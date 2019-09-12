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 Красный крест направил более 2 тонн лекарств и медоборудования для жителей оккупированного Донбасса, - Госпогранслужба

"Красный Крест" направил для жителей временно оккупированных территорий Донбасса более 2 тонн лекарств и медоборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что два грузовика проследовало через КПВВ "Новотроицкое".

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего для жителей Донбасса направлено свыше 2 тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской

Источник: https://censor.net.ua/n3147976
 
 
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Спирт, для дезинфекции внутренностей, направили?
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Зачем, там же усердно работают кацапский гумконвой и фонд Ахметки.
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а ми теж окупіровани Зє!льоной плєсєньйю - 73% тяжєлобольних
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головне кольоса - амфітамінчік там,крокоділ тоже нада для укольчіков,спіртюган само собою і кайфу побільше для асвіженія рюцькага міра...
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