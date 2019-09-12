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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1887) Минобразования (1115) реформы (3383) Новосад (4)

 Реформа образования будет продолжена, в приоритетах - дошкольное обучение и адаптация к быстро меняющемуся миру, - Новосад

Министр образования Анна Новосад намерена продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Много было вопросов ко мне, не остановите ли вы реформу, не повернете ли вы ее назад, что вы думаете о новой украинской школе. Я как человек, работавший с министром Гриневич, абсолютно разделяю ценности, заложенные в реформу", - подчеркнула она.

Новосад напомнила, что последние два года Минобразования занималось комплексной реформой школьного образования. Однако хорошее среднее образование может быть лишь при условии, что в первый класс приходят уже подготовленные дети. Поэтому изменения в дошкольном образовании будут одним из приоритетов МОН.

"Эффективное раннее развитие - это то, что может привить ребенку те навыки и умения... которые будут крайне нужны в школе и без которых сложно будет успешно учиться", - отметила она.

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Своим приоритетом в новой должности Новосад назвала переориентирование системы образования на нужды человека, адаптация его к быстро меняющемуся миру.

"Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным - уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия", - сказала она.

30 августа сообщалось, что 50-й номер в партии "Слуга народа" Новосад поменяла депутатский мандат на министерское кресло. Новой главе Минобразования 29 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3147968
 
 
 Топ комментарии
 
а ?
Ну тогда все норм....
Для министра образования Малороссии это не важно...
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Звичайно.
Малоросам і так згодиться.
Освіта заважає їм жити.
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шо ви тих дітей постійно мудохаєте.. вишами нарешті займіться
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Новосад - это новые посадки конопли? )))
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а ?
Ну тогда все норм....
Для министра образования Малороссии это не важно...
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Звичайно.
Малоросам і так згодиться.
Освіта заважає їм жити.
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ну е мае. как так то. опять "реформа продолжена". ни одной новой кроме переименования госучреждений и зажимания бизнеса от зебобиков нет. все продолжают.... а рассказывали...
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Новосад, гарна фамілія, пора садити порохобариг за грати з конфіскацією.
А дітки наші українські найрозумніші, тому їм потрібно створити європейські умови.
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"Реформа образования будет продолжена, в приоритетах - дошкольное обучение и адаптация к быстро меняющемуся миру" -
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас"
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