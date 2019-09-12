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 Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой. ФОТО

21-летний украинский воин Александр Линчевский был убит вражеским снайпером на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 11 сентября от пули снайпера погиб стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский с Шполянщины. Парень погиб во время выполнения боевых задач вследствие обстрела позиций со стороны противника вблизи Волновахи. Вечная память. Искренние соболезнования родным", - написал Шевченко в фейсбуке.

Он уточнил, что Александру был 21 год.

Как стало известно Цензор.НЕТ, Линчевский был военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты.

Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой 01

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Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147956
 
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