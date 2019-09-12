 Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - заявил он.

По его словам, ПриватБанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.

Напомним, 11 сентября пресс-служба ПриватБанка сообщила, что в его главный офис в Днепре зашли неизвестные вооруженные люди в сопровождении спецназа с постановлением суда и пытались изъять несколько документов. Речь идет о договорах с "ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

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