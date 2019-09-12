 СБУ запустила реформу ведомства не дожидаясь новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", - Гитлянская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира", - написала она.

Гитлянская отметила, что в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности. Продолжается плодотворное сотрудничество с Советом национальной безопасности и обороны Украины, депутатским корпусом по разработке изменений в действующее законодательство в сфере безопасности.

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"Эффективная реформа Службы невозможна без обеспечения условий для ее эффективного проведения. Об этом свидетельствует украинский и мировой опыт. В частности, перед нами есть недавние примеры реформирования Нацполициии, создание новых антикоррупционных органов. Процессы сопровождались высоким уровнем финансирования этих структур. СБУ здесь не является исключением.

Сегодня СБУ полностью выполняет все задачи, поставленные перед ней государством. Немалая часть ресурсов направляется на обеспечение подразделений и контрразведывательные мероприятия в районе проведения ООС", - сообщила пресс-секретарь СБУ.