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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (634) Батькивщина (1819) Радикальная партия (348) НАПК (733)

 В госбюджет конфискуют 148,9 тыс. грн взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс. грн помощи для "Радикальной партии", - НАПК

Национальное агентство по борьбе с коррупцией заявило, что в госбюджет конфискуют почти 150 тыс. гривен взносов, которые были перечислены на поддержку "Батькивщины", и 100 тыс. гривен помощи для "Радикальной партии Олега Ляшко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сердства будут конфискованы за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии.

В нарушении вышеуказанного порядка признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины. Соответствующие решения в соответствии со ст.212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147962
 
 
 Топ комментарии
 
как-то бабы Йули вообще не слышно.. а как громко она кудахтала предыдущие 20 лет...
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А сколько стоила Сага о Голобородько?
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Это при предыдущих она могла выеживаться, а при этих бОрзых будет помалкивать. У них она мигом опять в Качановке очутится. Демократия закончилась
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как-то бабы Йули вообще не слышно.. а как громко она кудахтала предыдущие 20 лет...
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Она знает кто пришел к власти и понимает что если вякнет что-то лишнее- утопят как Герасим Му-му.
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Ну не знаю, не знаю.

Эта "Чёрная вдова" нашего политикума и не с такими справлялась. Мож зря тля бабюлю тронула?
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Это при предыдущих она могла выеживаться, а при этих бОрзых будет помалкивать. У них она мигом опять в Качановке очутится. Демократия закончилась
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Может и так. Тем более, что бабушка нашего преЗЕ!дента из Днепра и время его становления совпадает со временем становления бабюли. Дуумаю, что там такие тома запасены на неё, что она реально даже не будет отсвечивать.
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Пришли аферисты покруче этой соньки Золотой ручки
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Правильно. Перед выборами моей маме вручили на улице пачку календариков с Ляшко. Пачку! А ведь они сделаны на дорогой глянцевой бумаге. Конечно мы их выбросим, но на эти деньги можно было сделать что-нибудь полезное. А все эти майки и тетради с Юлькой. Зачем они? Но у меня хранятся для истории. Надпись: "Большие мальчики любят Юлю". В госбюджет конфискуют 148,9 тыс. грн взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс. грн помощи для "Радикальной партии", - НАПК - Цензор.НЕТ 2099 И все это бесплатно раздавалось в больших количествах. И вот интересно, деньги, которые выделялись на партии, как-то контролировались? Ляшко через родственников покупает элитную недвижимость и землю, - СМИ. ВИДЕО
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Ну что, Юлея, могли тебе твои прогибы перед зеленью и обсирание Петра?
На мудрый нарид надеялась? Так он и тебя льогко предал.
Ты предавала, тебя предают

Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
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з"їш шоколядку, сходи до церкви і тебе попустить До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК - Цензор.НЕТ 4857
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Да с удовольствием съем, хорошая шоколадка всегда в удовольствие
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И, кстати, что такое з"їШ?
По русски - сьешЬ.
Українською - з"їЖ
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Ох дедушка Трофим! А не Порошенко ли надул Тимошенко на предыдущих выборах ?Пять лет назад кругом говорили о фальсификациях.Недаром незаконно содержали старый ЦИК ещё столько времени.Чего же Тимошенко любить Порошенко?
А за Порошенко заступаются те,которые потеряли от его ухода.Это же вроде так просто.Похоже и вы что то потеряли.
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А де Сулима з оплесками і підтримкою зешмизі?
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А он уже месяца четыре как каминг-аут сделал.
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Бешенные бабки, теперь заживём? Лучше бы не давали миллионы из бюджета на финансирование всяких проходимцев, нарисовавшим для этого себе партию, и, тем более, проигравшим выборы. Кто вообще это придумал? Его повесить мало. Понапринимали свиньи законов, что теперь спокойно тянут народные деньги, просто узаконенный грабёж.
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