 Драка со стрельбой произошла на Волыни: госпитализированы двое полицейских и двое местных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.
По данным ведомства, около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, возле села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль "Fiat Scudo". Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.
Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского бодикамеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.
В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Водитель автомобиля "Fiat Scudo" и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает украинский телеканал ТСН, блюстители порядка приняли школьника за преступника.
Согласно приведенным данным, инцидент произошел в Кировоградской области. Свидетелями того, как мужчины в штатском бросили 16-летнего юношу в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, стали соседи школьника. Они сообщили о случившемся его родителям, которые сразу же прибежали на место похищения. Спустя через полчаса их сына привезли обратно.
Уже дома родители заметили, что их сын был практически весь покрыт ссадинами и синяками.
Источник: https://censor.net.ua/n3147983
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тоість, срєді ночі в тьомном полє мєнти тормозят под надуманним прєдлогом (ну какойє нарушенійє ПДД в полє?) фіат і трєбуют мзди
ну,разве что Президент,когда лесничего уволил..