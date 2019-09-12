 Наемники РФ сегодня выпустили 29 мин из 120- и 82-мм минометов в районе трех населенных пунктов на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ нарушая Минские договоренности и режим прекращения огня 11 сентября совершили обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Луганское и Новолуганское, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120- и 82 мм. В общем противник выпустил 11 мин.

Кроме того, сегодня, российско-оккупационные войска вели обстрел в районах населенных пунктов Зайцево Северное, Водяное, Новгородское, применив 13 мин 120-мм калибра и 16 мин 82-мм калибра", - сказано в сообщении.

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В СЦКК также отметили, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия со стороны НЗФ РФ усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки наемники РФ 18 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих: двое погибли, еще один был тяжело ранен.