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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) Зеленский (2781) роспуск (208) ЦИК (3305) Юрчишин (37)

 Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин

Президент Владимир Зеленский планирует лично приехать в Раду убеждать народных депутатов поддержать роспуск ЦИК.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский. Будет призывать отставить ЦИК", - написал он и опубликовал проект соответствующего постановления Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК, - Арахамия

Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 01
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 02
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 03
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 04
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 05
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин 06

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3147988
 
   
 Топ комментарии
 
И правильно. После 2019 года выборы должны проходить, как на Роисе.
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а стадо проголосует, а то в Трускавец больше не пустят
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И правильно. После 2019 года выборы должны проходить, как на Роисе.
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ток правильно говорить "дАбравольческий корпус Дамбаса"...
И это еще хорошо что по территории Донбасса, помнится зебилы в восторге были насчет "сойтись интересами с путиным - посередине Украины"
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Радио "Серебряный дождь"... А чего не "золотой"?
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РУЯЛЬ ЗАВЕЗЛИ МАСЛО ДЛЯ ********* ПАЛОЧКИ ЗЕЛИ... Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 193 ЗАВЕЗЛИ....
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"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский." Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 581

ни лисапеда, ни продаж самолетов.. Ток охраны в 27 автобусах и джипах - 300-400 чел спецназа...
"СЛУГА" Бени едет...
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а стадо проголосует, а то в Трускавец больше не пустят
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Нигде в Мире нет такого уродливого образования как ЦИК Украины.
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У международных наблюдателей противоположное мнение. Может это потому что они не смотрят сериал Слуга народа, квартал, шария и г+г? Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4006
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Значит преЗЕдента выбрали благодаря "уродливому образованию, как ЦИК Украины"?... Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7047 Может он хочет предложить повторить голосование на выборах, если ЦИК его так не устраивает?.. Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4488
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Вах, як якийсь кацапський троль за весь світ розписався!
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а когда концлагеря строить начнут - вот в чем вопрос ?
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Зачем распыляться, строить? Моноконцлагерь в смартфоне.

Законопроекты под это дело сейчас ускоренными темпами принимают.
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Україна стала на розвилці:
1.З новим роком по усім каналам тв нас буде вітати президент Моржовії.
2.Яйця Зе будуть висіти на новорічній ялинці.
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а что обеЗеянок надо ещё убеждать, они же пакетом голосуют
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Ничего не понимаю зачем. Так вроде монобільшість і дапшливы.
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цик сделал свое дело, цик может уходить. зеля кинет всех, и своих сторонников тоже
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Просто нужно все "ручное", даже ЦИК.
Ничего личного, просто бизнес.
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«Зачєм-зачєм?..:»-для майбутніх «рехферендумів»! Хахли самі себе під музику російської попси будуть загоняли в стойло.
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Нужно мроводить рифирендум по даунбасу, и сяитать голоса нужна правельна
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Я не такой дурак, как твоего отца дети,нульовочка!
😆
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Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6666Президент Владимир Зеленский планирует лично приехать в Раду убеждать народных депутатов поддержать роспуск ЦИК.

Цензор Вы хоть иногда читайте ,что выставляете.
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призывать отставить ЦИК - звучит коряво
призывать отправить ЦИК в отставку - звучит корректно.
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І цей буде тиснути на парлямент щоб продавити свою хотєлку? Чим він відрізняється від лавочника? Зебобіки змінили шило на мило.
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Спешить надо все принять, решить,все сдать чтоб лох не спохватился
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Ничего, они не пропадут. Премии по 400 тыс. им выдали.
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Узурпація влади до добра ще жодного разу не призвела. Історія людства цьому підтвердження.
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Зеленский едет в Раду/ Кто сей путник запоздалый,Путь куда лежит ему,Видно он с большой охотой Мчится к дому своему.
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Блин, сколько бабла наворовали мальдивские "патриоты", что до сих пор их пасипаки скулят на Цензоре.
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Незаконно зарегистрированный кандидат, после избрания, едет распускать незаконных регистраторов.
Вот это эффект бумеранга ! Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9378
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