 В госбюджет конфискуют 148,9 тыс. грн взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс. грн помощи для "Радикальной партии", - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Сердства будут конфискованы за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии.
В нарушении вышеуказанного порядка признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины. Соответствующие решения в соответствии со ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.
Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.
Эта "Чёрная вдова" нашего политикума и не с такими справлялась. Мож зря тля бабюлю тронула?
На мудрый нарид надеялась? Так он и тебя льогко предал.
Ты предавала, тебя предают
Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
По русски - сьешЬ.
Українською - з"їЖ
А за Порошенко заступаются те,которые потеряли от его ухода.Это же вроде так просто.Похоже и вы что то потеряли.