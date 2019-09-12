EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  439  32
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8218) Донбасс (19324) Водяное (108)

 Наемники РФ сегодня выпустили 29 мин из 120- и 82-мм минометов в районе трех населенных пунктов на Донбассе, - СЦКК

Российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, 12 сентября осуществили обстрел в районах населенных пунктов Зайцево Северное, Водяное и Новгородское из 120- и 82-мм минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня 11 сентября совершили обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Луганское и Новолуганское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120- и 82 мм. В общем противник выпустил 11 мин.

Кроме того, сегодня, российско-оккупационные войска вели обстрел в районах населенных пунктов Зайцево Северное, Водяное, Новгородское, применив 13 мин 120-мм калибра и 16 мин 82-мм калибра", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжело раненого украинского воина доставили в больницу Днепра, он без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, - Губа

В СЦКК также отметили, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия со стороны НЗФ РФ усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки наемники РФ 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих: двое погибли, еще один был тяжело ранен.

Наемники РФ сегодня выпустили 29 мин из 120- и 82-мм минометов в районе трех населенных пунктов на Донбассе, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147960
 
 
 Топ комментарии
 
"Нужнапростапиристатьстрилять" - скрипело какое-то наркозависимое существо из Квартал95.

А воообще, почему ЗЕ!ленский не прекращает войну? Неужели он на ней наживается уже четвёртый месяц?
 показать весь комментарий
 
Желаю чтобы ты помирился с убийцами своих детей и поджигателем твоего дома
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой......
 показать весь комментарий
 
Ах*еть. Ето серьезный артобстрел а не просто нарушение перемирия. Вот что значит кланяться ***** и выполнять его требования. ***** понял что его тактика террора и убийств очень хорошо в Украине дает результаты.
 показать весь комментарий
 
 
Чи вже припинена війна, як нам обіцяла нова влада?
 показать весь комментарий
 
 
Пленных уже меняют и это уже серьезный прогресс.. если договорятся о разведении сил то и обстрелы прекратятся.. мир возможен.
 показать весь комментарий
 
Ты в коме был с 2014-го?

Пленных уже меняли НЕ ОДИН РАЗ.
 показать весь комментарий
 
 
Желаю чтобы ты помирился с убийцами своих детей и поджигателем твоего дома
 показать весь комментарий
 
 
Я потому и хочу мириться чтобы мои дети не погибли.
 показать весь комментарий
 
Погибнут под колёсами какого-то пьяного прокурора из московии. И прокурору ничего не будет. Карма.
 показать весь комментарий
 
 
Но у этого ольгинского чмошника нет детей...
 показать весь комментарий
 
 
Чмошнике это те энурезники вроде тебя кто откосил от военкомата но 6й год геройски воюет с дивана в интернете.
 показать весь комментарий
 
Мир с ****** возможен,только когда вместо Украины будет малоросия.
 показать весь комментарий
 
 
То ты и есть ***** или ты из его ближайшего окружения что знаешь все его планы?
 показать весь комментарий
 
Зеля себя обманывает, и скоро он убедится на встрече с микроном, шмеркель и пуйлом что мира не будет без капитуляции! и чем скроее он поймет, тем меньше безнаказано наших ребят будет убито! а пока сидим и терпим! диваные воины устали от войны!
 показать весь комментарий
 
 
А ты хочешь войну прекратить или вернуть нашу землю и наши дома с нашими людьми? Хочешь прекратить войну так подыми на палке свои белые кальсоны и сдайся рашистам. Тебе в Магадане дадут работу, ватник и топор чтобы валить лес.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, это был сарказм, эту фразу вы спамили несколько лет и кричали как Пороху выгодна война, а теперь оказывается вам территории отвоевать хочется, отводя войска единолично земли не возвращаются, а теряются еще больше.
 показать весь комментарий
 
 
И еще раз утверждаю что Пороху была выгодна война на которой он делал бабки. И ето из-за него рашисты вошли на дамбас. И ето он финансировал боевиков и соттрудничал с ФСБ, и ето он поставлял окупантам електроенергию, газ и воду за счет украинцев и ето он ввел в крыму Зону Свободной Торговли вместо военного положения. И ето он выдавал рашистам Тумгоева и других людей воевавших против *********, и ето он пропихнул на дамбасе Особый Статус и минские договорняки, и ето он отвел артиллерию после чего наши войска попали в окружение и были уничтожены в Дебальцево... я еще многое могу перечислять факты доказывающие что Парашенко предатель. И не нужно гнать что я мол за Зеленского. Зеленский походу такое же говно только менее коварное потому что оно более тупое
 показать весь комментарий
 
Два «алекса» и два тупорылых ватника, какое совпадение...
 показать весь комментарий
 
мины летят - привет зелюку
снаряды летят - привет зелюку!

миротворец херов....
 показать весь комментарий
 
 
Дык они не просто летят, они убивают наших воинов -и это у зебилов типо перемирие.
 показать весь комментарий
 
 
У земразей это перемирие сечёшь зебил?
 показать весь комментарий
 
 
"Нужнапростапиристатьстрилять" - скрипело какое-то наркозависимое существо из Квартал95.

А воообще, почему ЗЕ!ленский не прекращает войну? Неужели он на ней наживается уже четвёртый месяц?
 показать весь комментарий
 
 
Про граматику російської мови … https://youtu.be/fJZpgaVy27A
 показать весь комментарий
 
и какой вывод не стрелять в ответ???????????
 показать весь комментарий
 
КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ! НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ! ТО СВИНАРЧУКИ НАЖИВАЛИСЬ! А ТЕПЕРЬ КТО? НЕПАНИМАТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Нащупывают как долго будет молчать наш гарант,наступ если вдруг на Мариуполь ему пофиг,убитые,обстрелы но оно молчит,он герой быковал был до выборов ролик через день штамповал,давал 24 часа,а перед пуйлом язык в жопу,тряпка,резиновое изделие а не президент
 показать весь комментарий
 
 
Мариуполь оставили Украине чтоб подвязать - потому что вода в него поступает по ветке через Донецк. То есть Украина не может отключить снабжение ДНР водой потому что тогда воды не будет и в Мариуполе. Хотя думаю за 5 лет этот вопрос можно было и решить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх