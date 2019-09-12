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 Происшествия
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Все про:драка (1742) Нацполиция (10055) стрельба (2510)

 Драка со стрельбой произошла на Волыни: госпитализированы двое полицейских и двое местных жителей

Вчера пять жителей Киверцовского района устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции. Правоохранители применили огнестрельное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

По данным ведомства, около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, возле села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль "Fiat Scudo". Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского бодикамеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

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В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Водитель автомобиля "Fiat Scudo" и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3147983
 
 
 Топ комментарии
 
у нас не така срана - у нас мєнти нападают на людей
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ага, їде чувак по полю серед ночі і бачить в тєпловізор - мєнти в кущах притаїлись - дай, думайє, нападу на падонків
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Т.е. в следующий раз полиции стоит валить свободолюбивых волынян сразу насмерть.
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За то же, за что в нормальных странах валят нападающих на полицию.
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у нас не така срана - у нас мєнти нападают на людей
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ага, їде чувак по полю серед ночі і бачить в тєпловізор - мєнти в кущах притаїлись - дай, думайє, нападу на падонків
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мєнти - нє люді (с) сказав їх главний
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Управа ґирує наркотрафіком, работоргівлею, отим янтарьом, казіно, оборотом оружія... мафія, карочє.
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Вчера поляк за неразделённую любовь застрелил украинку Кристину и втик до Германии,а тамошние полицаи банально его изрешетили ,едва увидев в его руках пистолет.
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і шо? наші полюцаї ізрєшетілі п чувака, ізнасіловалі його Крістіну та спалили її ше живою в качєствє развлєчєнія
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а шо такого? ну, поговорили, як истинные европейцы
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В твоем азиопском **********, полицаи избивают инвалидов, женщин, детей и даже не стесняются это делать на камеру.
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Сотрудники полиции похитили и избили подростка.
Как сообщает украинский телеканал ТСН, блюстители порядка приняли школьника за преступника.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Кировоградской области. Свидетелями того, как мужчины в штатском бросили 16-летнего юношу в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, стали соседи школьника. Они сообщили о случившемся его родителям, которые сразу же прибежали на место похищения. Спустя через полчаса их сына привезли обратно.
Уже дома родители заметили, что их сын был практически весь покрыт ссадинами и синяками.
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ужос, шо творица, давай просвещай еще, очень интересно
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около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, возле села Карпиловка

Источник: https://censor.net.ua/n3147983
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тоість, срєді ночі в тьомном полє мєнти тормозят под надуманним прєдлогом (ну какойє нарушенійє ПДД в полє?) фіат і трєбуют мзди
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Судя по тексту вы тоже сейчас "под надуманным предлогом"?
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родичі волинян тепер по ночам відловлюватимуть мєнтів, шо пасуця в кущах, і там закопуватимуть
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смешные полицаи - волыняк ни Гитлер ни Ковпак не смогли нагнуть..
ну,разве что Президент,когда лесничего уволил..
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Да, гнутся только когда горшки ночные за европейцами таскают. Как воевать - то из Днепра...
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Напиши еще нам как беня, грея жопу на яхте в Сан-Тропе "защитил Днепр". Бійка зі стріляниною сталася на Волині: госпіталізовано двох поліцейських та двох місцевих жителів - Цензор.НЕТ 4971
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На дорогах,тем более ночью,тем более с полицией, никогда не надо спорить.Ровенская и Волынская до сих пор себе почувають партизанами ,даже в Украине.
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астанавлівать машину мона токмо в опрєдєльонних мєстах, а тєм болєйє срєді нощі - хто зна кто там - бандіти ілі бандіти в поліцейской формє
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коли таке бачу і читаю про не дам права документи і таке інше...і в драку кидаються...мене бісить... так і хочеться сказати що стріляти на ураження потрібно. так роблять не десь далеко на заході .а в РАШЦІ. нашій поліцейським треба майстер класс брати у росіян. там до поліцейського пальцем не доторкнешся. а водіїв таких відразу б"ють скло і витягують у вікно за ноздрі.вуха і волосся... не розумію...американці вдома пакують і стріляють...а наших як інструктували патрульних? ******* всіх треба ...оборзів народ.... Бійка зі стріляниною сталася на Волині: госпіталізовано двох поліцейських та двох місцевих жителів - Цензор.НЕТ 3313
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Скоро этот оборзівший народ будет 3,14здить вас, рогатых ублюдков в форме полицаев,. З росіянців воно приклад бере, жлобко кольгоспне!
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