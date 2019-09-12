 Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 11 сентября от пули снайпера погиб стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский с Шполянщины. Парень погиб во время выполнения боевых задач вследствие обстрела позиций со стороны противника вблизи Волновахи. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - написал Шевченко в фейсбуке.

Он уточнил, что Александру был 21 год.

Как стало известно Цензор.НЕТ, Линчевский был военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты.

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