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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) депутат (2726) законопроект (2142) мандат (315) Арахамия (51)

 Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции, решили снять.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Слуге народа" планируют разработать новый законопроект.

"Мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций так сказать, заместителей моих, мы приняли решение снять законопроект в настоящее время, так как, на наш взгляд, он не доработан. Каждая фракция делегировала человека и мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех. Таким образом это будет нормальная практика", - заявил нардеп.

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Он отметил, что данный законопроект вызвал во фракции "очень бурные дискуссии".

"Нам не нужны эти дискуссии, у нас есть простая договоренность фракций, как мы это хотим сделать, чтобы это не воспринимали как закон о инакомыслие, это должен быть закон об измене внутренней партийной. То есть такая была сначала мысль, а потом люди начали воспринимать это неправильно, и мы решили вообще этот вопрос сейчас снять. Взять людей и с ними вместе сделать коллективную интеллектуальную работу", - сообщил Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3147989
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. в СН уже чуют, что можно себя продать и подороже.
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последние учителя уволятся и уедут в польшу)
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Т.е. в СН уже чуют, что можно себя продать и подороже.
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Ну и правильно ,а так получилось бы как то по советскому,по московському Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3126
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последний абзац вообще поток сознания...
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Хламидии есть у кого поучится. "когда этого не будет это мы и мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да, но это просто сейчас нельзя это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там хоть какую то поддержку, но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать надо их везде применить, поэтому я так специально отойти и перехожу в это."
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Кендюх дубинский ,прошедший от СН по мажоритарке ,теперь себе почувае пихатим пивнем.Поднял бучу матюкатий идиот,а того не понимает, что как тока узаконят 300 нд и пропорцийну систему, Зе разгонит ВРУ на внеочередные выборы.И этот пивень матюкатый станет просто брехлом.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Правильно. Потому что не понятно, что делать с мажоритарщиками.
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Видно дошло до зеленых мозгов,что им то же надо будет кого то скупать !
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Кстати лишение мандата за выход из фракции очень нужный законопроект. По факту в конституцию давно пора вносить правку об существовании 2 партий и все! А то вместе с Медведчуком организовал СДПУо, потом с Азаровым Партию Регионов, потом блок Петра Порошенка дальше Евросолидарность (кручу верчу запутать хочу)!

В США если ты вошел в партию Республиканцев то до конца жизни ти республиканец и так же с демократами! Благодаря тому что только 2 партии и нет возможности перебегать с одной в другую избиратель на следующих выборах дает свою оценку!
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Тут,окрім цих двох є ще 3-и партії-Лібертарінська,Зелена та Конституційна.(В Україні Зелена вже є-ще 4-и і достатньо)
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Таки прислухались,що треба по одному від фракції і доопрацювати.Краще ж пізніше,ніж ніколи,чому ж обовязково відразу на "Голос" реагувати.Хай би вони хоч з одним альтернативним законом по Европарламенту побігали-там взагалі Евокомісія Закон пише,а депутат для того,аби голосувати,чи не голосувати,а хоче щось своє-набери 2/3-х голосів,внеси і прийми 80%-ми і буде тобі щастя.
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