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Все про:КГГА (2235) застройка (552) Укрбуд (9) Микитась (5)

 У Кличко разрешили связанной с экс-нардепом Микитасем фирме строительство нового 50-метрового ТЦ посреди Печерска в Киеве, - "Наші гроші"

Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО "Философия девелопмента" градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода "Арсенал" под административное здание с паркингом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

Офисно-торговый комплекс будет построен на участке площадью 1,36 га по ул. Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска).

У Кличко разрешили связанной с экс-нардепом Микитасем фирме строительство нового 50-метрового ТЦ посреди Печерска в Киеве, - Наші гроші 01

Предельную высоту объекта позволили на уровне 50,7 м. Строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте - не выше 27 м.

У Кличко разрешили связанной с экс-нардепом Микитасем фирме строительство нового 50-метрового ТЦ посреди Печерска в Киеве, - Наші гроші 02

Корпус завода с участком за 563,71 млн грн были проданы в начале апреля этого года на аукционе. Добровольную продажу провел "Укргазбанк" через СЕТАМ.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали за ООО "Философия девелопмента", что связано с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

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По данным Youcontrol, ООО "Философия девелопмента" в апреле 2018 г. создали Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, пока не был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

К слову, оценщицу, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн грн при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуду", сейчас защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

Нынешними учредителями компании "Философия девелопмента" является ООО "А.В.Инвестиции", владельцем которого является бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

На купленном участке "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". Сразу через дорогу находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют, в результате чего на нем достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147954
 
   
 Топ комментарии
 
підалік хоче украсти ще,
до свого звільнення
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Сейчас нам защитники Кличка расскажут что это брехня и боксер лучший мэр.
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Не, у них на все 3 варианта ответа:
1. "А вы поедьте в Парк Наталка!..".
2. "При Черновецком было хуже!..".
3. "Вы все Зебилы!..".
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Задолбали своими бизнес-центрами. Лучше бы на каждой станции метро сделали бесплатные общественные туалеты. Я живу возле метро Академгородок, по дороге к дому каждый день вижу писяющих дядечек, кучи дерьма, рвотные массы, толпы людей в очереди на маршрутки в Ирпень, под деревьями группы пьющих алкоголь из одноразовых стаканчиков. Весь этот мусор под ногами. Наливайки, секонд-хенд, ларьки с продуктами сомнительного качества. Это европейский город?
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Так сделай как эта компания - купи на аукционе здание за 22,5 млн. долларов и наделай там туалетов и т.п. В чем проблема?
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Селюки, заткнули поддувала!
В своем селе будете сортиры проектировать!
Там вокруг уже настроено более высотных зданий и забыли дать откат рюкзакову!
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