 Зеленский назначил Бухарева первым замглавы СБУ, а Руснака начальником Департамента контрразведки

Указом №681 / 2019 Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности Председателя Службы внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Другим своим указом президент назначил Бухарева первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
Также указом №683 / 2019 Зеленский назначил О назначении Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ. Главой Службы внешней разведки был назначен Зеленским 11 июня. До этого он был нардепом из фракции "Батькивщина".
Александр Руснак – полковник СБУ. В августе 2014 года награжден орденом Даниила Галицкого, в 2017 и 2018 годах награжден Орденами "За мужество" III и II степени.
Бекірова продовжують судити в криму, моряків в мацкві, і так далі.
Скоро хлопців подадуть у міжнародний розшук, і стануть вони невиїздні
з України. Довий....лись зебіли???
Кроме,конечно,порохоскотов!
Вон Бухарин добухался, Зиновий дозвизделся ... )))