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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2711) Роден (3)

 Миссия МВФ начала работу в Украине, - Фонд

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительства Фонда.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в Киев в среду, 11 сентября.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября. Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы, - Гончарук

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3147987
 
 
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Ждем когда вазелин сделает как в сериале - пошлет их нахер при журналистах
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Пока не пошлет. Надо что бы денег сначала дали, и побольше. А вот потом, уже перед дефолтом, таки пошлет. Я верю Президенту!
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При порохе - плохо, при зебилу - хорошо. Очевидно же
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Ждем когда вазелин сделает как в сериале - пошлет их нахер при журналистах
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https://www.youtube.com/watch?v=IH6saPkEdXI

Из официальных источников - о Трампе и его "делишкам" в Украине
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Пока не пошлет. Надо что бы денег сначала дали, и побольше. А вот потом, уже перед дефолтом, таки пошлет. Я верю Президенту!
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у этого хренового имитатора - в реальности одна имитация
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ЗЕлебобы это как!?)))
У кине ЗЕ послал их на хутор)))
А стелу на Майдане завалили золотыми зубами отнятыми у вас!)))))
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При порохе - плохо, при зебилу - хорошо. Очевидно же
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С чего ты взял? Ты что думаешь руководство МВФ так же как и здешняя публика тоже на сторонников Зеленского и Порошенко разделяется?))))
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О, пошло дело, мвф будет искать способы, как с нас еще спросить больше) А с нового года, гражданам затянут ремни по туже, сигареты по 100грн, обычное пиво по 50-60грн за 0.5. Обяжут всех предпринимателей купить фискальный аппарат, и сим карточки начнут продаваться и регистрироваться по паспорту. После чего будет реализована полноценная система страна в смартфоне, с помощью чего смогут посчитать людишек и проследить за каждым. К этому моменту будет активно развивать киноиндустрия, что бы бедный несчастный народ прилип к экранам теликов и смотрел сериалы про успешную деятельность нашей власти. Чуть позже начнется борьба со свободой слова, составят список что можно будет писать и говорить, а что нет и кому. Где то к середине 2020ого будет поднята цена на бензин и ДП ибо его как всегда будут покупать за дешево и говорить что купили втридорого. А под конец, какой то из судов признает, что решение о снятии неприкосновенности было с ошибками и его принятие было не легитимным, в итоге его востановят, а всем кто при этом пострадал, будет выплачена материальная компенсанция + востановление в должности.
Короче жесть будет охренеете! Как там говорится, кто спешит, тот людей смешит? Вот так и у нас, законы принимаются со скоростью света, а насущные проблемы общества могут еще подождать под предлогом того, что нужно еще пару тыщь законопроектов и поправок вклепать, дабы дыры залатать и вам же помочь! Так что в случае с вовой, "будет так как я сказал или как я сказал так и будет"
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А почему МВФ даже и не заикались о сокращении финансирования партий? Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 6912 Только призывали с населения драть в три шкуры. Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 4708
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Ну що шоколадні свідки зради пєтрові розкажіть нам де тут зрада??
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