДА ДА !! Святаш .Афганец ,ставший олигархом на пригоне машин с Запада и Орды.Много лет депутатВРУ от Харькова,заказчик убийств и кидала.Он кинул самого Ярославского( хозяина бывшего,,Металлиста ).Тот требует свои деньги назад уже более 5 лет.Ну вот Святаша и тушат.Приплыл отвратительный барыга.
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Его хотят спасти а не тушить, внимательно статью читай. Подозреваю, что это любимые слуги урода зелебобиков.
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Пока Святаш был в ВР дело не двигалось. Лет 10 назад АИС киданул иностранный банк на 250 млн$. Поделился с Януковичем и тишина. Теперь со Шмарклей и фиКалом нужно рассичтаться...
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АИС - говно контора, которая гоняет тазы из кацапии. Вообще закрыть нахрен.
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и какой це рейдерский захват? ришли и культурно отобрали, вот шо значит настоящий европейський менталитет
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Приватна власність недоторкана - це головний принцип функціонування цивілізованого ринку. Там де рейдерство, там капіталізм грабіжницький.
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это все было в залогах банков до 2008 года (основные кредиторы - УкрСиббанк, ВТБ и Альфабанк), после которого АИС решил просто не возвращать кредиты. При чем здесь Приватна власність недоторкана - если компании дали в залог это имущество, а потом просто разными способами уклонялись от исполнения залоговых обязательств по не возврату кредитов на 300 млн долларов? Не говоря уже о том, что за это время в результате судебных решений по долгам АИС, которые вступили в законную силу - исполнительная служба уже могла взыскивать не только залоговое, а уже любое имущество должника.
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Святаш взял деньги в 2008 году, в кризис ,и до сих пор не отдаёт .У Ярославского( спроси у Мирона Маркевича кто это)Кидала и заказчик убийств Дима.
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Святаш оформил кучу недвижимости и бизнеса на бомжей,а потом они в Орде умерли.
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АИС вазами и газельками торгует ...вам это нравиться ?вперед идите обжалуйте
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Представители ВТБ Банка, Альфа-Банка и Укрсиббанка заявляли, что АИС накопила кредитную задолженность в сумме более 1,77 млрд. грн. В частности, долг перед Укрсиббанком (по данным банка) составляет около $100 млн. Это долги еще со времен кризиса 2008 года. Кредиты АИС брал в долларах.... А рынок авто после кризиса 2008г рухнул. http://argumentua.com/novosti/top-5-deputatov-i-partiinykh-funktsionerov-zlostnykh-dolzhnikov-bankov-smi Как известно, Дмитрий Святаш и его бизнес-партнер Василий Поляков являются совладельцами скандально известной корпорации "АИС", которая на протяжении 10 последних лет отказывается возвращать кредиты на общую сумму в несколько миллиардов гривен крупнейшим украинским банкам. Более 2 млрд грн Святаш с Поляковым должны только "УкрСибБанку". За два дня до дня голосования, 19 июля 2019 года, Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства, отправил под домашний арест двух топ-менеджеров корпорации "АИС" - Александра Пугача и Александра Яременко. https://kp.ua/politics/642836-v-170-okruhe-kharkova-sviatash-s-treskom-proyhral-vybory-vo-vru
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Заказная статтейка,как и про Руду,про укрлендфарминг.Банальная подработка.
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