 Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, - Йозвяк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, выразив большую обеспокоенность и раскритиковав то, что он не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли данная тема будет обсуждаться в ближайшее время", - написал Йозвяк.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.
миротворцы НАТО в ОРДЛе и Цемах ваш
@Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.@
Інша річ, що Нідерланди ой як не хочуть сваритися з рашкою.
Тепер вони просять видати їм Цемаха / Наш клаван поміняв Цемаха на моряів
в той час коли пуйло повен був і ТАК відпустити наших моряків згвдно з рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! Кловук ПРЕКРАСНО підігнувся під пуйла і наплював на шаші НАЦІОНАЛЬНІ інтереси ! Дякуемо зебілам !
ну и не обращался никто
його віддав пуйлу ! Да цього Цемаха потрібно було охороняти й держати як джокер для суду !
кацапы будут говорить что ихтамнет, украина что они там не правят. а цемах просто пропадет.
а мог дятел посидеть в нидерланадах ато и получить статус свидетеля и дать дочери будущее а не вечный позор на семью.
показів цемаха що Боїнг збив пуйло - - то то був би дійсно ДОВЕДЕНИЙ факт !
Але кловану видно цього не потрібно !
11.09.2019 г.
У Зеленского решили бороться " с угрозами детям в Интернете" как это будет мы 10 сентября уже поняли .
ЕС и Канада заинтересовались "молодым и красивым" который ломает судебную системму через колено. Первый звоночек г-ну Зеленскому.
Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.
Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.
только сначала пусть взносы оплатят а то вам в кассу незачем идти будет