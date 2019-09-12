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 Политика Украины
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Все про:КГГА (2235) Киевсовет (1160) Ткаченко Александр (41) Слуга народа (297)

 "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко

В партии "Слуга народа" будут инициировать досрочные выборы в столице - как мэра, так и Киевского городского совета.

Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне", - сказал Ткаченко.

При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Напомним, ранее стало известно, что парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит проект закона "О столице", который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от "Слуги народа" считается Александр Ткаченко. Но, по словам СМИ, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3147990
 
   
 Топ комментарии
 
А кто у нас тут узурпатор? Верно, Порошенко.
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На слугу напала швидка настя.
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Прям окупационный слуга какой-то. А они еще на Пороха про узурпацию власти бухтели.
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Скоро в каждой фирме,на каждом предприятии, будет заменен директор, на представителя Слуги Народа)
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А чего тянуть, раз и сняли. Ничего не обычного у Кличко нет.
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да Витахе действительно пох, у него бизнес в США и Германии, не пропадет, а долбодятлов ЗЕльоных поимеют
И нас вместе с ними
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Джулиани помог всем - удмурт после этого засунул свой язык себе в жопу.
И ещё не вечер для бени, удмурта и всей этой мишпухе - продолжение будет.
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Віталій, викликай Зелю на дуель!
Він правда із тим чортом прийде, з Бакановим, але тобі покуй... Візьми брата і нехай хоч усією фракцією Слуги народу приходять
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Київраді пора на смітник історії, а у Кличка - власний інтерес. За п'ять років не спромоглися нормально замостити Майдан -плитки хитаються під ногами -вбитися можна.
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Майдан зробив своє діло - Майдан може розходитись. Хтось пам'ятає?
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В какого же ты,саша,ган*она превратился.
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Бабломойский хочет подмять Киев и Днепр "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1958
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В интересах страны жизненно необходимо как можно скорее очистить всю вертикаль власти от окопавшейся там порохомрази, которая неминуемо будет саботировать все реформы
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Какие нах реформы? Узурпация власти - это что реформы?
Вас зелебеней ещё ждёт очень много неожиданностей.
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Кто б сомневался.Два млрд.баксов бюджета города стоят такой игры.Да и вавриш с офисным бурятом заждались земельки под строительство.
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