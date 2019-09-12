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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Нидерланды (845) Боинг-777 Malaysia Airlines (1013) Цемах (57)

 Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, - Йозвяк

Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе подняли вопрос обмена Украиной террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, выразив большую обеспокоенность и раскритиковав то, что он не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли данная тема будет обсуждаться в ближайшее время", - написал Йозвяк.

Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, - Йозвяк 01

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/n3147963
 
 
 Топ комментарии
 
Пiзн...
@Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.@
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Нідерландькі слідчі перекваліфікували Цемаха з свідка в ПІДОЗРЮВАНОГО !
Тепер вони просять видати їм Цемаха / Наш клаван поміняв Цемаха на моряів
в той час коли пуйло повен був і ТАК відпустити наших моряків згвдно з рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! Кловук ПРЕКРАСНО підігнувся під пуйла і наплював на шаші НАЦІОНАЛЬНІ інтереси ! Дякуемо зебілам !
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ПУСТЬ ПРИДУТ И ВОЗЬМУТ! ВЫПИШИТЕ ИМ МАНДАТ НА ЭТО ДЕЙСТВИЕ!!
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нет вопросов -

миротворцы НАТО в ОРДЛе и Цемах ваш
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Кто такой журналист Йозвяк, что все время от имени мида Нидерландов выступает? Почему мид молчит?
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Порохобот певне, він не в курсі що Сьома на варті .
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А он от имени Нидерландов выступает? Нідерланди порушили питання видачі Цемаха на зустрічі послів ЄС, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5569
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Та не стісняйся, пиши вже, що Йозвяк - 100% порохобот))))))))))
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Що нашій розвідці треба знову курва йти в глибокий тил і викрадати цього довбня?
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Пiзн...
@Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.@
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Типа того, попали в капкан. Как плохой выход необходимо сейчас, хотя бы заочно его осудить, иначе те , кто его выдавал или те, кто похищал гражданина, должны идти под суд. Завтра какой то чел, журналжист подаст заявление ГБР , что делать то будем ?
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Та зрозуміло що кацапня посміхнеться широкою мокшанською посмішкою і скаже - з цим питанням до України, еготутнет. та й якщо придушити його зараз десь тихенько то у Кремля буде мільйон варіантів відмазок - мынеприделах.По любе кацапня зараз у виграші по цій темі а Україна в лайні ..
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Та хто там знає про плани мордора. Як можна знати, що планує шизофренік? План може бути зовсім інший - прибрати Цемаха. Прибирати його на території кацапстану ризиковано - бо це все ріно, що на увесь світ підтвердити, що кацапстан прибирає свідків. А в ОРДЛО... мовляв, там війна, знав, куди їде і що з ним може трапитися. Можна буде навіть звалити його смерть на якусь міфічну ДРГ.
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Его , гражданина Украины выдали на Россию по ее просьбу, после чего он опять вернулся домой к себе в Украину. Если его не осудили, то получается надо тех, кто его похищал прямо с квартиры , судить ?
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З якого переляку? Нідерландам треба - хай дістають. А то хотіли б і власні проблеми вирішити, і з рашкою не дуже сваритися і все це - ціною свободи наших хлопців і ціною загибелі та здоров'я людей, які цього Цемаха викрадали.
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Кто знает, Цемах находится в базе интепола как разыскиваемый?
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Цемаха не стали бы запикивать, а стерли бы интервью. Если бы он про бук говорил, а не про другое слово из трех букв, которым он кого то назвал.
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Цемах уже в ДНР.. Нидерландам теперь нужно говорить об этом с Донецком.
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Чого з Донецьком а не з Горловкою чи Макєєвкою?
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Яка в республіки валюта, конституція, гімн, бюджет нарешті, де це можна почитати?
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А это не суть важно.. важно то что Цемах сейчас находится там и как Нидерланды будут его теперь вылавливать? Пусть теперь свой спецназ отправляют.
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Нащо, два папорта громадянина Голандії двом оркам і вони принесуть Цемаха в Амстердам.
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Что такое говорить с донецком ? Это не территория Украины со властью в Киеве и признано международным сообществом?
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Нідерланди говорити з Донецьком, схоже на психушку, тільки там такі розмови.
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Говори бамбас- разговаривай раися!...
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Так Москва скажет нас там нет и делов то? Или с Донецком или идите лесом вообще..
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А де досі були ті голанскі слідчі, гриби жерли?..
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НЕ НАША ПРОБЛЕМА ВООБЩЕ! ТЕРЕБИТЕ ПУЙЛА ПУСТЬ ВЫВОДИТ С УКРАИНЫ ИХТАМНЕТОВ И БУДЕТ ВАМ ЦЕМАХ! ИЛИ ПУСТЬ САМИ ТЕПЕРЬ ЕГО ВЫТАСКИВАЮТ С ДОМБАБВЕ, ПУСТЬ ИЗРАИЛЬ ПОПРОСЯТ
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НІ !! Цемах це якраз і НАША проблема ! БО деякі країни ДОСИХ пір вважають , що боінг збила Україна ! І нам потрібно разом з голандцями довести , протилежнЕ і засудити пуйла в Европейських судах ! Та видно клавану цього НЕПОТРІБНО, як і зебілам !!
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А якже той факт що раися вимагала цемаха на обмін?..
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Кому мы что должны доказывать?! КНДР?
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Деякі? Тобто кацапи? Та вони можуть вважати що завгодно. Є маса доказів, що до катастрофи Боїнга приклалася саме рашка. Це по-перше. По-друге, а ви впевнені, що Цемах би сказав правду?
Інша річ, що Нідерланди ой як не хочуть сваритися з рашкою.
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Ну , что зебилы ? Ответка прилетит вам от Голландии ? Прилетит , потому , что вам зеля и вы тоже не думаете за последствия . Кто-то голосовал по приколу , кто-то отдал подозреваемого России тоже по приколу .
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Нам к этим нидерландским обеспокоенностям, свинокацапчик - не привыкать. Уже 5 лет иммунитет к ним.
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Нідерландькі слідчі перекваліфікували Цемаха з свідка в ПІДОЗРЮВАНОГО !
Тепер вони просять видати їм Цемаха / Наш клаван поміняв Цемаха на моряів
в той час коли пуйло повен був і ТАК відпустити наших моряків згвдно з рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! Кловук ПРЕКРАСНО підігнувся під пуйла і наплював на шаші НАЦІОНАЛЬНІ інтереси ! Дякуемо зебілам !
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В дупу себе засунь то ришення суду. По нему и катера должны вернуть. и где?!! Дякуй своей соевой Пеппе.
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Зебилы , как будете отдавать гражданина Украины с Украины в Голландию ? Он в Донецки, это территория Украины , как будете его отдавать ? Россия умела руки , она вернула его в Украину
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А почему этот Цемах никого не интересовал ровно до той минуты как его отдали *********? Ну затребовали бы два месяца назад. Кто мешал?
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Ага, понятно. Затребовать должен был Зе от имени Нидерландов. Гениально.
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уже отвечали что украина не могла выдать. луцык писал.
ну и не обращался никто
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Яка різниця коли ! Цемах ЦІНИЙ свідок а тепер і підозрюваний , а твій кловун
його віддав пуйлу ! Да цього Цемаха потрібно було охороняти й держати як джокер для суду !
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Так надо было тебе сесть вместо хотя бы одного нашего моряка взамен они то при чем?!
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ты свими дурноватыми картинками не в тему уже надоел
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увы он уже на неподконтрольных териториях
кацапы будут говорить что ихтамнет, украина что они там не правят. а цемах просто пропадет.
а мог дятел посидеть в нидерланадах ато и получить статус свидетеля и дать дочери будущее а не вечный позор на семью.
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Зебил, не понимает как путин кинул зеленского ? Путин отдал его в донецк , то есть в Украину, нет ?
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и что? Зато теперь весь мир в курсе, кто сбил тот самолёт и кто вписывается за убийц. А сдохнет Цемах - туда ему и дорога
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Зебобик , какие есть у тебя доказательства , что весь мир что-то знает ? Россия говорит : это Украина хотела его обменять , мы пошли на встречу , потом его как гражданина Украины отправили его в Украину. И все . Что тут не так и не понятного ?
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" Мір не в курсе " хто збив боїнг / А якщо це доведи нідерланчькі слідчі за допомогою і
показів цемаха що Боїнг збив пуйло - - то то був би дійсно ДОВЕДЕНИЙ факт !
Але кловану видно цього не потрібно !
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Ти ідіот? У слідства є прізвища усіх, хто в цьому замішан. А Цемах нічого не сказав нового. А на суді б сказав, шо то Україна збила.
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Дебил соевый, Цемах на суде скажет ровно то что ему подсунет кацапский адвокат. И ты бы мог и сам это понять, но мозгов то в голове нет. В твоей голове только язык в шоколаде от петекатропского зада.
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Зебил , что так Цемах на суде будет говорить ? *** , откуда вы такие тупие берётесь ? Он не свидетель , а подозреваемый. Понимаешь это ? То есть , для него срок готовится . Если все подозреваемые будет говорит все , то что тогда никто не будет сидеть в тюрьме ? Откуда такая тупость ?
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Хроника одного Президента ...

11.09.2019 г.

У Зеленского решили бороться " с угрозами детям в Интернете" как это будет мы 10 сентября уже поняли .

ЕС и Канада заинтересовались "молодым и красивым" который ломает судебную системму через колено. Первый звоночек г-ну Зеленскому.

Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.

Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.
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Какой маладец Наш **********, притварился лохом, но обвел ***** вакруг пальца... Цемаха втюхал, а Цемах сбижал от ***** апять "в низалежну", ***** горюет...
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ПУСТЬ НИДЕРЛАНДЫ ПОДНИМУТ ВОПРОС О ТОМ ПОЧЕМУ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАСРАШКИ В ПАСЕ, ЕСЛИ ОНА НЕ ВЫПОЛНИЛА НИОДНУ РЕЗОЛЮЦИЮ СВЯЗАНУЮ С УКРАИНОЙ! ЕСЛИ ВАШИ ИНСТИТУТЫ НЕ РАБОТАЮТ ЗНАЧИТ БУДЕМ ВЫТЯГИВАТЬ СВОИХ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО ТАМ ГОВОРЯТ В ЄВРОПЕ! ПАСЕ, ОБСЕ, ООН ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПУК! КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ А ТОЛЬКО ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕНОСТЬ! СДЕЛАЙТЕ УЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МИДА ЧТО УКРАИНА ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОЧАЙШУЮ ОЗАБОЧЕНОСТЬ!
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зачем на встрече послов? вы в ПАСЕ у них попросите.
только сначала пусть взносы оплатят а то вам в кассу незачем идти будет
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Ну, вы рашку вернули в ПАСЕ, там и общайтесь по этому поводу.
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По линии ПАСЕ решать надо, стопудово.
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Готов принять мучения вместо Цемаха, Заодно, хоть в больничке на Западе подлечусь. Укр. терапию пусть для бабушек Черновецкого оставят, гниды урядовые)
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А вы, говорят, выкупили в дырке уламки самолета, а предложите ка им денег и за Цемаха, они продадут
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Зебилы секты свидетелей Иеговы- зеленского , я аплодирую стоя , как вас и вашего клоуна зеленского Путин переиграл . Путин забрал у вас ценного свидетеля и отдал ее в Донецк. Теперь какие вопросы могут быть к России? Россия говорит : по прошению Украины мы взяли Цемаха , но так он гражданин Украины , мы его отправили обратно в Украину, Донецк - это Украины , не зибилы ? И Россия продолжает , он в Украине , пускай его вам Украина и ведает . Ну , что зебилы , пора признать , что путин вас переиграл . Дэбилы
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По міжнародному праву, а саме ці закони ігнорує Росія, Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Путіну, Україна тим самим порушила це право. А це те, що хотів доказати світу Путін: Україна - Росія - "братья - близнецы", для них міжнародне право не існує! Дійсно,Клоун "заслужив" похвалу Путіна. Слід очікувати вручення Клоуну ордена "За дружбу народов"! ЗЕК теж з цього починав!
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Зебилы , вы как и ваш клоун не думали за последствие. Цемах в Украине , или будете признавать что Донецк уже не Украина ? Теперь Россия скажет что вы не хотите выдавать Цемаха . Хахаха .
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Зеленский вернул рашку в ПАСЕ, и ещё Россия переиграла зеленского с Цемахом . Цемах в Украине, какие вопросы теперь к России? Это полный провал . Как Путин переиграл зеленского!
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Требовать Цемаха у ;днр;- это означает признать ;республику;. Похоже, Кремль всех переиграл. Благодаря Президенту Украины.
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Хм. Может, Зеленский гений? Теперь все будут трахать Россию на выдачу, причем нероссийского гражданина. Если не отдает подозреваемого, значит, Россия признает, что причастна к сбитию
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