 Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в обращении депутатов Рады, копией которого располагают Українські Новини.

Депутаты отмечают, что к ним обратился коллектив группы компаний АИС о рейдерском захвате ГК с привлечением органов государственной власти, в частности, прокуратуры Киева, Национальной полиции, Нацагентства АРМА и судей.

Обращение к генпрокурору подписали более 20 нардепов.

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Согласно информации в обращении, речь идет о том, что с помощью преступной схемы с участием прокурора П.Кононенко была инициирована "реанимация" уголовного производства (которое расследуется с 2013 года) в отношении группы компаний АИС, одного из крупнейших автомобильных ритейлеров в Украине.

"С помощью уголовного производства было "захвачено" ряд объектов Группы компаний АИС по всей Украине и в течение уже почти года осуществляют давление на сотрудников компании", - сказано в обращении.

Кроме того, речь идет также о незаконных арестах экс-руководителей компании, незаконной передаче имущества в управление АРМА, которое "вопреки требованиям закона не возвращает собственность законным представителям, тем самым выступает на стороне рейдеров".

"Преступный сговор, бездействие, правовой беспредел в последние годы стали системными в работе ряда государственных структур по отношению не только к компании АИС, но и к сотням других бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны прокуратуры и других государственных учреждений по аналогичным схемам", - считают нардепы.









Парламентарии настаивают на том, чтобы генпрокурор Рябошапка проверил изложенные факты и дал правовую оценку действиям прокуроров, следователей, представителей АРМА.