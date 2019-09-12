 Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Будет призывать отставить ЦИК", - написал он и опубликовал проект соответствующего постановления Верховной Рады.
Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
И это еще хорошо что по территории Донбасса, помнится зебилы в восторге были насчет "сойтись интересами с путиным - посередине Украины"
ни лисапеда, ни продаж самолетов.. Ток охраны в 27 автобусах и джипах - 300-400 чел спецназа...
"СЛУГА" Бени едет...
Законопроекты под это дело сейчас ускоренными темпами принимают.
1.З новим роком по усім каналам тв нас буде вітати президент Моржовії.
2.Яйця Зе будуть висіти на новорічній ялинці.
Ничего личного, просто бизнес.
😆
Президент Владимир Зеленский планирует лично приехать в Раду убеждать народных депутатов поддержать роспуск ЦИК.
Цензор Вы хоть иногда читайте ,что выставляете.
призывать отправить ЦИК в отставку - звучит корректно.
Вот это эффект бумеранга !