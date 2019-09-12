 Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в "Слуге народа" планируют разработать новый законопроект.

"Мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций так сказать, заместителей моих, мы приняли решение снять законопроект в настоящее время, так как, на наш взгляд, он не доработан. Каждая фракция делегировала человека и мы вместе разработаем новый законопроект, который будет удовлетворять всех. Таким образом это будет нормальная практика", - заявил нардеп.

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Он отметил, что данный законопроект вызвал во фракции "очень бурные дискуссии".

"Нам не нужны эти дискуссии, у нас есть простая договоренность фракций, как мы это хотим сделать, чтобы это не воспринимали как закон о инакомыслие, это должен быть закон об измене внутренней партийной. То есть такая была сначала мысль, а потом люди начали воспринимать это неправильно, и мы решили вообще этот вопрос сейчас снять. Взять людей и с ними вместе сделать коллективную интеллектуальную работу", - сообщил Арахамия.