 Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в "Слуге народа" планируют разработать новый законопроект.
"Мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций так сказать, заместителей моих, мы приняли решение снять законопроект в настоящее время, так как, на наш взгляд, он не доработан. Каждая фракция делегировала человека и мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех. Таким образом это будет нормальная практика", - заявил нардеп.
Он отметил, что данный законопроект вызвал во фракции "очень бурные дискуссии".
"Нам не нужны эти дискуссии, у нас есть простая договоренность фракций, как мы это хотим сделать, чтобы это не воспринимали как закон о инакомыслие, это должен быть закон об измене внутренней партийной. То есть такая была сначала мысль, а потом люди начали воспринимать это неправильно, и мы решили вообще этот вопрос сейчас снять. Взять людей и с ними вместе сделать коллективную интеллектуальную работу", - сообщил Арахамия.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
В США если ты вошел в партию Республиканцев то до конца жизни ти республиканец и так же с демократами! Благодаря тому что только 2 партии и нет возможности перебегать с одной в другую избиратель на следующих выборах дает свою оценку!