 В госбюджет конфискуют 148,9 тыс. грн взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс. грн помощи для "Радикальной партии", - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сердства будут конфискованы за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии.

В нарушении вышеуказанного порядка признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины. Соответствующие решения в соответствии со ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

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