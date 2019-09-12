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 Политика Украины
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Все про:аудит (283) СБУ (13812) Гитлянская (155)

 СБУ запустила реформу ведомства не дожидаясь новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", - Гитлянская

СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить службу к стандартам лучших спецслужб мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира", - написала она.

Гитлянская отметила, что в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности. Продолжается плодотворное сотрудничество с Советом национальной безопасности и обороны Украины, депутатским корпусом по разработке изменений в действующее законодательство в сфере безопасности.

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"Эффективная реформа Службы невозможна без обеспечения условий для ее эффективного проведения. Об этом свидетельствует украинский и мировой опыт. В частности, перед нами есть недавние примеры реформирования Нацполициии, создание новых антикоррупционных органов. Процессы сопровождались высоким уровнем финансирования этих структур. СБУ здесь не является исключением.

Сегодня СБУ полностью выполняет все задачи, поставленные перед ней государством. Немалая часть ресурсов направляется на обеспечение подразделений и контрразведывательные мероприятия в районе проведения ООС", - сообщила пресс-секретарь СБУ.

СБУ запустила реформу ведомства не дожидаясь новой редакции Закона О Службе безопасности Украины, - Гитлянская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147994
 
   
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так а если не туда реформируетесь? если не угадаете с направлением которое будет указано в законе тогда чего?
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Похоже, что будут сокращать штат сбушников перед внедрением оккупированных территорий в Украину. Мда уж...
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нє, Зє!біл обіщал до канца года прісойєдініть Україну до Крима. "Паработайєм до Новага Года - і фсьоо!"
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- ребе, долго лі йєстьчьо ждать?
- йєсі ждать, то очєнь долго
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