EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  880  19
Все про:ВР (23606) роспуск (208) ЦИК (3305) Арахамия (51)

 Рада сегодня не будет рассматривать представление Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК, - Арахамия (обновлено)

Представление президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии Верховная Рада в четверг рассматривать не будет.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Нет… Я думаю, что не будет", - сказал Арахамия, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК

"Нет вообще даже договоренности о голосах, мы ничего даже не обсуждали, этого вопроса не было в повестке дня сегодня", - ответил Арахамия на вопрос о наличии 300 голос за принятие данного постановления.

"Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли представление об увольнении ЦИК  Рада рассмотреть в пятницу, Арахамия ответил, что это выяснится вечером в четверг. "Никто не может сказать, что будет завтра", - сказал Арахамия.

Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел соответствующее представление президента Владимира Зеленского и рекомендовал Верховной Раде досрочно прекратить полномочия членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3147980
 
 
 Топ комментарии
 
Это для референдума по федерализации-хавайте, хахлы.
 показать весь комментарий
 
Этот комментарий нужно сохранить для потомков)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чё так? Повлияли высказывания мировых лидеров?
 показать весь комментарий
 
 
очко играет
если ЦВК действовала "политически заангажированно" то возникают вопросы к выборам и президента и парламента.
 показать весь комментарий
 
 
Они такими вопросами не заморачиваются.
Если бы не оплеухи от комитета избирателей Украины и высказываний внешних игроков, то жали бы кнопки в две руки.
 показать весь комментарий
 
Играет, не играет, но обратная связь есть, не то, что при пете было - глухо как в танке ("Где тебе, ***, реформ не хватает?")
 показать весь комментарий
 
 
При Парубийку такого не было. А тут взвешанно подумают, обсудят и прощай ЦВК.
 показать весь комментарий
 
 
Дура, кто подумает, этот Хламидия с недоРазумкиным? Для думы нужно иметь мозг, а этот шлак даже не куклы, театр теней.
 показать весь комментарий
 
 
По ходу пый и дальше, я тоже выпиваю, но не до такой степени. Даже не могу и посоветовать, так запущено.
 показать весь комментарий
 
Мы разных статусов. У тебя от водки #опа болит, и шишки на затылке, а я авторитет.
 показать весь комментарий
 
Во как, даже авторитет. Шо, не встыкаешься на людях, похвально. Да и статус есть, интэрэсно какой? Если статус КОЗЛА, можешь не отвечать.
 показать весь комментарий
 
Смешной обсос, набор слов, и ни малейшего понятия об их смысле. Попроси, пусть твои кореша партнеры по сексу расскажут анекдот, отчего #опа после водки болит, а шишки на затылке- от глубокого горлового. Когда заедешь, что бы попасть в козлы, а не петухи, будешь у кума отстрачивать каждое утро.
 показать весь комментарий
 
Таких УМНЯГ , я на Х........ ю видел, ты мне не интэрэсэн. Соси стыклыння через тряпочку, а диды выпьют. НЭ МИШАЙ,
 показать весь комментарий
 
Ты соска, только по клаве можешь настучать себе портрет, а в реале перед улицей мажешь шахту вазелином. Из чего ты выпиваешь, потерпевшая, из кружки, чашки, бадьи? Ану нажми фуцин.
 показать весь комментарий
 
Цик должна быть сформирована исключительно по квоте правящей партии СН. Только это даст возможность быстро привести задавленную диктатурой Украину к демократии и процветанию.
 показать весь комментарий
 
Этот комментарий нужно сохранить для потомков)))
 показать весь комментарий
 
 
Это для референдума по федерализации-хавайте, хахлы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх