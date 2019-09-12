 Если бы не Меркель, Медведчук не играл бы никакой роли в обмене пленными, - Безсмертный

Об этом он заявил в интервью програме "Що це було" на "24 канале", информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук изначально никакой роли там не играл бы. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал - это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком", - заявил он.
Безсмертный отметил, что Медведчук не принимал участия в этом обмене пленных.
"Появление Медведчука в любом процессе сопровождается двумя вещами - "спасением" и бизнесом", - подчеркнул Безсмертный.
"Обмен пленными я не считаю ни победой, ни предательством, а считаю это счастьем семей, в которые вернули детей, сыновей, отцов, мужей и тому подобное. Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - отметил Безсмертный.
Комментируя роль Зеленского в обмене политзаключенных Безсмертный сказал: Я за объективность оценки. Во времена президентства Порошенко тоже были освобождены почти три тысячи людей и не замечать этого нельзя. Хочу вам сказать одну вещь - если бы не два аргумента - арест и доставка Цемаха и его свидетельства - этого освобождения не было бы. Ведь он дал серьезные наводки, которые формализировали то, о чем говорилось на аналитическом уровне".
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
Ось він і ображений .
Коли мову вивчиш ?
15 год
У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
На вопросы отвечать не хочет!
Ну так СБУ расчищала рынок для совместного бизнеса Порошенко и Медведчука по скрапленому газу и нефтепродуктам. Кроме того, медведчуковские каналы на выборах президента топили за Порошенко даже больше, чем за своего Бойка.