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 Политика Украины
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Все про:обыск (1353) Приватбанк (505) Крумханзл (1)

 Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл

Глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл заявил, что полиция пытается дискредитировать банк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - заявил он.

По его словам, ПриватБанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.

Напомним, 11 сентября пресс-служба ПриватБанка сообщила, что в его главный офис в Днепре зашли неизвестные вооруженные люди в сопровождении спецназа с постановлением суда и пытались изъять несколько документов. Речь идет о договорах с "ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147993
 
 
 Топ комментарии
 
це тільки початок! бєня за ціною не постоїть! аЗе, аваков, баканов, а також дбр з набу допоможуть то зробити. прийшов їх час платити бєні за послуги
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Бабломойский встретился с фигляром и придурком на самокате, и начались наезды на Приватбанк... Такое совпадение. Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 8374
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А ведь если подумать- если бы не Игорь Валериевич, украинский народ никогда не получил бы такого чудесного Президента! Так что Нафтогаз и Приватбанк- это самое маленькое что благодарные украинцы могут подарить своему благодетелю.
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це тільки початок! бєня за ціною не постоїть! аЗе, аваков, баканов, а також дбр з набу допоможуть то зробити. прийшов їх час платити бєні за послуги
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А ведь если подумать- если бы не Игорь Валериевич, украинский народ никогда не получил бы такого чудесного Президента! Так что Нафтогаз и Приватбанк- это самое маленькое что благодарные украинцы могут подарить своему благодетелю.
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а єслі падумать- то най 73% дебілів за то платять! вибрали той най і знають тому ціну! чому за помилки купки ідійотів мають платити всі..
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Нет, уважаемый. Платить будут не просто все, и деже не дети и внуки. Платить будут еще лет 300.
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Единственная верная оценка - "коломойский". Других оценок в природе не существует.
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Бабломойский встретился с фигляром и придурком на самокате, и начались наезды на Приватбанк... Такое совпадение. Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 8374
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Ничо.
Скоро Бананов в привате ещё и экоцид найдёт.
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"ПриватБанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы..."
о какой клевете речь ?
кто-то пришел с обысками еще ничего не вменили зато уже четко позиционируется что те кто с обыском козлы...
че кипишевать ? может не подтвердится результатами обыска то зачем приходили. так че напраслину гнать ?
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шо підтвердиться??? Вже підтвердилося, що при коломойші Приват одні збитки показував!!! Навіть постійні рефінансування вливали в нього!!! Щоб бєня за вкрадені в нас бабки в США цілі квартали скуповува!!! Після передачі Привату в державне керування одразу "десь взялися" постійні мільярдні прибутки!!! Йолопе...Ти хоч почитай!!! Дебілу зрозуміло, що це зєлєбєніне злочинне унрупування знову свої загребущі ратиці в наші кишені встромляє, в кишені держави...Баблом запахло, то ноздрі в нього, як в скаженого бика вже роздуваються, а вирячені від жадоби очі, кров'ю налилися...
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А шо, исчо есть куда "дискредитировать"?
😟
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Кто-нибудь когда-нибудь видел честных банкиров? Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 7860
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Какие обыски в госбанке?! С дуба рухнули?!
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Все во благо человека, все во имя человека.
Я даже знаю имя этогочеловека. Начинается на "бе", заканчивается на "ня".
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Хозяин Зеленского Беня Коломойский идет в атаку. Пора уже назначать новые досрочные выборы президента и парламента. Кстати это произошло сразу после встречи Зебени и Бени. Встеча наверняка для этого и была.

Боты Зеленского работавшие на Зе-беню перед выборами являются вонючими врагами народа и предателями.
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Крумханзл нету у тебя уже банка... завтра люди коли майского заедут
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