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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (328) Медведчук (977) Меркель (1693) обмен (797) пленные (571)

 Если бы не Меркель, Медведчук не играл бы никакой роли в обмене пленными, - Безсмертный

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что Виктор Медведчук получил ведущую роль в освобождении пленных с подачи канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в интервью програме "Що це було" на "24 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук изначально никакой роли там не играл бы. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал - это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком", - заявил он.

Безсмертный отметил, что Медведчук не принимал участия в этом обмене пленных.

"Появление Медведчука в любом процессе сопровождается двумя вещами - "спасением" и бизнесом", - подчеркнул Безсмертный.

"Обмен пленными я не считаю ни победой, ни предательством, а считаю это счастьем семей, в которые вернули детей, сыновей, отцов, мужей и тому подобное. Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - отметил Безсмертный.

Комментируя роль Зеленского в обмене политзаключенных Безсмертный сказал: Я за объективность оценки. Во времена президентства Порошенко тоже были освобождены почти три тысячи людей и не замечать этого нельзя. Хочу вам сказать одну вещь - если бы не два аргумента - арест и доставка Цемаха и его свидетельства - этого освобождения не было бы. Ведь он дал серьезные наводки, которые формализировали то, о чем говорилось на аналитическом уровне".

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147958
 
   
 Топ комментарии
 
То ли дело Зеля! Наперекор Путлеру он Цемаха... А нет, пример не самый лучший.
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Короче,от старой дуры больше вреда чем пользы. Шла бы уже фрау Ангела на пенсию.
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Есть лучший пример. То ли дело ЗЕ!ля.Наперекор Коломойскому снял таки ненавистного Авако... Блииин! Да что ж такое с этими примерами?
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Медведчук поднял голову !!!!! При Порошенко такого .... ой, *** ...Зе дурак !
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Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - отметил Безсмертный. ну да не предательство .а сдача,ни победа, а просто счастье оккупированных семей. интересная логика бесамертная Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1594 Источник: https://censor.net.ua/n3147958
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Роміка відсунули
Ось він і ображений .
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Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в семь слов.
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Ванька - ватнік ?..
Коли мову вивчиш ? Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 119
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Ванька - ватнік ?..Коли мову вивчиш ? / тот же автор: Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ......*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../......Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? Дай *сцилочку
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Я об этом писал с самого начала. Это же очевидно.
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Короче, весь "обмен" задумывался для сокрытия Цемаха от суда.
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Дмитро Корчинський


15 год

У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
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Ось тобі і зрадлива політика Європи, сунула агента Пу, радуйтесь українці. А привселюдно фрау Меркель виражає занепокоєння, жаль, здивування, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Німеччини! Німеччина, Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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Так оно же в ГБР не ходит!
На вопросы отвечать не хочет!
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==="Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук изначально никакой роли там не играл бы. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал - это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком", - заявил он.===

Ну так СБУ расчищала рынок для совместного бизнеса Порошенко и Медведчука по скрапленому газу и нефтепродуктам. Кроме того, медведчуковские каналы на выборах президента топили за Порошенко даже больше, чем за своего Бойка.
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