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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2781) контрразведка (139) СБУ (13812) Бухарев Владислав (11) Руснак Александр (1)

 Зеленский назначил Бухарева первым замглавы СБУ, а Руснака начальником Департамента контрразведки

Президент Владимир Зеленский провел перестановки в руководстве СБУ.

Указом №681 / 2019 Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности Председателя Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Другим своим указом президент назначил Бухарева первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР

Также указом №683 / 2019 Зеленский назначил О назначении Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. Главой Службы внешней разведки был назначен Зеленским 11 июня. До этого он был нардепом из фракции "Батькивщина".

Александр Руснак – полковник СБУ. В августе 2014 года награжден орденом Даниила Галицкого, в 2017 и 2018 годах награжден Орденами "За мужество" III и II степени.

Источник: https://censor.net.ua/n3147974
 
 
 Топ комментарии
 
Перемога однозначно, в податковій його звали "Слава 10 000", годний кадр для зешмизі.
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Мудро сделал и правильно! В который раз убеждаюсь, что наш Народный Президент на стороне простых людей, не зря народ за него голосовал на выборах. К сожалению на местах возможны перегибы и могут оказаться случайные люди, но таких немедленно будут увольнять.
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А по твоему это победа , что четвертый месяц делят кресла и устроили кумовство во власти? Что же твоя душа просит праздника ,по каждому пустяку ? весело живешь ,недаром клоуна выбрала, хотела насмешить ?-насмешила.
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це зрада чи перемога? Де шоколадні, чому не пояснюють?
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Ага, ще не встигли забути звільнення бранців кремля, як уже перші "ласточки".
Бекірова продовжують судити в криму, моряків в мацкві, і так далі.
Скоро хлопців подадуть у міжнародний розшук, і стануть вони невиїздні
з України. Довий....лись зебіли???
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Мудро сделал и правильно! В который раз убеждаюсь, что наш Народный Президент на стороне простых людей, не зря народ за него голосовал на выборах. К сожалению на местах возможны перегибы и могут оказаться случайные люди, но таких немедленно будут увольнять.
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солнышко без него не встает - а при нем и закат солнце не надо делать в ручную,да?
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У нас сегодня солнце позже встало и раньше зайдёт. Завтра, говорят, ещё продолжительность дня немного уменьшится. Некоторые несознательные граждане ( возможно даже тайно симпатизирующие Порошенку) утверждают, что в этом виноват Народный Президент Владимир Александрович. Но на самом деле - это 100% мутят местные власти. Вот когда местные выборы пройдёт и мудрый народ даст и на нихкредит доверия партии Презимдента -тогда наступит полное и безоговорочное счастье для всех!
Кроме,конечно,порохоскотов!
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Перемога однозначно, в податковій його звали "Слава 10 000", годний кадр для зешмизі.
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А по твоему это победа , что четвертый месяц делят кресла и устроили кумовство во власти? Что же твоя душа просит праздника ,по каждому пустяку ? весело живешь ,недаром клоуна выбрала, хотела насмешить ?-насмешила.
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Та фиг вас там разберешь... половина латентных сепарав...
Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки - Цензор.НЕТ 6180
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угу, хорошее дело бухаревым не назовут. ))
Вон Бухарин добухался, Зиновий дозвизделся ... )))
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Хорошая фамилия у зама, обнадеживает на результативную работу!)))
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тасування друганів з однієї посади на іншу
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колись у збірній Чехословаччини з хокею був Руснак
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