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 Политика Украины
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Все про:ВР (23606) евробляхи (144)

 Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи (обновлено)

Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

За соответствующее решение проголосовали 284 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Рада одобрила в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

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Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Источник: https://censor.net.ua/n3147955
 
   
 Топ комментарии
 
сейчас будут возмущаться те кто уже заплатил штраф и растаможил таки евробляху по льготному тарифу.

бл. еще четыре месяца эти уроды на хламье будут на улицах....
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А дальше что ? Где закон о вменяемой растаможке автомобилей ?
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А после растаможки это хламьё чудесным образом превращается в новые автомобили. Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи - Цензор.НЕТ 794
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можу писати без зупинок про все що бачив.читав і слухав за все своє життя 62 роки . пройшов весь совок. багато чого бачив.де був.кого знаю особисто. все пам"ятаю з тих часів і про все.. так що книжку написати(легко могу) Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 8052
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не пи..ди ,буков.. (

Max Nefyodov разом з Алексом Івою та 7 іншими особами.
9 вересня о 12:19 ·

Понеділок - нормальний день для старту нового життя!
Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нова митниця.
Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці. Особливий акцент буде на АСАУРі - там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати. Короче, аби кудись прийти, треба зрозуміти, звідки ми йдемо. Окрема вдіячність Delegation of the European Union to Ukraine, які змогли запустити цей процес в надзвичайно стислі для нашої спільної україно-брюссельської бюрократії строки! Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 7163
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Паша йди до сраки, я тобі кажу реалії життя а не про країну в смартфоні, що Богдан збирає підприємців і доїть, що митниця дає зелене світло контрабасу, а ти сиди далі в смартфоні.
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В четверг пр недели растамаживался, небольшая партия. На терминале в 2013 стояло сотни фур, очередь 3-5 дней. Сегодня до десяти в сутки. В 12-00 подал декларацию, в 14 уехал. Таможня в а#уе, в 2019 с каждым месяцем хуже. "остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми" -они на поверхности, к власти пришли дегенераты, экономика падет, никто не хочет вкладывать копейку, у страны нет будущего.
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порада.. наступного разу текст розділяти абзацами..Краще сприймається..

Покищо бачу дійсно ,прогрес на митниці.

ЗА ВИНЯТКОМ ОДЕСЬКЇ ,ДЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО СПРИТНО НАЇ..АЛИ.
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візьму до уваги...але одночасно ще спілкуюся по вайбер и ютую і слухаю РАДУ, тому бува таке видаю.... та щей з помилками...знаю...Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 5200
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технічні помилки (опечатки) на форумах вибачаються.. )
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Пора решить вопрос евроблях окончательно. Не придумывать разные способы увиливать от налогов и ездить на литовских номерах, но и саму растаможку сделать адекватной.
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Ну хочь щось таки люмпену від зелених випало
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ТО и СО прошел - получи номера, хоть и временные..
в виду отсутствия автопрома в стране, как такового...
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Ввез товар из-за границы - заплати таможенный сбор.
Другое дело, что таможенный сбор толжен быть адекватным, а не дороже самого авто
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Да и пенсии должны быть Европейскими, не ниже чем в Германии.
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НЕ БІЛЬШЕ третини ринкової ціни за Б\У авто було би цілком нормально..

а то у мене знайомий досі їздить на 50-річному "москвичі" ((
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а потом недоумевают, почему люди уезжают в Польшу?
неужели там лучше?
там авто стоит 2000 у.е, а у нас уже 5000 у.е
как по мне - минималка - 100 у.е. и держава долна сказать спасибо людям, что они не просят кусок хлеба..
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Стара методічка, мінімалка в Україні - 150 доларів.
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кстати, к нам воздух тоже из-за границы залетает...
за пользование Европейским чистым воздухом тоже нужно оброк платить..
а если серьезно, то неужели для банановой страны нельзя сделать исключения, в виду того, что за 28 !! лет гребанное Правительство, так и не создали своего авто?
или, снова люди виноваты?

пускай люди чем-то занимаются, извозом, сало на базар и т.д.

меня например, жаба не давит...
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при обліковій ставці 15 відсотків Нацбанку НЕвигідне автомобілебудування .
лише "збірка"..

Вигідніше ІНВЕСТОРАМ завести бабло і відразу вкласти під відсоток у якийсь банк.
За рік знову перевести у долари.
при відсутності падіння гривні -ЦЕ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК.
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у нас нічого не вигідно производить...

так в цьому ж люди не винні!

а на расії, по-моєму до десятка автом. марок збирають., як і стіралки, холодильники, праски, телевізори та інше..
а у нас , головне все данью обложить...
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И нищенские пенсии из убыточного Пенсионного фонда....
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я правильно понимаю, что при накоплении в украине критической массы чего-либо незаконного, его можно узаконить? типа, если у всех на компах будет детское порно, под мышками пистолеты, а в карманах - кокаин, рада рассмотрит декриминализацию или легалайз?
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То есть, Пенсионный фонд лопается орт бабла, у пенсионеров Европейская пенсия, у хитрожопов Европейские авто. Браво! Сразу пенсионерам достойные пенсии, потом шаровой автошрот.
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Гройсман одноразов дав пенсіонерам бабло від "євробляхерів"..

це назмвається "гроші на проїдання"..
Але це йому пройти у ВР не дозволило )
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Пенсия это и есть - "бабло на проедание". Или это "инвестиции" в тяжелую промышленность и автопром?
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Легче когда дилер сам приносит денюжку кому надо, чем бегать за каждым евробляхером.
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для своего лохтората ниче не жалко (государственного )
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Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи / эпоха бедности закончилась и украинцы с новенькими мерседесами в благодарность слугам народа Коломойского радостно одобрят продажу земли мировому еврейскому капиталу.
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ти зрозумів,що написав ? )))

відтермінування штрафів НЕ ВІДМІНЯЄ РОЗМИТНЕННЯ.
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ти зрозумів,що написав ? /какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
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Еврономера - это было законно,хитрожопые кнопкодавы и врьё из бэпэпэ сделали их незаконными задним числом в угоду импортерам российских и китайских автомобилей.
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Правильно, одни срут на законы, другие их выполняют, а в итоге выигрывают именно те, кто насрал на законы и ввез металлолом.
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Зеленский старается выполнить все обещания. Порошенко не выполнил ни одного.
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Чим більше заможних в Україні, тим заможніша і країна буде.
НЕ ЗАБІРАЙТЕ ОСТАННЄ, МОЖНОВЛАДЦІ !!!
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Годуй сам своїх батьків пенсіонерів, вчи у приватній школі дітей, плати справедливу ціну за газ та проїзд комунальним транспортом, відслужи в армії, попрацюй 1-3 роки у поліції, користуйся виключно приватною медициною і твій пост буде солідним, та таким що заслуговує на увагу...
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Все правильно. Те, кто платит налоги-лохи и с них и дальше нужно драть три шкуры. Законодательство для ФОП с весны 2020 - резко ужесточается.См. статьи напечатанные ЦЕНЗОРОМ. А для маскировки этого- популистическое решение по льготам на быков, не желающих ни за что платить налоги. Вот это справедливость.
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чтобы иметь низкую растаможку нужно находиться в едином таможенном пространстве с производителями, иначе растаможка совсем не низкая
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Для лохов сложно в понимании. Они просто хотят дешево, и все!
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Пля, і цих киданули! Ай да молодца...
Ну що бляхєри, відмінили вам розтаможку? Довб.би тупі...
так класно лохобанів у цій країні ще ніхто не розводив.
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