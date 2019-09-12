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Все про:обыск (1353) Россия (73824) Навальный (388)

 Полиция проводит обыски у сотрудников штабов Навального в 39 городах России

Утром 12 сентября по всей России начались обыски у сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

"Силовики проводят обыски уже в 43 региональных штабах Навального. Исключением стали только Самара и Уфа, где обыск прошел двумя днями ранее. При этом в Петербурге и Перми силовики вновь пришли в штабы, хотя уже были там несколько дней назад", -  пишет менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

Обыски связывают с уголовным делом об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанным Навальным.

"Подтверждены обыски сегодня утром у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах, вот список:
Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск. Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет 100% подтверждения", - сообщил Волков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147973
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор, вот накуя нам этот "небутерброд"? Может где-то в Бразилии( допустим) тоже у кого-то обыски проводят. Вы же про это не пишете. Так накуя нам про обыски у "небутербродов"?
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Навальный это клоун ФСБэшный!!!!
Прикалюха путинойдная!!
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подожди..., дальше может быть интереснее...
Может их как обычно палками по головам бить начнут... - насладимся просмотром...
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Цензор, вот накуя нам этот "небутерброд"? Может где-то в Бразилии( допустим) тоже у кого-то обыски проводят. Вы же про это не пишете. Так накуя нам про обыски у "небутербродов"?
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А что бы знать что ожидает нас уже через какой-то год.
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Да что там ожидать? Они всегда будут врагами независимой Украины. Все! и ***** и небутерброды.

Дружба в их понимании - это полное прямое подчинение москве.
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Украина потеряла свою независимость еще три месяца назад.
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Ну... Выглядит-то похоже... Но янык был покрепче шмаркли... Но не помогло.

Потому шанс есть.
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Помним что команда Зеленского уже научена горьким опытом своего предыдущего хозяина- Януковича. Ведь все мы знаем что и Портнов, и Богдан, и Разумков- элита Партии Регионов.
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подожди..., дальше может быть интереснее...
Может их как обычно палками по головам бить начнут... - насладимся просмотром...
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ДА ЧТО Б ПОДАВИЛСЯ ВАШ СРАЛЬНЫЙ БУТЕРБРОДОМ!
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Навальный это клоун ФСБэшный!!!!
Прикалюха путинойдная!!
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мутный какой то этот насральный.немцова сразу замочили а этому только бабло выплачивают по решению ЕСПЧ
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щас сотрудники штабов начнуть селфиться и выкладываться )
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а нам-то шо до клопотів індіанців?
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